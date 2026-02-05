日々のスタイルに、星空と安心をプラス。「サコッシュ（星柄）」を2月19日（木）に発売

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年2月19日（木）に「サコッシュ（星柄）」を発売いたします。

ご好評いただいている「天体アクセサリーケース(https://www.vixen.co.jp/activity/telescope_accessory_case/)」とお揃いのデザインを採用したサコッシュです。

コンパクトながら多機能で使いやすく、日常使いしやすいシンプルなデザインが魅力です。

また実用性においては天体観測や夜間のウォーキングでも安心なよう、反射素材を取り入れるなど、さまざまな利便性を持たせています。

サコッシュ（星柄） 製品特徴

ちょうどいいサイズ感

スマートフォンや財布など、必需品がしっかり収まる約225×185mm。かさばらず、すっきりとした印象で持ち歩けます。

便利な2ポケット仕様

メインポケットとフロントポケットで、持ち物を整理しやすく、使いたいものをすぐに探せてサッと取出せます。

自由なスタイルを楽しめるストラップ

ストラップは最短68cmから最長130cmまで調節が可能。肩掛けや斜め掛けはもちろん、ストラップを外してポーチやバッグインバッグとしてもお使いいただけます。

光で輝く星空プリント

普段はシックなグレーの星柄デザイン。光が当たると銀色に反射し、夜間の安全性を高めます。

星柄は、うしかい座を中心とした実際の星空をデザイン。“星を見せる会社”のこだわりと遊び心を取り入れました。

毎日使いたい、タフなサコッシュ

外側の生地は、裏面にPVCコートを施すことで耐久性を高め、軽い防水性を備えています。日常の様々なシーンで安心してお使いいただけます。

商品名：サコッシュ（星柄）

＜発売日＞2026年2月19日（木）

＜価格＞\3,300（税別\3,000）

＜商品コード＞35663

＜JANコード＞4955295356638

＜製品ページ＞

https://www.vixen.co.jp/product/35663_8/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/190_1_6b60b001e5bb858d5ea88510579d20e7.jpg?v=202602050121 ]株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー