日本三景を臨む全室オーシャンビュー・温泉付きのスローラグジュアリーホテル「YOKI MATSUSHIMA」2026年8月開業　2月5日（月）よりホテル宿泊予約受付開始

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）では、2026年8月に宮城県松島町にスローラグジュアリーホテル「YOKI MATSUSHIMA」（宮城県宮城郡松島町）を開業いたします。開業に先立ち、公式ホームページでは2月5日（月）より宿泊予約の受付を開始いたします。

■「YOKI MATSUSHIMA」について

松尾芭蕉をも魅了した日本三景のひとつ松島は、ミシュラン・グリーンガイドの三つ星の評価や「世界で最も美しい湾クラブ」加盟など、世界的にも認められた景観・文化資源を有しながら、その魅力を滞在型の体験として味わえる場が限られているという背景があります。観光客も日帰りに留まることが多く、滞在時間が短いことに着目した当社は、新たに、「YOKI MATSUSHIMA」での滞在を通して、“松島の美しい時に浸る”体験をお客様に提案してまいります。

「地域の価値で、未来を変えていく。」という当社のブランドステートメントのもと、「YOKI MATSUSHIMA」では、“ローカルフォーカス（地域連携）”をキーワードに、地元食材や伝統工芸、地域の生産者・作り手との協働を深めながら、松島と東北各地を結ぶ拠点地となる取り組みを順次展開してまいります。

【「YOKI MATSUSHIMA」概要】

開業日：2026年8月予定

所在地：宮城県宮城郡松島町松島字東浜5-3

施設規模：地上5階

延床面積：4043.53平米

客室数：26室（41～69平米）

客室タイプ：露天風呂付客室9室、半露天風呂付客室17室

公式ホームページ：https://yoki-matsushima.jp/

【コンセプト：松島の美しい時に浸る】

松島にゆったり流れる時間に身を任せ、土地の恵みに満たされる。地域とつながり、地域と成熟し、癒しと知的喜びに浸るひとときを提供する、スローラグジュアリーホテルとして、松島に流れる穏やかな時の流れに身を任せ、海と大地の恵みに満たされる“松島の美しい時に浸る”

松島の美湯と美食と風光に浸る、美しいひととき。このコンセプトを体現するため、「YOKI MATSUSHIMA」では、3つの軸（ピラー）のもと、お客様に松島の風土をじっくりと堪能いただける上質な時間を提供してまいります。

１.EXPERIENCE（体験）：地域に溶け込み、地域と熟す。

土地の活力を感じられる泉質の温泉。湯の恵みに癒され、心身が整う至福のひととき。さらに、地場産業体験や季節行事など、松島の奥深い魅力に触れられるプログラムで、ここでしか出会えない驚きと発見を提供。

２.FOOD（食）：過程を楽しみ、背景を学ぶ、食文化体験。

料理長が選び抜く三陸の海の幸と山の幸。目の前でひと手間かけて丁寧に調理される、できたての贅沢な味わいを。宮城県の伝統工芸の器と地酒のペアリングや、デザートの甘い余韻も堪能。

３.SPACE（空間）：地域の素材に包まれ、ゆっくり佇む、五感に響く空間。

四季折々の景色を美しく切り取る窓。温かくお客様を迎える炎のゆらぎ。海に浮かぶ島や松をモチーフとしたアートワーク。館内にちりばめられた余白の中で、お気に入りの場所を発見。

【「YOKI MATSUSHIMA」が取り組む“ローカルフォーカス”とは】

地域と連携しながら、松島ならではの“SLOW LUXURY”な体験を提供し、「YOKI MATSUSHIMA」を起点として周辺地域や東北地方全体を体験・食・空間で結ぶ拠点地となる取り組みを、「ローカルフォーカス（地域連携）」と称しました。松島で松島の魅力を味わうだけではなく、松島から地域へ、地域から松島へ、あらゆる方向から魅力を発信していくことから、メディアのような役割を担ったホテルとして、新たな体験価値を創出いたします。

3つの視点でローカルフォーカスを実現

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7398/table/1837_1_41cb3bff99c8b002ab68feb8c60c3e4d.jpg?v=202602050121 ]＜ローカルフォーカス 提携先紹介＞

「三輪田窯（みのわだがま）」

陶芸家・亀山 英児（かめやま えいじ）氏

北上川を望む二俣小学校三輪田分教場跡に開窯。地元の土や石、灰などの天然素材にこだわり、日高見の国の豊かな風土と歴史を映した、日々の生活に息づく独自の器を追求しています。

