Mimi Beauty、美容・コスメを学べるリアルイベント開催！

株式会社Mimi Beauty（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川涼子）が運営する美容メディア「Mimi Beauty」は、美容やコスメについて学べるセミナー形式のリアルイベント「Mimi Beauty School」を3月28日（土）に開催いたします。

イベント特設サイト：https://mimitv.co.jp/lp/mimibeautyschool_2026/(https://mimitv.co.jp/lp/mimibeautyschool_2026/)

この度、Mimi Beautyでは、美容やコスメについてもっと深く学べる機会をユーザーのみなさまに提供できるよう、セミナー形式の新たなリアルビューティーイベントを開催します。美容メーカーの方から直接コスメが学べるセミナーのほか、特別ゲスト「美容化学者 かずのすけ」さんを講師に迎えた講座やMimi Beauty編集部による撮影レッスン、mimistアフターパーティーなど様々なコンテンツを予定しています。

各セミナーは2026年2月6日（金）より募集開始いたします。（mimistアフターパーティーの募集期間は2月26日（木）～3月1日（日）を予定しております。）詳細はイベント特設サイトをご確認ください。

- 開催概要

・名称：Mimi Beauty School

・日程：2026年3月28日（土）

・時間：イベント特設サイトの各セミナー情報をご確認ください。

・会場：AP赤坂グリーンクロス（東京都港区赤坂2-4-6 赤坂グリーンクロス 4F）

・コンテンツ：ブランド協賛セミナー、Mimi Beauty主催セミナー

・参加費：無料

・参加方法：事前応募・抽選 ※詳細は下記のURLからご確認ください。

・募集期間：2026年2月6日（金）～2026年2月15日（日）

（mimistアフターパーティーの募集期間：2月26日（木）～3月1日（日））

・イベント特設サイト：https://mimitv.co.jp/lp/mimibeautyschool_2026/

・特別ゲスト：美容化学者 かずのすけさん

Mimi Beautyについて

「Mimi Beauty」は「美容でときめく世界を、一緒に」をコンセプトに掲げ、SNSに特化したメディア運営を行っています。美容情報の発信にとどまらず、美容にまつわる様々な体験をユーザーに提供することで、ユーザーとともに進化し、ともにつくりあげるメディアへと進化してまいります。それにより、すべての人々が“美の変化”を楽しめるきっかけを創出することを目指します。

Mimi BeautyサイトURL：https://mimitv.co.jp/

Mimi Beauty公式X（旧Twitter）アカウント（@MimiBeauty__）：https://x.com/@MimiBeauty__

Mimi Beauty 公式Instagramアカウント（@mimi_beauty.official）：https://www.instagram.com/mimi_beauty.official/

Mimi Beauty公式YouTubeアカウント（@Mimi_Beauty1）：https://www.youtube.com/@Mimi_Beauty1

Mimi Beauty公式TikTokアカウント（@mimibeauty_official1）：https://www.tiktok.com/@mimibeauty_official1

