ホテルと地域が連携する“ランドリレーション”でローカルな沖縄リゾート旅を提供　「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」2026年7月15日（水）開業

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）では、2026年7月15日（水）に沖縄県本島、恩納村に「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」（沖縄県国頭郡恩納村）を開業いたします。「ランドリレーション」をキーワードにホテルと地域が連携することにより、その土地ならではの魅力を体験できる旅をご提供いたします。

■「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」 公式サイト公開

今回新たに開業する「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」では、空と海と森など豊かな自然のなかで、地域とふれ合いながら過ごす新しい沖縄のリゾートステイをご提案いたします。当社が掲げるブランドステートメントである「地域の価値で、未来を変えていく。」を体現するホテルとして、沖縄に訪れたことのある方でも“まだ知らない沖縄の魅力”を「五感」でご堪能いただくために、当ホテルならではのおもてなしでお迎えいたします。ホテルキャストだけではなく、周辺の恩納村地域の住民や企業と連携する“ランドリレーション”により、訪れるお客様のニーズに合わせてローカルな体験を提案していくスタイルを重視した、“沖縄の自然や文化にとけ込む体験”を提供してまいります。

・公式サイトURL：https://www.granvista.co.jp/blisstia-okinawa-onnason/

【ホテルと地域が連携する“ランドリレーション”とは】

「大人のための至福リゾートライフ」を掲げる当ホテルでは、ホテルキャストと地域住民・企業が協働し、地域との関係性から生まれる“その土地ならではの体験”をゲストに届けるための新しい仕組みを設計し、“ランドリレーション（地域連携）”と称しました。ホテルキャストの「ランドリレーションチーム」と地域住民・企業側の「ランドリレーションサポーター」、その両者が連携して、まだ知られていないローカルの魅力を掘り起こし、ホテルの中から外まで「五感」で楽しめる豊かな滞在へと落とし込んでいきます。この協働の仕組みを通して、地域とゲストの関係性そのものをデザインするコーディネーターとして当ホテルでしか体験できない本物のサービスを実現してまいります。

キャストとサポーターが連携する“ランドリレーション”

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7398/table/1838_1_f258d2f6dc9d5054517d97afbb4b908e.jpg?v=202602050121 ]＜ランドリレーションサポーター紹介＞

「青風窯（せいふうがま）」陶芸家・玉田 彰（たまだ あきら）氏

沖縄県恩納村の大自然に囲まれた地で作陶する「青風窯」の主宰。当ホテル建設時に掘り出された赤土を活用した陶芸体験を、ホテルオリジナルプランとして企画提供予定です。

（玉田彰氏コメント）

地域とつながる「ランドリレーション」というホテルの取り組みの話の中で、「地域のコアな情報を観光のお客様に届けたい」という想いに共鳴し、「これから地域が一体となって何かいろいろなことができる」のではないかと思ってランドリレーションサポーターを引き受けるにいたりました。ホテルのランドリレーションから観光のお客様に伝えてもらい、地域の活性化、恩納村全体を盛り上げていきたいです。

・「青風窯」公式サイト：https://seifuugama.com/

■五感に訴える「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」のおもてなし

SIGHT：空とラナイ、海とビューバス、森とダイニング＆バー、星とプール。美しい海や木々に囲まれ、沖縄にとけこむ

TOUCH：「やちむん」「花織」「ミンサー織」などの伝統工芸に触れ、伝統芸能や土地の方々に出会う旅

HEARING：木々の音色や小鳥のさえずりなどのここちよい自然の音色がホテルを包み込む

TASTE：古くから伝わる医食同源の思想「ぬちぐすい」。歴史ある知恵と技に現代の感性を重ねた沖縄料理を堪能

SMELL：館内を包み込むオリジナルアロマやラナイで感じる潮香が滞在の想い出として記憶に刻まれる

■開業記念特別宿泊プラン ご予約受付中

【開業記念プラン】2026年7月開業｜全室50平方メートル 以上！広々バルコニー付・ラウンジフリーフロー＜朝食付＞

公式サイト限定！開業記念プランでお得に！静かな森に囲まれたメインダイニングでゆったりとお召し上がりいただく朝食付きプラン。プールラウンジでは多彩なドリンクをお好きなだけお楽しみいただけます。

URL：https://www.granvista.co.jp/blisstia-okinawa-onnason/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=15769701&checkin=2026/08/25&checkout=2026/08/26(https://www.granvista.co.jp/blisstia-okinawa-onnason/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=15769701&checkin=2026/08/25&checkout=2026/08/26)

（一例）

客室タイプ：スーペリアスイート（50.4平方メートル ）

価格：1名様（2名1室ご利用時）20,230円～ ※税・サ込

スーペリアスイート

※「グランビレッジ」会員限定のお得なプランもご用意しております。

■「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」 施設紹介

＜ゲストルーム＞

約50平方メートル を超える解放とくつろぎに満ちた心地良さを叶える沖縄の私空間。ハワイ語で「大型のバルコニーやテラス」を意味するラナイを併設。奥行き3mの広々とした伸びやかな「ラナイ」で、遥かな眺望と広がる開放感をお楽しみいただけます。オーシャンビューの客室からは美ら海、フォレストビューのお部屋からはやんばるの森を見晴らし、光と風と開放感を満喫できる、オープンエア・スペースでお過ごしいただけます。

コーナープレミアムスイート

一例）

コーナープレミアムスイート（52.7平方メートル ）

スーペリアスイート（50.4平方メートル ）

スーペリアスイート

＜ロビー・エントランス＞

沖縄固有の建築様式「グスク（城塞）」を範とした格式あるエントランス。エントランスを抜けると、“琉球の風”が心地よい開放感あふれるロビーでお客様をお迎えいたします。

＜メインダイニング 森 “MUI”＞

沖縄の雄大な自然を望み、優雅なひと時をお愉しみいただけるダイニングレストラン。四季折々の地元食材をふんだんに使用したこだわりメニューは、素材本来の味わいを存分にご堪能いただけます。ゆったりとした空間の中で、心温まるサービスとともに、特別な時間をお過ごしください。

＜プールラウンジ＞

日常の喧騒から離れ、心を豊かにする特別な場所。モーニングからアフタヌーンティー、バータイムとその時々の移り変わる空間と時間をゆっくりとお過ごしいただけます。

＜プール＞

屋外にはやんばるの森が目の前に広がるインフィニティプール。そよ風に揺れる木々の葉音、小鳥のさえずり、ここちよい自然の音色が心と体を癒す丘上のプールです。一年を通じて心地よい温度の温水を使用しているため、季節を問わずこの絶景をお楽しみいただけます。また、屋内にもインドアプールをご用意しているため、雨天時でも癒しの時間をお過ごしいただけます。

※画像はすべてイメージです。

■「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」 概要

開業日：2026年7月15日（水）予定

所在地：沖縄県国頭郡恩納村字前兼久マガイ原497-6 他

施設規模：地上13階、地下1階

延床面積：14,598平方メートル

客室数：139室

公式サイトURL：

https://www.granvista.co.jp/blisstia-okinawa-onnason/

