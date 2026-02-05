Boomi、WAVE XROSSとパートナーシップを締結

ブーミー株式会社Boomi、WAVE XROSSとパートナーシップを締結

Boomi株式会社（所在地：東京都渋谷区／代表取締役社長 CEO 河野 英太郎、以下Boomi）は、このたび、DXコンサルティングを展開するWAVE XROSS株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役 杉山周平、以下WAVE XROSS）とのパートナーシップを締結したことを発表しました。本パートナーシップにより、両社はBoomiのAI駆動型オートメーションを実現するワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」と、WAVE XROSSの高度な業務・システム設計力を融合させ、日本企業の喫緊の課題であるデータのサイロ化解消と、AI活用を前提とした次世代データ基盤の構築を強力に支援します。



■協業の背景：AI活用の成否を分ける「インテリジェントな統合」

現在、日本企業の多くは「2025年の崖」に象徴されるレガシーシステムの老朽化と、複雑に分散したSaaS間のデータ分断（サイロ化）という二重の課題に直面しています。特にAI導入を成功させるためには、正確なデータをリアルタイムで連携・供給するパイプラインが不可欠です。

Boomiは、高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載したワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」を提供しています。組織のデータ、アプリケーション、システムを迅速かつシンプルに連携し、革新的な俊敏性、自動化、インテリジェンスを実現し、業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。

本提携を通じて、WAVE XROSSは「Boomi Enterprise Platform」を活用し、単なるシステム連携を支援することに留まらず、ビジネスの成果に直結するインテグレーション・ソリューションを提供します。

■ 提供サービスの特長

WAVE XROSSは、Boomi製品の提供に加え、上流のコンサルティングから実装までを一気通貫で支援します。

- 戦略的アーキテクチャ設計:現行業務プロセスの棚卸しを行い、将来的な拡張性を担保した「あるべき姿」としての連携基盤を策定。- 高速なインテグレーション実装:Boomiのローコード/AI駆動型機能を活用し、設計・実装・検証・本番展開までのリードタイムを大幅に短縮。- データガバナンスの構築:全社的なデータフローを可視化し、安全かつ高効率なデータ利活用環境を実現。

■ 両社代表からのコメント

WAVE XROSS株式会社 代表取締役 杉山周平 氏

iPaaSのパイオニアであり、グローバルリーダーであるBoomiと提携できることを大変光栄に思います。AI活用の成否は、いかに質の高いデータを統合できるかにかかっています。当社のコンサルティング力とBoomi Enterprise Platformを組み合わせることで、お客様の本質的な業務変革を実現してまいります。

Boomi株式会社 代表取締役社長CEO 河野 英太郎

WAVE XROSS様をBoomiのパートナーとしてお迎えできることを心より歓迎いたします。お客様がビジネスの断片化を解消し、AIによる真の恩恵を享受するためには、システム全体を俯瞰したプロフェッショナルな設計力が不可欠です。WAVE XROSS様と共に、日本企業のデジタル基盤を次世代へと引き上げ、ビジネスの俊敏性を高めていくことを期待しています。

◼︎ WAVE XROSS株式会社について

WAVE XROSS株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:杉山 周平)は、2023年9月に設立されたコンサルティングファームです。変化の激しい社会において、個人・企業・社会がその変化に適応し、力強く推進できるよう、変化を作る担い手になることを信念にビジネスを展開しています。ビジネス、IT、イノベーションを結びつけた幅広いコンサルティングサービスを提供し、IT・DX構想策定、先端技術活用の企画検証・導入、データマネジメント、プロジェクトマネジメント支援(PMO)などを展開しています。お客様環境を深く理解しながら、最適なパートナーとして実現に向けて伴走型で支援し、お客様のDX・ITシステム構築を総合的にサポートしています。

社名：WAVE XROSS株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-9-12 NTビル5階・7階

代表：代表取締役 杉山周平

URL：https://wavexross.com/



◼︎ Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で25,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1－18－18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

公式SNS：LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan)｜Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/)｜YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。