3連休はさいたま新都心へ！親子で「遊びながら学ぶ」体験型イベント『KIDS FES in さいたま』2026年2月21日より連休3日間開催！

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は、2026年2月21日（土）から23日（月・祝）までの3日間、さいたま新都心公園（埼玉県さいたま市）にて、子ども向け体験型イベント「KIDS FES in さいたま」を開催いたします。

本イベントは、「遊びながら学ぶ、未来のおしごと体験！」をメインテーマに掲げ、次世代を担う子どもたちが、イベントを通じて社会の仕組みや働くことの楽しさを発見するきっかけ作りを目的としています。

コンテンツ

■学びを遊びに！好奇心を刺激する「未来のおしごと体験」

会場では、子どもたちが楽しみながら社会の仕組みに触れられる多彩なワークショップをご用意しています。インフルエンサーやイベントづくりといった現代ならではの職業から、綿菓子を無料で作れる体験やキッチンカーでの飲食販売体験、紙芝居説明体験までリアルな「しごと」の現場を体験いただけます。

■様々なフード店舗も大集結！

焼きそば、ポテト、唐揚げといった定番メニューはもちろん、餃子・手巻き寿司や冬に嬉しいおでん・もつ煮も登場！

お子様からご年配の方々まで喜んでいただけるメニューを揃えています。

■職業体験だけじゃない！縁日＆ふわふわ遊具で遊びも充実！

縁日やふわふわ遊具など、子どもたちが思いきり遊べるブースもご用意！

家族で安心して楽しめるコンテンツとなっております。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/83_1_97c7d5f5f5798015deb0da4d7118be9a.jpg?v=202602050121 ]