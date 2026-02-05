人気ベーカリー「ブラン ア ラ メゾン」和田シェフ考案　カリフォルニアプルーンを使用した新発想メニューが登場

カリフォルニアプルーン協会

カリフォルニアプルーン協会は、埼玉県さいたま市大宮のベーカリー「Blanc a la maison（ブランア ラ メゾン）」にて、カリフォルニアプルーンを使用した新商品「蝦夷鹿（エゾシカ）とカリフォルニアプルーンのハンバーガー～プルーンのブリオッシュバンズ～」と「カリフォルニアプルーンのクリームドーナツ」の２品が、2026年2月5日（木）より期間限定で販売開始されることをお知らせいたします。

豊かな土壌と太陽の恵みを受けた世界最大の産地、カリフォルニアで生産されるカリフォルニアプルーンは、砂糖不使用の自然な甘みと芳醇な風味が特徴です。また、食物繊維、カリウム、ビタミンA、ビタミンKなどを含む、バランスの取れた栄養成分も高く評価されています。特に近年では、カリフォルニアプルーンの汎用性が改めて認識されており、製菓・製パン・飲食業界において、パンやメニューにもたらす付加価値や味わいのメリットに強い関心が寄せられています。

「ブラン ア ラ メゾン」のシェフドブーランジェ・和田尚悟氏は、ホール、ピューレ、ビッツといった多様な形状のカリフォルニアプルーンを使用し、鹿肉のハンバーガーとクリームドーナツを考案。カリフォルニアプルーンならではの天然の甘みや、生地をしっとりと仕上げる保水性を最大限に引き出した、新しい発想の2品が誕生しました。

【ブラン ア ラ メゾン カリフォルニアプルーン使用商品概要】

販売期間：2026年2月5日（木）～2026年2月18日（水）

※販売期間は変更になる場合がございます。

●蝦夷鹿とカリフォルニアプルーンのハンバーガー ～プルーンのブリオッシュバンズ～

プルーンピューレを練り込んだ、しっとり食感の特製ブリオッシュ生地を使用した、プルーンづくしのジビエバーガー。

メインの鹿肉パテにはプルーンビッツを混ぜ込み、蝦夷鹿の肉汁とプルーンの甘酸っぱさが絡み合う深みのある味わいを実現しています。トッピングには、定番のピクルスの代わりにプルーンの甘酢漬けを使用。イタリア料理店で腕を磨いた和田シェフならではの発想で、プルーンとジビエという新しい組み合わせを楽しめる、身体に嬉しいバーガーです。

●カリフォルニアプルーンのクリームドーナツ

プルーン風味の生クリームとともに、ホールプルーンを丸ごと一粒閉じ込めた新発想のドーナツ。

ライゲルとプルーンピューレを加えた生地はさっくりと歯切れが良く、一口食べるとフルーティーな酸味が口の中に広がります。コクがありながらも、ふんわりとやわらかな口当たりで、プルーンの凝縮された甘みと爽やかな酸味を同時に堪能できる、贅沢な一品です。

Blanc a la maison（ブラン ア ラ メゾン）：シェフドブーランジェ・和田 尚悟（わだ しょうご）氏

大阪辻調理師専門学校製パンカレッジを卒業後、パティスリー、ベーカリー、イタリアンや和食といった多様な食の現場で経験を積み、丸の内のベーカリーレストラン「point et ligne」では統括部長を務める。2016年に現在の「Blanc a Tokyo」を立ち上げ、2019年には2号店として埼玉・大宮に「Blanc a la maison」を開業。

「Blanc a la maison」は、「料理とワインに寄り添うパン」をコンセプトに、大宮を代表する人気ベーカリーとして親しまれている。国産小麦を主軸に、定番から意外な食材を組み合わせた総菜パンまで、素材の特性を活かしたパンを提供。店名の由来にもなった「家族」をテーマに、地域密着型のまちのパン屋さんであることを目指している。

■所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-26

■TEL：048-708-0455

■公式サイト: http://blanctokyo.com/

■Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/blanc_a_la_maison/

カリフォルニアプルーン協会について

カリフォルニアプルーン協会は、1980年にカリフォルニア州食品農業省の権限のもと、生産者と加工業者を代表する組織として設立されました。世界最大の生産地カリフォルニアでは、サクラメントおよびサンホアキン・バレーに広がる果樹園でプレミアムプルーンが栽培されています。協会は、「カリフォルニア産プルーンを通じた一生涯の健康」を理念に、食品安全と持続可能性の厳格な基準、そして世代を超えて受け継がれてきた栽培技術と知見により、市場をリードしています。California Prunes. Prunes. For life.(https://californiaprunes.net/)

■カリフォルニアプルーン協会ジャパン公式サイト：https://www.prune.jp

■X公式アカウント：https://twitter.com/prune_fan?lang=ja

■Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/californiaprunejp/ (https://www.instagram.com/californiaprunejp/)

■Facebook公式アカウント：https://www.facebook.com/prunefan/?locale=ja_JP

