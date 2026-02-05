Gurobi Japan、最新バージョン「Gurobi 13.0」解説ウェビナー「What’s New in Gurobi 13.0」を2月18日に開催

株式会社Gurobi Japan

株式会社Gurobi Japan（本社：東京都府中市、代表取締役社長：Duke Perrucci）は、最新バージョン「Gurobi 13.0」の性能向上および新機能を紹介するウェビナー「What’s New in Gurobi 13.0」を2026年2月18日に開催します。

企業を取り巻く環境が複雑化し、迅速かつ高度な意思決定の重要性が高まる中、数理最適化はデータやAIの分析結果を実行可能な判断へと落とし込む技術として注目されています。2025年11月にリリースされたGurobi 13.0では、最適化計算のさらなる高速化や大規模問題への対応強化、非線形最適化機能の向上などが実装されました。本ウェビナーでは、これらの最新アップデートが実務にどのような価値をもたらすのかを分かりやすく解説し、企業の意思決定高度化を支援します。

皆さまのご参加をお待ちしております。

■ ウェビナー概要と申込方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149729/table/14_1_3f57db05dfb4f6fa5a6dc2a6f3a3b57c.jpg?v=202602050121 ]

数理最適化ブログとニュースレター

Gurobi Japanでは、数理最適化ブログの連載を定期的に公開しています。

Gurobiユーザーポータルに直接組み込まれた、無料で使いやすいAIアシスタント「Gurobot(https://www.gurobi.com/solutions/gurobot/)（グロボット）」や、業界別の活用事例を紹介しています。

また、限定イベントや技術ウェビナーの開催など、お客様のニーズに合わせて配信内容を選択できるニュースレターの配信も行っています。ぜひご登録をお願いします。

- 数理最適化ブログ記事連載中：こちら(https://www.gurobi.com/jp_blog/?utm_source=third_party&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2026+q1+japan+pr)から。- ニュースレターのご登録はこちら(https://www.gurobi.com/jp/gurobi-newsletter/?utm_source=third_party&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2026+q1+japan+pr)から。

■株式会社Gurobi Japanについて

株式会社Gurobi Japan は、Gurobi Optimization, LLCの日本法人として、世界的に著名な数理最適化ソルバーGurobi Optimizerをビジネスの中核に置き、数理最適化に特化したソリューション、コンサルティングサービスおよびトレーニングを提供し続けています。Gurobiが提供する先進的なDecision Intelligenceテクノロジーで、持続可能性（Sustainability）あるより良い世界を目指して、株式会社Gurobi Japan は、お客様が抱える難解な問題を解決すべく、お客様のより一層の発展のために日々の事業を展開しています。

■会社概要

設立 ：2010年2月5日

代表者：Duke Perrucci

所在地：東京都府中市府中町1-25-12 ゼルコバビル3階

URL ：https://www.gurobi.com/jp/home/

導入事例：こちら(https://www.gurobi.com/jp_case_studies/?utm_source=third_party&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2025+q4+japan+pr)から