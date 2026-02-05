デンマーク発のアイウェアブランド LINDBERG（リンドバーグ）が、創業40周年を記念する集大成「blok titanium」コレクションを発表、2026年2月より順次発売

株式会社ケリングアイウエアジャパン

チタンを使用したクラフトマンシップの40年にわたる革新の集大成として、LINDBERGは新作「blok titanium」コレクションを発表します。彫刻的なデザイン、洗練された技術、そして紛れもないデンマークデザインの精神が融合したコレクションです。その第一弾としてリリースされるラインナップは、あらゆるお客様の顔の形状、快適性、自分のスタイルに合うフレームを確実に見つけられるよう、包括的なバリエーションを提供します。

一つのピース。一つのひねり。一つの大胆な挑戦。

厚さ0.7mmの一枚のチタンプレートからレーザーカットしたフロントとヒンジにより、LINDBERG 「blok titanium」はこれまでの常識を覆します。

LINDBERGの特許取得済み円筒形のヒンジを拡張し、初の立方体構造を採用します。上下のヒンジセクションは正確に90度曲げられた状態でヒンジハウジングを形成し、そこにテンプルが挿入され精密に設計されたピンで固定されています。

メゾンのデザインDNAを踏襲し、ネジを一切使用せず、すべての構造を隠さず可視化する設計です。細部に至るまで見せるデザインとすることで、卓越したエンジニアリングを称えています。

立方体ヒンジの角張ったフォルム言語がチタンフレーム全体のデザインに貫かれ、スタイルに敏感な人に向けて超軽量の彫刻的なアイデンティティを創り出します。

LINDBERGの構造的デザイン言語の自然な延長線上にある「 blok titanium」は、技術的創意とミニマルなデンマークデザイン原理を融合させたコレクションです。形状に無駄がなく、機能性は妥協を許しません。

「この新たなコレクションラインは、軽量・耐久性・低アレルギー性にこだわるLINDBERGの理念を体現しています。「blok titanium」フレームはわずか5.5グラムの軽量設計、調整可能なノーズパッドと3種類のテンプルの長さにより、完璧なフィット感を実現します。

ブランドの理念に忠実に、当コレクションは並外れた次元のパーソナライゼーションを提供しています。18色の フロントカラー、18色のテンプルカラー、28色のグルーブカラーにより、数千通りもの組み合わせを実現し、お客様が自身の個性を思い通りかつスタイリッシュに表現することを可能にします。

あらゆるスタイルのためのシルエット

当コレクションはあらゆるお客様のニーズに応える多様なシルエットを展開します。

4252 - 優雅な楕円形のシルエットに洗練された女性らしさを添えたデザイン。大きめのレンズと繊細なプロポーションが調和し、洗練されたオフィススタイルに最適です。

4260 - 大胆な建築的ラインが特徴のオーバーサイズ の長方形フレーム。洗練され、かつ大胆なプロポーションが放つモダンな力強いエネルギーが、さりげなくクールなスタイルを演出します。

4251 - 小さく、完璧なバランスが保たれた正方形のデザインで、角が柔らかく丸みを帯びています。コンパクトなシルエットが、洗練された現代的な印象と強い存在感を生み出しています。

ビジネス上の利点

アイウェア販売店は、広告、ソーシャルメディア、ウェブサイトコンテンツ、ビジュアルマーチャンダイジングリソ ース等のマーケティングツールを含むLINDBERGの包括的なサポートを活用できます。これにより、店頭での効果的な商品プレゼンテーションや顧客エンゲージメントの向上につなげることができます。

LINDBERG blok titanium - あらゆる角度で鋭さと個性が交わるデザイン。

LINDBERGについて

LINDBERGは、革新的なアイウェアソリューションを通じて、究極のデザイン、快適さ、そして個性を提供します。デンマークのラグジュアリーブランドを代表し、ミニマリズム、快適性、卓越した品質を重視しています。1986年 、ヘンリック・リンドバーグとポール・ヨルン・リンドバーグによって設立され、建築的なデザインを快適なアイウエアに適用するというユニークな着眼で製品を作り出しています。チタニウム、ゴールド、ホーン、ウッド、ダイヤモンドなどのプレミアム素材を使用し、ネジやリベットを一切使わない軽量フレームを開発しています。デンマークの伝統的なデザインへの揺るぎないこだわりと、絶え間ないイノベーションの追求によ り、LINDBERGはこれまでに112もの国際的なデザイン賞を受賞し、オプティカルフレーム市場におけるリーディングブランドとしての地位を確固たるものにしています。