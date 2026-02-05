【PetsTokyo 豪徳寺店】2月限定！グッズを選んでバレンタイン撮影会を2月より開催

Lehman Holdings株式会社

Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo豪徳寺店」は、バレンタイン撮影会を実施します。



グッズを選んでバレンタイン撮影会キャンペーン画像１

■ 豪徳寺店だけ！2月限定！グッズを選んでバレンタイン撮影会

Pets Tokyo豪徳寺店では、2月1日～28日の間、先着5名様に、お気に入りの一枚をチェキに印刷してプレゼントいたします。この機会に、ぜひ豪徳寺店へお越しいただき、ペットと一緒に特別な時間をお楽しみください。


■ イベント詳細はこちら

https://www.instagram.com/petstokyo_goutokuji/


※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。


■ 実施期間

2026年2月1日(日)～2月28日(土)／先着5名様


※無くなり次第終了とさせていただきます。


Pets Tokyo 豪徳寺店情報

店名：Pets Tokyo 豪徳寺店


住所： 〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺1丁目42-6日進ビル101号


アクセス：豪徳寺駅から徒歩1分


営業時間： 10:00～19:00


Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_goutokuji/　


GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/jrNSavMQSSvgyU5x8


公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/gotokuji01/





Pets Tokyo株式会社について
── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──


Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。


会社概要

会社名　：Pets Tokyo株式会社


所在地　：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F


事業内容：


ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業


URL　　：https://petstokyo.com/




お問い合わせ

■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS


Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo公式TikTok


https://www.tiktok.com/@petstokyo
プレス担当：菊地