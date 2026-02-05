【PetsTokyo 豪徳寺店】2月限定！グッズを選んでバレンタイン撮影会を2月より開催
Lehman Holdings株式会社のグループ会社である、Pets Tokyo株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Raymond）が運営している「Pets Tokyo豪徳寺店」は、バレンタイン撮影会を実施します。
グッズを選んでバレンタイン撮影会キャンペーン画像１
■ 豪徳寺店だけ！2月限定！グッズを選んでバレンタイン撮影会
Pets Tokyo豪徳寺店では、2月1日～28日の間、先着5名様に、お気に入りの一枚をチェキに印刷してプレゼントいたします。この機会に、ぜひ豪徳寺店へお越しいただき、ペットと一緒に特別な時間をお楽しみください。
■ イベント詳細はこちら
https://www.instagram.com/petstokyo_goutokuji/
※ご予約や注意事項は店舗に直接お問い合わせください。
■ 実施期間
2026年2月1日(日)～2月28日(土)／先着5名様
※無くなり次第終了とさせていただきます。
Pets Tokyo 豪徳寺店情報
店名：Pets Tokyo 豪徳寺店
住所： 〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺1丁目42-6日進ビル101号
アクセス：豪徳寺駅から徒歩1分
営業時間： 10:00～19:00
Instagram：https://www.instagram.com/petstokyo_goutokuji/
GoogleMAP：https://maps.app.goo.gl/jrNSavMQSSvgyU5x8
公式サイト店舗情報：https://petstokyo.com/shop/detail/gotokuji01/
Pets Tokyo株式会社について
── Pets Tokyo は、“また行きたい”と思えるペット保育園。──
Pets Tokyoは、ペットと飼い主さんのための保育園を中心とした複合型ケアスペースです。
保育園、トリミング、ホテル、トレーニングまで、 すべてのサービスを“いつもの場所”で提供することで、わんちゃんにも、飼い主さんにも、安心と信頼がつながる暮らしをサポートします。
会社概要
会社名 ：Pets Tokyo株式会社
所在地 ：東京都千代田区平河町2-4-5 VORT平河町II5F
事業内容：
ペット保育園事業／ペットホテル事業／トリミング事業／動物病院事業／物販事業／動物愛護事業／スクール事業
URL ：https://petstokyo.com/
お問い合わせ
■メール
marketing@petstokyo.com
■SNS
Pets Tokyo公式Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo公式TikTok
https://www.tiktok.com/@petstokyo
プレス担当：菊地