（亀山英児氏コメント）

地元の土や素材を用いる三輪田窯の作陶に関心を持っていただき、松島での新たなホテル作りの構想に面白さを感じて協力に至りました。当初ご提案いただいた松島の牡蠣殻を使った釉薬作りも、自身の経験と重なり完成へのイメージが広がっています。焼き物を通して、松島での体験や記憶が蘇る瞬間を届けたい。また、身近な素材が炎で生まれ変わる不思議を、子供たちにも伝えていきたいです。松島に拠点ができることで、石巻をはじめとした宮城県のさまざまな地域を訪れるきっかけが出来ることを期待しています。

・「三輪田窯」公式サイト：http://minowadagama.jp/

【YOKI MATSUSHIMAの特長】

●旧リゾートホテル「ホテル海風土（うぶど）」を事業継承しリブランドオープン＊

●全26室の和モダンな客室、全室オーシャンビューの優雅なホテルステイ

●全室温泉付き！“美人の湯”と称される太古天泉松島温泉で心身ともに癒される

●松島の美しい景色を眺めながら浸る屋上展望風呂

●知られざる松島の魅力に足を運ぶ、アクティビティや工芸制作などの体験プラン

●料理長自ら仕入れる三陸の旬の食材を、地元の風土を感じる器やお酒で堪能

●館内にちりばめられた、伝統工芸品や地元の職人たちの手仕事による象徴的な装飾

*2025年2月28日（金）付にて、株式会社マリンピアより 「ホテル海風土（うぶど）」の事業を承継いたしました。

【全室オーシャンビュー・温泉付きのゲストルーム】

全26室に絞った、ラグジュアリーな滞在を提供。和モダンなテイストで、心と身体を癒し、慈しみ、本来の自分を見出せる和みの空間をご用意しています。全ての部屋が松島の海を臨めるオーシャンビューとなっているほか、全室温泉付きの優雅なひとときをお過ごしいただけます。

※露天風呂付客室9室、半露天風呂付客室17室

一例）【温泉かけ流し檜露天風呂付】和洋室ツイン＜58～62平米＞

【その他の施設紹介】※一部抜粋

＜ロビー＞

お客様を迎える最初のロビーでは、松島の景色に癒され、上質な和の香りに包まれる特別な時間を提供。松島の美しさを象徴する月や松、島々に見立てた岩をモチーフにしたインテリアや装飾が館内にちりばめられています。牡蠣殻で造られた壁など、地域に根ざした空間が滞在のひとときをあたたかく包み込みます。チェックイン時にはウェルカムドリンクもご用意し、余韻までお楽しみいただけます。

＜レストラン＞

料理長自ら山や畑に出向き仕入れる旬の食材や、獲れたての新鮮な食材を提供するレストランです。提供する料理に合わせながら、伝統的な器や地酒といった地域に根差した食文化を提供。また、お品書きには生産者や産地を記載するなど、作り手とのつながりも大切にしてまいります。宮城、松島の上質な食と奥深い文化を知ることで、より記憶に残るひとときを創り出します。

＜屋上展望風呂・大浴場（サウナ付き）＞

最上階には、美人の湯とも称される松島の名湯をひいた展望風呂をご用意。松島の絶景を楽しみながら心ゆくまで美湯に浸ることができます。また、木やハーブなど自然の薫りを楽しむサウナも併設。お湯やサウナで温まった後の身体も癒す、地域で作られたお茶もご用意しております。

■開業記念特別宿泊プラン ご予約受付中

URL：https://yoki-matsushima.jp/

プラン名：1日5室限定 特典付き スタンダードプラン（1泊2食付き）

1日5室限定でオリジナルノベルティをプレゼント。

24時間お好きなときに湯浴みを満喫できる温泉かけ流しの露天風呂又は半露風呂を設えた全26室の客室からは松島の風景と雄大な海をご覧ください。

（一例）

客室タイプ：温泉かけ流し半露天風呂付／和洋室（46～51平方メートル ）

価格：1名様（2名1室ご利用時）67,500円～ ※税・サ込

※「グランビレッジ」会員限定のお得なプランもご用意しております。

プラン名：【会員様限定】1日5組限定／松島の絶景を望む展望貸切風呂無料プラン

グランビスタメンバーシップ「グランビレッジ」 URL：https://www.granvista.co.jp/members/

※画像はすべてイメージです。

