ジャパンゴルフフェア開催60周年記念　関根勤さんと関根麻里さんがスペシャルアンバサダーに就任！

一般社団法人日本ゴルフ用品協会（略称：JGGA 会長：倉島隆夫）は、2026年3月6日（金）～8日（日）の3日間、パシフィコ横浜にてアジア最大級のゴルフ体験イベント「JAPAN GOLF FAIR 2026」（以下「JGF2026」）を開催いたします。この度、本イベントの出展社が決定するとともに、開催60周年を象徴するスペシャルアンバサダーとして関根勤さん＆関根麻里さんが就任いたしました。お二人には初日のオープニングイベントとしてトークセッションに登壇していただき、「JGF2026」の魅力を広く発信していただきます。

イベント公式サイトURL：https://www.japangolffair.com/

公式Instagramアカウント：@japangolffair(https://www.instagram.com/japangolffair/)

■主催イベントご紹介（一部）

●60周年記念スペシャルアンバサダー・関根勤さん、関根麻里さん登壇のトークセッション

開催時間：2026年3月6日（金） 11:00～12:00 （受付｜10:30～）

開催60周年を記念してスペシャルアンバサダーに関根勤さん、関根麻里さんが就任！初日のオープニングイベントではお二人による開幕宣言に続き、“ゴルフ愛”あふれる勤さんからゴルフの魅力を語っていただくトークセッションや、麻里さんが勤さんに教わりながらのゴルフ体験の実施など、マスターナビゲーターのタケ小山氏が多彩な知見でお二人を導きます。

MCは山本潤さんが務めます。

●今年も開催！女性ゴルファー応援企画「デジタルクイズラリー＆大抽選会」

今年も女性ゴルファー応援企画を開催します。今回は「デジタルクイズラリー＆大抽選会」を実施。会場内の対象ブースに設置されたクイズスポットに答えると、抽選で素敵な賞品をゲットすることができます。

■『100年ゴルフ』のコンセプトのもと、「ファン」「ヘルス」「テック」「トレンド」という4つのテーマで、ゴルフの様々な魅力や楽しみ方を提案

《ファン》

●見学ガイドツアー

TVや雑誌で人気のゴルフ知識豊富なツアーガイドが、独自の切り口で会場内を案内します。わかりやすい解説を交えながら注目ブースの見どころを紹介し、「JGF2026」をより深く楽しめる人気の定番企画です。

●チャレンジコーナー

トーナメントコースを再現したシミュレーションゴルフを活用し、飛距離を競うドラコンチャレンジと

寄せを競うニアピンチャレンジなど、当日エントリー可能な来場者参加型のイベントです。

●レッスンコーナー

日本プロゴルフ協会、日本女子プロゴルフ協会の協力のもとワンポイントレッスンを実施。経験者はもちろん、初心者・未経験の方も気軽に参加できる内容です。

《ヘルス》

●ゴルフフィットネスコーナー

ゴルファーのスキル向上と健康維持を目的に、日本ゴルフフィットネス協会監修による「ゴルフボディケア」の体験型セミナーを開催します。

●コンディショニングイベント

ゴルフの上達・ケガ防止のための体づくりなど、体験型イベントをステージにて開催します。

《テック》

●コンポーネントコーナー

クラブづくりにこだわりたいゴルファーに向けた特別展示を展開します。「地クラブ」を中心に普段なかなかお目にかかれない個性豊かなクラブが一堂に集結。毎年多くの来場者から高い関心を集める注目コーナーです。

《トレンド》

●ファッションショー＆ブランドマーケット

最新のゴルフファッション情報をライブ展開しながら、気に入ったアイテムを会場内やオンラインで購入できる人気コンテンツを今年も開催いたします。近年の若年層やライト層のゴルフユーザーの増加に伴うSNS映えを意識した、ゴルフをライフスタイルとして楽しむカジュアルウェアなど、今どきのゴルフトレンドを感じていただけます。

■プロフィール

【関根勤】

1953年8月21日生まれ、東京都出身のタレント。

1974年に「ぎんざ NOW!」の素人コメディアン道場で優勝し芸能界入り。

バラエティ番組を中心に、テレビ・ラジオ、YouTube、CM、舞台など幅広く芸能活動を行っている。

座長を務めるカンコンキンシアター、関根勤 YouTube チャンネルのトークライブを定期的に開催している。

【関根麻里】

インターナショナルスクールを経て、アメリカのエマーソン大学を首席で卒業した後、日本に戻り芸能界デビュー。得意の英語を生かし、絵本翻訳や、海外のアーティスト・俳優へのインタビューも数多く行っている。2014年に結婚し、現在は2児の母。

【タケ小山】

プロゴルファー、ゴルフ解説者。米国でゴルフ場所属のプロゴルファーとして、世界各地で試合に参戦する一方、リゾートコースの経営全般を学び、合わせて解説業も兼務し、18年間を米国フロリダで過ごしました。その経験から、世界のトッププレーヤーの話や、日米ゴルフの相違などあまり知られていないゴルフの世界の話を楽しく語ります。

【山本潤】

千葉県出身のフリーアナウンサー・タレント。ジョイスタッフ所属。BSフジ「古閑美保のゴルフチャレンジアスリート」やグリーンチャンネルの地方競馬中継MCなどで活躍。これまで開催されたジャパンゴルフフェアでは、公式YouTubeチャンネルでのライブ配信やステージイベントの司会進行を担当。

＜JAPAN GOLF FAIR 2026開催概要＞

名称 ：JAPAN GOLF FAIR 2026 （ジャパンゴルフフェア2026）

主催 ：一般社団法人日本ゴルフ用品協会（JGGA）

会場 ：＜第一会場＞パシフィコ横浜1F 展示ホール (BtoCコーナー)

＜第二会場＞パシフィコ横浜2F アネックスホール (BtoBコーナー)

（〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

会期 ：＜第一会場＞2026年3月6日（金）・7日（土）10:00~18:00

2026年3月8日（日） 10:00~17:00

※最終日は17:00までとなります。

＜第二会場＞2026年3月6日（金）・7日（土）10:00~18:00

※第二会場では8日（日）は開催しておりません

入場料：前売券 1,000円 (税込)

当日券 1,500円（税込）

通し券 2,000円（税込）

※18歳未満、学生は無料

※詳細は公式サイトよりご確認をお願いいたします。

■一般社団法人日本ゴルフ用品協会について

一般社団法人日本ゴルフ用品協会(JGGA)は、1982年に社団法人として設立。2013年に一般社団法人に移行したゴルフ用品メーカー、ゴルフ小売業、ゴルフ卸売業を中心とした業界団体。創設以来、日本ゴルフ協会（JGA）をはじめとするゴルフ業界団体と共に、「ゴルフをみんなのスポーツに」をスローガンに日本のゴルフの発展のために活動。日々変化するゴルフを取り巻く環境に対し、JGGAがサステナブルな組織になると共に、今後もJGAをはじめとする他の業界団体と一緒にゴルフ業界の発展のために尽力していきます。

名称 ：一般社団法人 日本ゴルフ用品協会

設立 ：1982年7月に社団法人化

2013年4月に一般社団法人に移行

基本金 ：2,205万円

会長 ：倉島隆夫

会員数 ：2025年6月26日現在正会員241社

同賛助会員8社（249社）

公式HP ：https://www.jgga.or.jp/about.html