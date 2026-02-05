恋の“もどかしさ”を世界のことばで解き明かす！「#この気持ちに名前があったら展」を渋谷モディで開催！

株式会社丸井グループ

渋谷モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野真博）1Fにて、「#この気持ちに名前があったら展」を期間限定で開催しています。「世界のことばでエンタメをつくる」をミッションに活動するプロジェクト「kotoha」が手がける本展は、日本語には存在しない“恋の感情”を、世界の多様な言語を通して体験できる企画展です。

■世界のことばで“恋心”を表現する「#この気持ちに名前があったら展」について

誰かに伝えたい想いがあるとき。

自分の心のモヤモヤに、ふと気づいたとき。

「もっとぴったりのことばが、あればいいのに」

そんなふうに思ったことはありませんか？

「#この気持ちに名前があったら展」は、日本語にはない世界のユニークなことばたちの中から、今のあなたの気持ちに「しっくりくる“名前”」を見つける、体験型展示会です。

好きなのに、好きって言えない。気づけば連絡を待ってしまう、この感じ。どう言えばいいかわからない、恋の沼や、あるある。世界のことばは、そんな恋心に不思議なほど刺さります。

たとえば、スンダ語の「Kasmaran（カスマラン）」は、「想いが高まり、好きな人のことが頭から離れなくなる」気持ち。

タガログ語の「Paasa（パアーサ）」は、「その気はないのに、思わせぶりなことばばかりを投げかける人」のこと。

キュンとして、図星すぎて、誰かに話したくなる。あなたの恋の本音が、世界のことばとともに並ぶ。そんな新感覚の体験が待っています。

今回のコンセプトは、「世界のことばで恋バナする」。バレンタインデーを目前に、誰かに、そして自分自身に贈りたくなるとっておきのことばを見つけてみませんか。

■体験の一部をご紹介

【来場者特典】想いを託す「世界のことば」ギフトタグ

会場には、世界のことばが綴られたギフトタグを収めた「封筒の壁」が登場します。一通の封筒を開けて出会うのは、今のあなたの気持ちに、ふと重なるかもしれないことば。そのタグは、そのままお持ち帰りいただけます。

バレンタインギフトにそっと添えれば、照れくさくてことばにできなかった想いも、自分でも気づかなかった微細な感情も、世界のことばが代わりに語ってくれます。

大切な人へ、そして自分自身へ。気持ちを託す、特別なメッセージを持ち帰ってください。

【世界観に没入】「ことば×映像×香り」が融合した新感覚の短編映画上映

数年前に消滅した言語「ヤーガン語」のことば「Mamihlapinatapai（マミラピナタパイ）」をテーマに製作された、大学生の恋を描く短編映画を上映します。 ことばの意味は、「互いに望んでいるのに、どちらもことばにしない沈黙の共有」。 この美しいことばが持つ微細な感情を、映像だけでなく「香り」でも再現。登場人物の心情を表現したオリジナルの香水とともに、ことばを味わう新しいエンターテインメント体験を提供します。

■プロジェクト「kotoha」について

「世界のことばでエンタメをつくる」をミッションに、世界に約7,000あると言われる言語が持つ、多様で奥深い魅力を映像、企画展、プロダクト開発などを通して届けるプロジェクトです。

展示や映像制作、企業との商品コラボレーションなど、世界のことばをさまざまな表現や領域とかけ合わせながら、人の心に触れ、感情を動かすアートを生み出すことに挑戦しています。

■イベント概要

開 催 場 所：渋谷モディ 1F カレンダリウム

開 催 期 間：2026年2月3日（火）～2月9日（月）

営 業 時 間：11:00～20:00（最終入場 19:30）

入 場 料 金：1,000円（税込）※小学生以下無料

購入サイト：以下より、お買い求めください。（当日会場でも、お買い求めいただけます。）

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/027xs6gz92x41.html

