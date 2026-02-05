月に一度のお楽しみ「てんやWeek!!」を2月16日～22日に実施「海老と野菜の上天丼弁当」を特別価格でご提供

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループが展開する「てんや」では、日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、2月16日（月）～2月22日（日）の期間、「海老と野菜の上天丼弁当※1（通常価格 税込760円）」をお持ち帰り限定で特別価格の税込600円で販売する「てんやWeek!!」を実施いたします。また、同期間にお持ち帰り弁当・盛合わせをご購入いただいたお客様を対象に「お持ち帰り限定 えび天１本無料券」を各店1,000枚限定でプレゼントいたします※2。ぜひこの機会に「てんや」のお持ち帰りをご利用ください。

※1 2月13日（金）より、「海老と野菜の天丼弁当」は「海老と野菜の上天丼弁当」へ名称を変更いたします。

※2 「お持ち帰り限定 えび天１本無料券」は、店舗により配布しない・ご利用いただけない店舗がございます。あらかじめご了承ください。詳細は下記をご確認ください。

【2月のてんやWeek!!】概要

販売商品：海老と野菜の上天丼弁当

販売価格：600円（税込）※通常価格760円（税込）

※お持ち帰り限定

※2月16日（月）～2月22日（日）の期間限定販売価格です。

商品内容：海老×２・なす・かぼちゃ・いんげん

実施期間：2月16日（月）～2月22日（日）

※こちらの商品は割引券・サービス券・クーポン券・リッチモンドクラブ10%OFF優待等のご利用はいただけません。

※みそ汁は付きません。（お新香付）

＜販売対象外店舗＞

【てんや】

諏訪店／松本双葉店／佐久平店／長野徳間店／川中島店／富山本郷新店／高岡宮田町店／仙台六丁の目店／上里SA店／富士川SA店／羽田空港第1ターミナル店／羽田空港第2ターミナル店／未来ダイニング文京グリーンコート店／川崎アゼリア店／刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店／けやきウォーク前橋店／イオンモール大日店／新千歳空港店／銀座店（1月13日～2月28日休業）/府中店（2月16日休業）／サンシャイン店（2月16日休業）／聖蹟桜ヶ丘店（2月17日休業）／ボーノ相模大野店（2月17日18時～22時休業）／ららぽーと柏の葉東急ストア店（2月17日～2月18日休業）／ビーンズ赤羽店（2月18日休業）／錦糸町テルミナ２店（2月18日休業）／南砂町ショッピングセンターSUNAMO店（2月19日休業）／ コクーンシティさいたま新都心店（2月19日休業）／あべのキューズモール店（2月19日休業）／トレッサ横浜店（2月19日休業）

※名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯（6:30～9:30）までの間は実施しておりません。

【天ぷらてんや】

FKD宇都宮インターパーク店、川越野田店

※各自治体から発表される方針、各施設等の方針、お客様と従業員の安全のため、中止することもございます。ご了承ください。

２月は「お持ち帰り限定 えび天1本無料券」を数量限定でプレゼント！

2月の「てんやWeek!!」期間中にお持ち帰り弁当・盛合わせをご購入いただいたお客様に「お持ち帰り限定 えび天1本無料券」を各店1,000枚限定でプレゼントいたします。

（一部店舗を除く）

【配布期間】 2月16日（月）～2月22日（日）

【配布店舗】 一部店舗を除く国内の「てんや」 「天ぷらてんや」

【配布枚数】 各店1,000枚限定

※各店予定枚数に達し次第、終了いたします。

【配布対象】 お持ち帰り弁当・盛合わせをご購入のお客様

【有効期限】 2026年3月1日（日）～3月31日（火）

【ご利用条件】

・お持ち帰り弁当・盛合わせが対象です（天ぷら単品・サイドメニュー・デリバリーは対象外）。

・対象商品1品ご購入につき、えび天1本を無料でご提供いたします。

・本券1枚で、対象商品4品まで（各商品に海老天1本ずつ）ご利用いただけます。

※他のサービス券、無料券、リッチモンドクラブ10%OFF優待等との併用はできません。

※一部店舗で実施の390天丼と、てんやWeek!!商品、特別割引商品には利用できません。

●一部、本券を配布していない店舗や、ご利用いただけない店舗がございます。詳細は下記をご確認ください。

＜配布の対象外店舗＞

【北海道】 新千歳空港店

【群馬県】 けやきウォーク前橋店

【埼玉県】 上里SA店

【東京都】 羽田空港第１ターミナル店、羽田空港第２ターミナル店、未来ダイニング文京グリーンコート店

【富山県】 富山本郷新店、高岡宮田町店

【長野県】 長野徳間店、川中島店、諏訪店、松本双葉店、佐久平店

【静岡県】 富士川SA店

【愛知県】 刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店

＜利用の対象外店舗＞

【北海道】 新千歳空港店

【埼玉県】 上里SA店

【東京都】 羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ターミナル店、未来ダイニング文京グリーンコート店

【静岡県】 富士川SA店

【愛知県】 刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店、名鉄イン名古屋金山アネックス店（6:30～9:30）

