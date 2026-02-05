AlterSkyとSkyDrive、愛知県豊田市にて「レベル3.5」目視外飛行による航路データ検証を実施

株式会社AlterSky

物流ドローン及びドローンショーの企画・運航サービスを提供する株式会社AlterSky（本社：愛知県豊田市、代表取締役CEO 村井宏行、以下、「当社」）は、株式会社SkyDrive（本社：愛知県豊田市、代表取締役CEO 福澤知浩、以下「SkyDrive」）と、愛知県豊田市の協力のもと、2025年12月に豊田市内の山間部において、無人航空機による「レベル3.5」（※1）での検証飛行を実施し、無事成功したことをお知らせいたします。

遠隔操作の様子

■ 実施の背景と目的

現在、SkyDriveでは「空飛ぶクルマ」（※2）の実用化に向け、自律飛行の技術開発を加速させています 。本飛行は、将来的な自律飛行に不可欠な「360度障害物回避」や「自己位置推定」の精度向上のため、実際の航路における高精度なLidar（レーザー走査）データおよび視覚データを取得することを目的として実施されました。

飛行ルートイメージ取得データイメージ

■ 「レベル3.5」飛行への挑戦

今回の飛行は、補助者を配置せずに目視外飛行を行う「レベル3.5」にて実施しました。

飛行ルートは、愛知県豊田市内において約10kmにおよび、山間部特有の複雑な地形を通過する難易度の高いルートを飛行しました。この高度な飛行を成功させるため、以下の安全対策と技術を活用しました。

１.機体の冗長性：1モーター故障時でも安全に着陸できる8枚プロペラ機を使用し、パラシュートも装備。

２.通信の安定確保：事前にLTE通信の強度と連続性を詳細に検証し、目視外でも確実な制御が可能な体制を構築。

３.厳格な運用体制：当社の運航管理のもと、離着陸地点の安全管理や道路監視員の配置を徹底。

■ 地域との協力体制

本プロジェクトは、豊田市の多大なる協力と、SkyDriveとの緊密な連携によって実現しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/169558/table/15_1_723002137e0aad80932bf0f9ad0ec672.jpg?v=202602050121 ]

■ 今後の展望

今回の飛行で得られた知見は、「空飛ぶクルマ」の実用化に向けたシミュレーション等に活用されます。こうした試験を繰り返し、通信やGPSが遮断された環境下でも、機体自身が安全を認識して飛行を継続する「エアモビリティの自律化」の実現を進めます。

当社とSkyDriveは、今後も豊田市をフィールドとした実証を重ね、安全で自由な「空の移動」の実現に貢献してまいります。

※1 レベル3.5飛行とは：デジタル技術（機上カメラの活用）、操縦ライセンスの保有、保険への加入を条件として、補助者・看板の配置や一時停止等のこれまでの立入管理措置を撤廃し、道路や鉄道等の横断を容易化により実現する飛行です。

引用元：国土交通省（令和6年2月付） https://www.mlit.go.jp/koku/content/001725836.pdf

※2 空飛ぶクルマとは：電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段です。諸外国では、Advanced Air Mobility（AAM）や Urban Air Mobility（UAM）と呼ばれています。

引用元：国土交通省（令和6年4月付） https://www.mlit.go.jp/koku/content/001739488.pdf

