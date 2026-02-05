日々のスタイルに、星空と安心をプラス。「サコッシュ（星柄）」を2月19日（木）に発売
総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年2月19日（木）に「サコッシュ（星柄）」を発売いたします。
ご好評いただいている「天体アクセサリーケース(https://www.vixen.co.jp/activity/telescope_accessory_case/)」とお揃いのデザインを採用したサコッシュです。
コンパクトながら多機能で使いやすく、日常使いしやすいシンプルなデザインが魅力です。
また実用性においては天体観測や夜間のウォーキングでも安心なよう、反射素材を取り入れるなど、さまざまな利便性を持たせています。
サコッシュ（星柄） 製品特徴
ちょうどいいサイズ感
スマートフォンや財布など、必需品がしっかり収まる約225×185mm。かさばらず、すっきりとした印象で持ち歩けます。
便利な2ポケット仕様
メインポケットとフロントポケットで、持ち物を整理しやすく、使いたいものをすぐに探せてサッと取出せます。
自由なスタイルを楽しめるストラップ
ストラップは最短68cmから最長130cmまで調節が可能。肩掛けや斜め掛けはもちろん、ストラップを外してポーチやバッグインバッグとしてもお使いいただけます。
光で輝く星空プリント
普段はシックなグレーの星柄デザイン。光が当たると銀色に反射し、夜間の安全性を高めます。
星柄は、うしかい座を中心とした実際の星空をデザイン。“星を見せる会社”のこだわりと遊び心を取り入れました。
毎日使いたい、タフなサコッシュ
外側の生地は、裏面にPVCコートを施すことで耐久性を高め、軽い防水性を備えています。日常の様々なシーンで安心してお使いいただけます。
商品名：サコッシュ（星柄）
＜発売日＞2026年2月19日（木）
＜価格＞\3,300（税別\3,000）
＜商品コード＞35663
＜JANコード＞4955295356638
＜製品ページ＞
https://www.vixen.co.jp/product/35663_8/
[表: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/190_1_6b60b001e5bb858d5ea88510579d20e7.jpg?v=202602050121 ]
株式会社ビクセン
＜Vixen WEBサイト＞
株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。
株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/
公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage
公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan
また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。
https://www.vixen.co.jp/event/event_info/
＜株式会社ビクセン 会社概要＞
代表取締役 新妻和重
創業1949年 本社 埼玉県所沢市
天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー