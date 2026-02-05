「TailorYou」プロジェクトが、服の理想を可視化する参加型展示「1000着の『ここだけこうだったら』展」を2月7日に渋谷で開催

100BANCH

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む未来創造拠点「100BANCH」で活動するTailorYou（テイラーユー）は、2月7日に参加型展示イベント『1000着の「ここだけこうだったら」展』を開催します。服の理想を言葉や体験で可視化し、リメイクを通して自分の一着に近づける参加型展示で、既製服では満たしきれなかったニーズや、廃棄予定の服にも新たな可能性を見出していきます。

■コンセプト

たとえば、ずっと探しているのに出会えない理想の白ワンピース。

形は好きなのに丈が少し違う。色は良いのに素材が惜しい。



そんな“ここだけこうだったら”という小さな理想は、

多くの人の心の中にしまわれたままになっています。

本展示では、全国から集まった1000着分の「ここだけこうだったら」という声を、ビジュアルとテキストで展示。さらに会場では、持ち込みの服や廃棄服を使って理想の形に近づけるリメイク実験や、来場者自身が理想の服を投稿できる参加型企画も実施します。



服を「選ぶ」だけでなく、「理想の形に近づける」。この展示は、まだ出会えていない服との距離を縮めるための実験です。

■実施の背景“完璧な服”ではなく、“心の中にあった理想”を集めた展示

店頭やネットにはたくさんの服が並んでいるのに、「これだ」と思える一着にはなかなか出会えない。本展示は、そんな日常の中で見過ごされがちな“あと少しの理想”に光を当てる企画です。

近年は骨格診断やパーソナルカラー診断などの広がりによって、「自分に似合う服」の軸を知る人が増えてきました。一方で、「似合うと分かっている服」と「本当に好きな服」が一致しない、という感覚を抱いたことのある人も少なくありません。“似合う”と“好き”は、どうしたら両立できるのか。そんな小さな違和感も、本展示がすくい上げたい「理想」のひとつです。

展示されるのは完成された衣服ではなく、「ここだけこうだったら、きっともっと好きになれたのに」

という個人の感覚の断片。それらを1000着分集めることで、ファッションにおける“個人の理想の多様さ”を可視化します。来場者は展示を通して、自分の中にあった感覚が他の誰かとも重なっていることに気づき、服との関係をあらためて見つめ直す体験ができます。

■ 廃棄服を使ったリメイク実験も同時開催

会場では、家に眠っている服を持ち込んでリメイクできるコーナーに加え、過去に回収した古着から好きなものを選び、その場で理想の形へと近づけるリメイク実験も行います。「ここだけこうだったら」という想いを、実際に手を動かしながら検証することで、既製服と個人の理想のあいだにある距離を縮める試みです。

また、来場者が持参した衣類をテイラーと一緒にリメイクできる体験型企画（事前予約制）も実施予定。服を“消費するもの”から“対話しながら育てていくもの”へと捉え直すきっかけを提供します。

■ 来場者も参加できる「理想の服」投稿コーナー

展示を見るだけでなく、その場で「ここだけこうだったら」と思う服の理想を投稿できるブースも設置。イベント当日も新しい“理想の一着”が追加され、展示は来場者とともに少しずつ変化していきます。

ファッションが好きな方はもちろん、

・家に眠っている服がある方

・リメイクやものづくりに興味がある方

・サステナブルな取り組みに関心がある方

ーなど、幅広い方に向けた体験型展示です。

■イベント概要

イベント名：1000着の「ここだけこうだったら」展

内容：

・理想の服1000着分の展示

・来場者参加型「理想の服」投稿コーナー

・持参衣類のリメイク体験（事前予約推奨）

・廃棄服を活用したリメイク実験

会場：100BANCH 3F LOFT（東京都渋谷区3-27-1）

イベントURL：https://tailoryouexhibition1.peatix.com/

リメイクブース事前予約：https://forms.gle/L8PMLTxADPxFQgww9

■ プロジェクトについて

TailorYouは、「頭の中には欲しい服のイメージがあるのに、探しても見つからない」の解決を目指すプロジェクトです。ほしい服がある人と服を作れる人をつなぐ仕組みを作り、理想の服に近づけるリメイクを気軽にオーダーできるプラットフォームを作っています。

既製服を前提とした選択肢から選ぶのではなく、一人ひとりの感覚を起点に、服のあり方そのものを問い直す活動を行っています。

■100BANCHについて

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもと、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む複合施設です。パナソニックが創業100周年を迎えることを機に、「常識にとらわれない若いエネルギーの集まりが、100年先の未来を豊かにしていく」という思いから2017年7月7日に設立。



以来、野心的な若者が未来を創造していく一歩を、24時間365日実験可能な「場所」とともに、各分野の第一人者であるメンターによるアドバイス、年間100を超えるイベントや大型展示会などでの発信の「機会」を提供して支援。応募総数約1185件のうち、390プロジェクトを採択（2025年11月現在）し、加速支援を行っています。

ホームページ： https://100banch.com/

「TailorYou」はGARAGE Program99期生として採択され、100BANCHで活動しています。

TailorYouプロジェクトページ：https://100banch.com/projects/tailoryou