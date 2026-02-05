【東京都町田市】「町田薬師池公園四季彩の杜 薬師池　梅まつり」を開催します

町田市役所

町田市では、町田薬師池公園四季彩の杜 薬師池にて、白梅や紅梅など約250本が見ごろを迎える2月20日（金）から3月15日（日）まで「梅まつり」を開催します。

まつり期間中には、キッチンカーやテントでの梅まつり限定メニュー等の販売を予定しています。

冬の薬師池の魅力を体験しに、ぜひ足をお運びください。

詳細は、町田市観光コンベンション協会ホームページ【町田市観光ガイド】(https://machida-guide.or.jp/umefes2026/)をご覧ください。

期間

2026年2月20日（金）～3月15日（日）

場所

町田薬師池公園四季彩の杜 薬師池（町田市野津田町3270番地）

アクセス

小田急線町田駅北口POPビル先21番乗り場から本町田経由「野津田車庫」行き、または、「鶴川駅」行きバスで「薬師池」又は「薬師ケ丘」下車徒歩1分。

町田薬師池公園四季彩の杜について

梅園の様子梅園の様子

町田市ホームページ(https://www.city.machida.tokyo.jp/kanko/miru_aso/Wi-Fisien.html)をご覧ください。

「町田薬師池公園四季彩の杜」とは薬師池とその周辺施設が含まれるエリアの名称です。

薬師池はもとより、リス園、ダリア園、ぼたん園、七国山など、豊かな自然環境、歴史・文化などが存在する町田を代表するエリアとなっています。

花の見ごろやイベントなどの旬な情報を町田薬師池公園四季彩の杜の玄関口である西園（ウェルカムゲート）にてご案内しております。ぜひお越しください。

町田市について

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/