荷物量や成長に合わせてサイズを自在に調整。“サイズ調整ファスナー”搭載の通学リュック「KakuchoU（カクチョウ）」2月5日に発売

創業80年の学校用品メーカー・フットマーク株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：磯部 徳史）は、2026年2月5日（木）より、荷物の量や生徒の成長に合わせて容量を拡張できる通学リュック「KakuchoU（カクチョウ）」を発売いたします。

本商品は、側面のファスナーを開閉することで容量を29Lから35Lへと調整可能で、部活動の有無や学年の変化に伴う荷物の増加に柔軟に対応します。また、摩擦に強いCORDURA(R)（コーデュラ）生地の採用や、熱中症対策の保冷剤ポケット、身体への負担を軽減する3D肩ベルトなど、通学をより快適にする機能を多数搭載しました。価格は17,600円（税込小売希望価格）で、フットマーク公式オンラインショップや全国の学用品取り扱い小売店などで販売いたします。

専用サイト https://www.footmark.co.jp/kakuchou/

【開発背景】

学校生活では、授業内容や部活動の有無によって毎日の荷物量が大きく変動します。そのため、荷物が多い日を想定して大きなリュックを選ぶと「少ない日に使いにくい」と感じ、逆に小さいものを選ぶと「結局手荷物が増えてしまう」という、サイズ選びのジレンマが常に存在していました 。また、成長に伴う買い替えが、保護者の経済的負担になっているという課題もありました。

実際に販売現場でヒアリングを行ったところ、「入学時はコンパクトで十分だが、将来の荷物増加が不安」「整理しやすいポケットや、近年の猛暑に備えた機能が欲しい」といった、より具体的な要望が明らかになりました。

近年はタブレット端末と紙の教科書を併用する過渡期にあり、生徒の荷物量は以前にも増して多くなっています。こうした変化の激しい学生生活に寄り添い、状況に合わせて容量を自在に変えられる通学カバンとして、「KakuchoU」が誕生しました。

【商品の特徴】

■シーンに合わせて容量を変えられる「サイズ調整ファスナー」

「サイズ調整ファスナー」を搭載し、容量を29Lから35Lに拡張可能。荷物が少ない日はスマートに、部活動や宿泊行事で荷物が増える日は大容量にと、1つで2役をこなします。

■夏場の通学を支える「保冷剤ポケット」と充実の収納力

熱中症対策として背面に保冷剤を収納できる専用ポケットを設置。さらに、タブレット・PC専用ポケットや小物整理に便利な多機能ポケットを備え、現代の学習スタイルに対応しています。

■自分好みにカスタマイズ

Dカンやメッシュポケットを備え、キーホルダーや推し活グッズ、お守りなどの小物を取り付け収納することができます。

身近に持っておきたいアイテムを整理して持ち運べる設計です。

■身体への負担を分散する「3D肩ベルト＆背面パッド」 独自の立体構造を持つ肩ベルトと背面パッドが、身体にしっかりフィット。重い荷物を背負っても負荷が適切に分散され、安定した背負い心地を実現します。

■優れた耐久性と安全性

生地には耐久性に優れたコーデュラ生地を採用。はっ水加工に加え、底鋲による自立性、360度リフレクター、さらに内蔵レインカバーにより、雨の日や夜間の登下校も安全にサポートします。

【フットマークの想い】

「KakuchoU」は、実際に商品を使用する生徒の皆さまと、購入される保護者の皆さまの声を形にした商品です。売り場での対話を通じて、「どんなリュックを選べばよいか悩んでいる」という不安を多く耳にしました。 このリュックは、体格や生活スタイルの変化が激しい中高生の3年間に寄り添えるよう設計しています。サイズ調整という機能を通じて、毎日の通学が少しでも楽になり、保護者の方にとっても「これを選べば安心」と思っていただける存在になればと願っています。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12937/table/118_1_727a24da49a5bb8d63d3a13d3cc4093d.jpg?v=202602050151 ]

【会社概要】

会社名 ： フットマーク株式会社

所在地 ： 東京都墨田区緑2-7-12

設立 ： 1950年4月28日(創業1946年)

代表者 ： 代表取締役社長 磯部 徳史

資本金 ： 8,500万円

事業内容： 水泳用品・介護用品・健康スポーツインナーの企画、製造、販売

URL ：https://www.footmark.co.jp/