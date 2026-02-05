『鳴潮』ぶいきゃす杯 配信任務 第七幕 開催！人気VTuberと大型アプデVer.3.1「雪に抱かれた君へ」を楽しむ配信イベントを開催！

株式会社ミラティブ

「All for Streamers」をコンセプトに、YouTube・Twitch・Mirrativなど各配信プラットフォームで活動する配信者（VTuber/ストリーマーなど）を支援する株式会社ミラティブのグループ会社、株式会社アイブレイド（本社：東京都豊島区 代表取締役：妻木 泰夫）が運営するVTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」（https://v-cas.com/(https://v-cas.com/) ）は、KURO GAMESのオープンワールドアクションRPG『鳴潮』において、配信イベント「鳴潮ぶいきゃす杯 配信任務 第七幕」を開催することをお知らせいたします。

本配信イベントは2026年2月5日（木）09:00 ～ 2月18日（水）23:59の期間に開催されます。『鳴潮』をこよなく愛する30名の人気VTuberが参加し、イベント期間中の連続的な配信を通じて、最新の大型アップデートであるVer.3.1「雪に抱かれた君へ」のコンテンツを余すことなくお届けいたします。新エリア「ロイ氷原」を舞台にした配信任務の行方にぜひご注目ください。

■「鳴潮ぶいきゃす杯 配信任務 第七幕」概要

総勢30名のVTuberが参戦！

誰がVer.3.1を彩る企画の王座に輝くか！？推しVTuberの配信を視聴し、活躍を応援しよう！

配信、育成、討伐。3つの軸で繰り広げられるランキングの経過をお楽しみください。

<『鳴潮』を愛する総勢30名のVTuberがイベントに参戦！>

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33025/table/174_1_f3ff6350f77ed9ee416503fc3f353fba.jpg?v=202602050121 ]

人気VTuberが大集合！推しの配信を一緒に楽しもう！

参加VTuberはキャンペーンサイトをチェックして活躍を応援しよう！

https://v-cas.com/meicho_202602#sankasya

<各種結果発表についてはこちらをご確認ください>

「鳴潮ぶいきゃす杯 配信任務 第七幕」特設サイト(https://v-cas.com/meicho_202602)

■ オープンワールドアクションRPG『鳴潮』とは

『鳴潮』は、自由度の高い戦闘と多種多彩なコンテンツが楽しめるオープンワールドアクションRPGです。プレイヤーは長い眠りから目覚めた「漂泊者」となって自分の記憶と物語を探す旅に就き、十人十色の共鳴者の仲間たちと共に世界を変える旅路へと踏み出します。

2月5日（木）に迎えるVer.3.1のリリースでは、新しい舞台となる「ロイ氷原」を巡る新たなストーリーとキャラクターたちが登場し、ゲーム内を彩る多様な新コンテンツを楽しむことができます。

■ VTuberキャスティングサービス「ぶいきゃす」とは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33025/table/174_2_38c1b8464f9ba80ad08c390fe507eec7.jpg?v=202602050121 ]

「ぶいきゃす」は、VTuberと企業をつなぐキャスティングプラットフォームとして、ゲーム・音楽業界をはじめとする幅広い分野で多彩なプロジェクトを展開しています。

バンド生配信とVTuberを融合させた音楽イベント 「Rock on V」 の企画・プロデュースを手掛けるほか、VTuberとのコラボレーションによるオリジナルケーキ販売、ポップアップストア、ゲームコラボ、音楽イベントへの出演など、VTuberの可能性を最大限に引き出す施策を次々と生み出しています。

VTuberの新たな活躍の場を創出し、企業とファンの架け橋となる「ぶいきゃす」にご期待ください。

▶「ぶいきゃす」公式サイト：https://v-cas.com/

▶「ぶいきゃす」公式X（旧Twitter）：https://x.com/vcas_pr

■ ミラティブグループとしての位置づけ

2025年12月に東証グロース市場へ上場した株式会社ミラティブは、"All for Streamers"を掲げ、VTuber／ストリーマーを含む、あらゆるプラットフォームで活動するすべての配信者を支援する企業グループとして、資本業務提携やM&Aも活用し、配信者支援の領域を拡大しています。

この中で株式会社アイブレイドは、VTuber領域における企業プロモーションや音楽イベントなどで培ってきた企画・演出力の強みを活かし、配信の枠を超えた表現・活動領域へと広げる役割を担っています。

株式会社アイブレイド概要

会社名：株式会社アイブレイド

所在地：東京都豊島区池袋2丁目13-4-313

代表取締役：妻木 泰夫

設立：2016年4月20日

事業内容：インフルエンサーマーケティング・漫画動画制作・VTuberキャスティング・YouTubeチャンネル運用/コンサルティング

コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/