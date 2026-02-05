爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』なおきが“モテの極意”を明かす「テクニックは意識すればするほどモテない」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）にインタビューを実施。飾らない恋愛観や、自身の成長に繋がった過去の大恋愛など、クールな見た目とは裏腹に“自然体”を貫くなおきの魅力をお届けします。

■俳優・モデルのなおきが“モテの極意”を明かす「テクニックは意識すればするほどモテない」

28歳、俳優・モデルとして活躍するなおき。『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーの印象について尋ねると、「タイプの異なる美男美女が集まりました。職業もさまざまで、この番組に参加しなければ、きっと出会うことのなかったメンバーばかりでした」と振り返ります。そんななおきに、モテるためのコツを尋ねると「テクニックを意識すればするほど、モテないんじゃないかな」と持論を展開。「『よしやろう』と意気込んでドアを開けたりする姿は、見ていてダサい。習慣になっていないなら無理をしなくていいと思う」と語り、「偽らない方がモテる時もある」と、自然体でいることの重要性を強調しました。

■自身のスタイルを変えた過去の恋愛「4つ年上の彼女のおかげで、尖っていた自分が変われた」

これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「4つ年上の女性との恋」を挙げました。「付き合い始めの23歳の頃はまだ子供っぽい考えもあったけど、大人な彼女が人生相談に乗ってくれたりして、尖っていた自分を落ち着かせてくれました」と、自身の成長に繋がった大きな存在だったことを告白。その経験を経て「相手の中身や相性を重視するようになりました」と恋愛観の変化を明かしました。最後に番組の見どころについて、「自分の恋愛スタイルに似ているメンバーを一人ピックアップして追っていくと、より楽しめるはず」と話し、「スタジオMCの方のコメントも参考にしながら、いろんな楽しみ方ができると思います」と締めくくりました。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

