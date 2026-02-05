新作TVアニメ『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の国内商品化権の取扱いを開始！【株式会社トランス】

株式会社トランス

株式会社トランス（本社：東京都渋谷区、代表：猪口 祐紀子）は、企業のプロモーション支援やオリジナルグッズの商品企画・製造を主力事業としています。近年では推し活とファン心理を研究する「推しビジネス研究所（仮）」を運営し、最新情報の発信や商品提案を行っています。当社はさらなる推し活・エンターテインメント市場での事業拡大を目的として、アニメ作品などの商品化権を取得し、窓口業務を開始します。

第一弾として、今年放送予定の新作TVアニメ「花織さんは転生しても喧嘩がしたい」の製作委員会に出資・参画し、本作の国内商品化窓口の運用を開始します。

原作は「ぱにぽに」などを代表作とする氷川へきる先生の最新マンガで、講談社「モーニング・ツー」にて連載中の人気作品です。

■ 原作マンガ情報

(C)氷川へきる・講談社／『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』製作委員会

著者：氷川へきる （代表作：『ぱにぽに』『CANDY POP NIGHTMARE』）

出版：モーニング・ツー（講談社）

刊行状況：最新８巻以降も続巻 （累計発行部数８万部）

■ 作品情報

『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』について

前世の記憶を持ったまま転生した少女・花織ミーティアが主人公のラブコメ作品。

素直になれないミーティアと、前世からの深い因縁を抱える流星の運命的な関係性は、もどかしくて思わず応援したくなる。

テンポの良いギャグで笑わせつつ、謎のモンスターや魔法使いとのシリアス＆アクションが入り交じるバトルも見どころ。

喧嘩も恋も全力なヒロインの成長を描く、ラブ・バトル・ギャグが詰まった転生マンガ。

アニメ公式HP：https://hanaorisan-anime.com/

アニメ公式X ：https://x.com/hanaori_anime

■ 商品化について

『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』の商品化について

ラブコメ×ギャグ×ドラマを兼ね備えた本作は、幅広い世代に支持されており、特にアニメファンだけでなく、ライトユーザー層にも訴求力があります。

雑貨やフィギュア、プライズなど、ユニークでかわいらしいアイテムから遊び心あふれるグッズまで、多彩な商品展開が可能です。

幅広いジャンルのファンに受け入れられるコンテンツとして、ぜひ御社も商品の企画・展開にご検討ください。

■ 商品化に関するお問合せ

株式会社トランス

お問合せ先：merchandinsing@trans.co.jp

会社概要

会社名：株式会社トランス

株式会社トランザクション（証券コード：7818）連結子会社

代表者：代表取締役社長 猪口 祐紀子

本社：東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号 渋谷新南口ビル９階

URL：https://www.trans.co.jp/