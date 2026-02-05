リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ　湘南支店を「THE TOWER 湘南辻堂」内に移転

リスト株式会社

総合不動産企業、リスト株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)の連結子会社であるリストインターナショナルリアルティ株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市、仲介ブランド「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」以下「LSIR」)は、湘南支店をJR辻堂駅前に立地する「THE TOWER 湘南辻堂」の商業区画へ移転し、2026年2月8日より営業を開始することをお知らせいたします。

移転先となる「THE TOWER 湘南辻堂」は、リストグループのリストデベロップメント株式会社(代表取締役社長：木内寛之、本社所在地：神奈川県横浜市)が手掛けたタワー型分譲マンションであり、湘南エリアの新たなランドマークとして高い注目を集めています。駅前という高い利便性と象徴性を備えた立地への移転により、湘南エリアにおける地域のお客様向けの不動産仲介サービスのさらなる強化を図ってまいります。

■湘南支店 概要

住所 ：〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂1-3-1 THE TOWER湘南辻堂 2階

ＴＥＬ ：0466-35-1000

ＦＡＸ ：0466-35-3595

営業時間 ：10：00～18：00

■LSIRについて

2010年にリストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得。「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、国内9拠点のほか、ハワイ、アジアに拠点を構え、グローバルネットワークを活かして、お客様に上質な不動産をご提案しています。

URL：https://www.list.co.jp/ourservice/sothebys

【リストインターナショナルリアルティ株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD. 7階

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2009年10月16日

事業概要 ：不動産の売買・賃貸の仲介、受託販売、不動産賃貸管理、不動産の運用、

管理、資産コンサルティング業務、損害保険代理店

URL ：https://www.listsothebysrealty.co.jp/

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：562億円（2024年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/

1991 年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016 年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010 年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。