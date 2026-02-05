ひと拭きでスーッと冷感(※1)ブースト！夏のおまもり「クーリスト」から、ふき取り＆首にかけられる“-3℃(※2)の氷肌武装”冷感ボディシートが新登場

写真拡大 (全14枚)

株式会社リベルタ

　“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ(本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935)は、冷感アイテムブランド「クーリスト」より、汗やベタつきをふき取り、首かけもできる冷感ボディシート「クーリスト スズシート」を2026年2月24日(火)から全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、一部総合スーパー、リベルタオンラインショップ、ECモールにて順次発売いたします(※3)。


■「クーリスト スズシート」商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/02191130





　夏のお出かけ中に気になる、汗や皮脂によるベタつきや不快感。外回りの営業や体育の授業終わり、フェスなどで汗をかいたあと、首元や肌にまとわりつく不快さに悩まされる場面も少なくありません。そんな夏特有の“外出ストレス”をリセットするべく、冷感アイテムブランド「クーリスト」より、ひと拭きで“-3℃(※2)の氷肌武装”が叶う冷感ボディシートが登場します。



　首元や肌をひと拭きすると、約30秒でひんやり感(※1)をまとった“氷肌武装”が完成するため、外出前のわずかな時間でサッと仕込むのがおすすめ。もちろん、移動中や汗をかいたあとにも使用でき、汗や皮脂のベタつきをスズシートが絡め取って、ひんやり感(※1)でスーッとリフレッシュ。引っ張ると伸びるワイドシートは首元にもかけられ、効率よくクールダウンできます。


さらに、植物エキス(※4)配合で、暑さ対策をしながら肌ケアも同時に実現。炎天下での外回りや通勤・通学、イベントやレジャーシーンまで、夏のさまざまな外出シーンを快適にサポートする、新たな冷感ケアアイテムです。



POINT

■外出前30秒で“-3℃(※2)の氷肌武装”。


　風に当たるたび冷感(※1)ブースト
冷感成分メントール配合。零氷シャワー級の爽快感で、移動時間も快適に。



■びよ～んと伸びる！首にかけられるワイドシート
引っ張ると伸びて首元や手首、足首にも使用可能。衣類が濡れにくく、外移動もストレスフリー。










■やさしいのにタフ。破れにくいメッシュ素材
ふんわり柔らかな肌あたりで、汗や皮脂もしっかりオフ。



■8種の植物エキス(※4)配合で肌を保湿ケア
肌表面をクールダウンしながら保湿ケア。肌を心地よく整えます。



■清潔感ただよう「アクアシャンプーの香り」
お風呂あがりのような、みずみずしくやさしい香り。



商品概要

商品名：クーリスト スズシート


販路：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、一部総合スーパー、リベルタオンラインショップ、ECモール(※3)


価格：990円(税込)


内容量：30枚


香り：アクアシャンプー






クーリストシリーズ ラインナップ

「クーリスト」商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/product_categories/coolist/


販路：全国のバラエティショップ、ドラッグストア、リベルタオンラインショップ、ECモール(※3)




外出先での汗ばむ首すじ・おでこにさっとひと塗り。過酷な夏の暑さ対策“塗るネッククーラー(※1)”




商品名：クーリスト アセダレーヌ


価格：880円(税込)～


内容量：8mL


香り：アクアシャンプー/ウォーターグリーン など全10種


※フレグランスにより販売企業が異なります。




頭皮に直塗り！汗だくドライヤータイムがひんやり(※1)快適に！




商品名：クーリスト スカルプクーラー


価格：1,320円(税込)


内容量：100mL


香り：フローラルミント/シトラスミント/シャイニー ラ・フランス


※「シャイニー ラ・フランス」の香りは全国のウエルシアグループにて販売(※3)




冷感(※1)＋UVケア。ロールオンタイプの


“塗るボディクーラー”



商品名：クーリスト アセダレーヌ ボディUV


価格：1,496円(税込)


内容量：40mL


香り：アクアシャンプー







頭皮のベタつきや熱さが気になった時にシューッと噴きつけるだけ。熱のこもった頭皮ひんやり(※1)リフレッシュ。



商品名：クーリスト ヘッドクーラー


価格：1,320円(税込)


内容量：50g


香り：アクアシャンプー







お風呂上がりのダラダラ・ベタベタに。


湯上り前に塗って流す冷感(※1)ジェル



商品名：クーリスト インバスボディクーラー


価格：1,320円(税込)


内容量：200g


香り：アクアシャンプー







背中にシュッとひと吹き！


汗(※5)・ニオイ(※6)を防ぐ、背中汗(※5)対策ミスト



商品名：クーリスト セナッシュ[医薬部外品]


販売名：ＳＮミスト


価格：1,210円(税込)


内容量：60mL


香り：アクアシャンプー







寝汗によるベタベタ頭髪に揉み込むだけ。


ベタつき(※7)＆ニオイケア(※8)



商品名：クーリスト アサニシャン


価格：1,320円(税込)


内容量：150mL


香り：アクアシャンプー







ひんやり冷感(※1)持続処方


アルコールフリー(※9)の衣類用ミスト



商品名：クーリスト ファブリックーラー


価格：1,320円(税込)


内容量：100mL


香り：アクアシャンプー





※1メントールによる清涼感　※2 腕を3往復拭いた直後の肌表面の平均温度（自社調べ、n=10）。効果を保証するものではありません。　※3 一部取扱いのない店舗もございます　※4 ツボクサ葉/茎エキス、チャ葉エキス、アロエベラ葉エキス、ユーカリ葉エキス、カミツレ花エキス、イザヨイバラエキス、アセロラ果実エキス、ユズ果実エキス（保湿成分） ※5 制汗　※6 防臭　※7 エタノールの揮発作用による　※8 フレグランスによる 　※9 アルコールフリーはエタノールフリーを意味します




【本件に関するお問い合わせ】


株式会社リベルタ　美容事業部ブランドコミュニケーション課　PR担当　北村


TEL：03-5489-7667　FAX：03-5489-7686　Mail：press@liberta.net


お客様お問い合わせ先：0120-718-456（平日9：00～18：00）