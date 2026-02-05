岡山南高校の生徒がデザイン！プロバスケチーム「トライフープ岡山」イベントユニフォーム完成披露　～産学連携のキャリア教育プロジェクト～

菅公学生服株式会社

菅公学生服株式会社 (本社：岡山市北区駅元町 以下：カンコー学生服)は、平成26年度（2014年度）より、岡山県立岡山南高等学校 服飾デザイン科（所在地：岡山市北区 以下：岡山南高校）が主催する「産学連携実学体験プロジェクト（MPS）」の連携企業として、協同でキャリア教育を推進してまいりました。今年度は、B3リーグに所属し、岡山市と津山市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「トライフープ岡山」のイベントユニフォーム企画に挑戦しました。

この度、生徒たちが提案した8つの企画から選ばれたデザインのユニフォームが、1月26日（月）・27日（火）のホームゲームにて披露・公式戦着用されました。会場では、特設ブースにてMPSの取り組み展示も行われ、デザインを手掛けた生徒たちによるユニフォームデザインや服飾デザイン科の紹介も実施されました。また、イベントには岡山市内の小学生が無料招待され、両日ともに多くの小学生で賑わいを見せました。

◆イベント概要

1 日時 2026年1月26日（月）、27日（火）

2 場所 シゲトーアリーナ岡山 岡山県岡山市北区いずみ町2-1-3

3 内容 ・特設ブース展示（場所：アリーナ内）

・試合前インフォメーション：生徒によるデザイン紹介（26日のみ）

・試合（ユニフォーム着用：対 山口パッツファイブ）

4 着用試合 B3リーグ 2025-26 第17節 vs 山口パッツファイブ

・2026年1月26日（月）13:05～

・2026年1月27日（火）13:05～

5 活動概要

岡山南高校服飾デザイン科の2年生38名が、5月から全9回にわたる講義・ワークショップに参加。「岡山をスポーツの力で盛り上げよう！岡山らしさが伝わるトライフープ岡山のユニフォーム」企画に挑戦。

カンコー学生服、カンコーマナボネクトがプロジェクトの運営および支援を行ってまいりました。

6 対象生徒 服飾デザイン科2年生 38名

7 連携先 トライフープ岡山（クライアント）

カンコーマナボネクト株式会社（教育プログラムのサポート）

菅公学生服株式会社（プロジェクトの全体統括）

◆企画発表

1.コンセプト：All as one 晴れの国で深める絆

岡山らしさ溢れるデザインを通じて、選手と観客に一体感や繋がりを持ってほしいという思いでデザインしました。

また、「晴れの国岡山」の象徴として太陽のモチーフを取り入れ、太陽の明るさや温かさで元気を与えたいという思いも込められています。

2.デザイン詳細：

岡山らしいユニフォームデザインを考えるうえで、晴れの国岡山の象徴としての「太陽」と、岡山県児島の名産品「デニム」の要素をデザインに取り入れたいと考えました。ベースカラーの深い青で児島デニムや瀬戸内海を表現し、「トライ」を表す三角形と「フープ」を表す輪を組み合わせた太陽のデザインをサイドに配置しています。また、太陽の後ろに施された輪の色には青空や快晴を思わせる水色を採用しています。

他にも、ミシン糸の色にオレンジ色を採用することでデニムのステッチの雰囲気を表現したり、全体の見た目が雑然としてしまわないようシャツとズボンで太陽のデザインを変えたりなど、細かなこだわりが詰まっています。

◆関係者コメント

【岡山県立岡山南高等学校服飾デザイン科2年生 4班の皆さん】

・デザイン面では、岡山のチームであることを意識し「岡山らしさ」を表現するために太陽のデザインを取り入れたことが工夫点です。

・これまで頑張ってきたことが形になり、実際に試合で着用されている光景を目にすることもできたので、頑張ってきてよかったと実感しました。

・自分が伝えたいことを相手に正しく届けられるかが難しく感じました。スライドづくりや説明の文言など、伝え方を意識しながら取り組みました。

・今回、初めての経験で戸惑うことも多かったのですが、最終的には納得のいくものが完成し、とても貴重な経験となりました。

・これからも選手とファンの皆さまが一体となって、いっそう岡山で盛り上げてもらいたいと感じました。

【カンコーマナボネクト株式会社 長谷川 絵美】

近年、岡山では様々なスポーツが地域を盛り上げてくれていると感じています。本プロジェクトでは、そんなスポーツが活気づく岡山を舞台に、ユニフォームデザインを通じて「スポーツを支える側」の視点で魅力を発信する学びをデザインしました。

全9回の授業を通じ、トライフープ岡山や地域の資源を深掘りし、デザインに落とし込む商品開発のプロセスに挑戦しました。目的は単なる服作りではなく、他者の想いを汲み取る力、仲間と協働して何かを作り上げる力、そして困難を乗り越える粘り強さを育むことです。「誰にどう伝えるか」を考え抜く試行錯誤の経験は、地域を多角的に捉える視点となり、生徒たちが自らのキャリアを力強く切り拓いていくための確かな土台になると信じています。

【岡山菅公学生服株式会社 MPS進行担当 長尾 桐帆】

本プロジェクトには、日頃から考えていた「学校と地域を繋ぐお手伝いができたら」という思いを持って携わりました。今回は地元のプロスポーツチームのユニフォーム作成ということで、高校生・スポーツの力で地域を盛り上げよう、という内容でした。地域で活躍する方々や働く大人との関わりの中で、生徒の皆さんに将来の「仕事」や「職業観」をイメージしていただくきっかけになっていれば幸いです。

自分たちが企画し、携わったものが実際に形となって着用され、プレーされるという今回の貴重な経験を、今後の学校生活と学びにも繋げていただきたいです。

◆イベントの様子

◆トライフープ岡山

岡山県岡山市と津山市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム。

運営法人は2024年より菅公学生服グループに参画した株式会社TRYHOOP。2018年に創設され、現在はB3リーグに所属している。

https://tryhoop.com/

◆カンコーマナボネクト株式会社

未来を担う子どもたち一人ひとりが自分のキャリアをイメージし、自分らしいやり方で未来を切り開くことができるよう「未来を生き抜く人づくり」を目的に活動。地域社会や企業との連携を図り、社会全体で人材育成教育を支える仕組みづくりにチャレンジしている。

https://k-manabonect.co.jp/

◆菅公学生服株式会社

未来を1854年（安政元年）創業。学校制服・体操服に代表される「ものづくり」と子どもたちが未来を生きるために必要な力を育む「ひとづくり」を通じて、子どもたちと学校を取り巻くさまざまな社会課題を解決するスクールソリューションカンパニー。

https://kanko-gakuseifuku.co.jp/