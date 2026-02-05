採用・新人育成に役立つ［面接官向け動画教材・新人向けeラーニング］3月31日(火)まで、20％OFFキャンペーン実施

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）が展開する企業・個人向けの教育・研修メニューを提供する人材育成支援事業部では、採用・新人育成にお役立ていただける、面接官向け動画教材「採用面接の基本と実践」と、内定者・新社会人向け定額制eラーニング「フレッシャーズ・ビュッフェ」について、2026年3月31日(火)までに新規(※1)でお申し込みいただいた企業を対象に、販売価格・受講料を20％OFFでご提供するキャンペーンを実施します。

昨今、採用市場が求職者優位の「売り手市場」にある中、企業は優秀な人材の確保と定着に力を入れる必要があります。

選考においては、生成AIの普及によりエントリーシートだけでは学生の個性や思考が見えにくくなったことも影響しているためか、面接でパーソナリティや価値観を見極めることがより重要になりました。

また、入社後の定着を促すため、内定期間から入社後1年にわたる継続的な支援が求められています。JMAMの調査(※2)でも、内定期間からの教育は新入社員の不安解消や自主的な学習意欲向上、エンゲージメントにも良い影響を与えることが分かっており、継続的な支援が人材定着の鍵となっています。

そこでJMAMは、企業の採用成功と新入社員の定着や成長を支援するため、面接官向け動画教材「採用面接の基本と実践」と、内定者・新社会人向け定額制eラーニング「フレッシャーズ・ビュッフェ」をともに20%OFFで提供するキャンペーンを実施します。

動画教材「採用面接の基本と実践」は、多角的な評価のため人事以外の社員も面接官を担うケースに対応しています。面接官に求められる姿勢、NG言動の理解や効果的な見極め質問や魅了付けのコツなど、実践で生かせる知識を短時間で習得でき、本質的な人材見極めを支援します。

一方、eラーニング「フレッシャーズ・ビュッフェ」は、新入社員に必要なビジネススキルやマナーを網羅した250のテキスト・動画コンテンツを通じて、内定期間中から新入社員の不安解消と成長を促す定額サービスです。

2027年新卒採用選考や2026年4月入社の新人育成を控えるこの機会に、採用力強化と人材定着のためにJMAMの商材をお役立てください。

※1 キャンペーンの条件については、商品・サービスごとの「キャンペーン対象」をご確認ください。

※2 JMAM「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2025」

https://www.jmam.co.jp/brochure/1293556_2381.html

１. 面接官向け動画教材「採用面接の基本と実践」キャンペーン概要

●期間

2026年3月31日お申込み分まで

●キャンペーン対象

当社商品・サービスを初めてお申込みになる企業

●商品概要

キャンペーンパンフレット・商品詳細：https://crm2.jmam.co.jp/recruit

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82530/table/460_1_1369d2568d7fd49810f878254ac07e79.jpg?v=202602050121 ]

２.内定者・新社会人向け定額制eラーニング「フレッシャーズ・ビュッフェ」キャンペーン概要

●期間

2026年3月31日お申込み分まで

●キャンペーン対象

「フレッシャーズ・ビュッフェ」を初めてお申込みいただく企業

●サービス概要

キャンペーンパンフレット：https://crm2.jmam.co.jp/fb_flyer

サービス詳細：https://www.jmam.co.jp/hrm/service/dir/fb/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/82530/table/460_2_5b8781e2712b89795d993f9ceb2e5544.jpg?v=202602050121 ]

●キャンペーン申し込み・お問合せ

当社営業担当、または下記問い合わせフォーム・お電話にて「20％OFFキャンペーン」とお伝えの上、お問い合わせください。

▶問い合わせフォーム

https://www.jmam.co.jp/brochure/1281406_2381.html?utm_source=NR260205&utm_medium=email&utm_campaign=newl(https://www.jmam.co.jp/brochure/1281406_2381.html?utm_source=NR260205&utm_medium=email&utm_campaign=newl)

▶お電話

03-6362-4343 （平日9：00～17：00 ※土日祝日・ＧＷ・夏季休業・年末年始を除く）

■日本能率協会マネジメントセンター＜JMAM＞

一般社団法人日本能率協会(JMA)から1991年に分社化し、設立。

学びのデザイン事業(人材育成支援・出版）、時間＜とき＞デザイン事業（NOLTY等の手帳）を柱としています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、一人ひとりの成長に寄り添い、ありたい姿へと導くパートナーとして伴走します。

JMAM コーポレートサイト :https://www.jmam.co.jp/