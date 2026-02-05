元サイバーエージェント新規事業責任者の彦坂真一がベースミー執行役員VP of Productに就任
執行役員VP of Product 彦坂真一(Shinichi Hikosaka)
■ 新任執行役員について
経歴
新卒でサイバーエージェントに入社し、AmebaLIFE事業本部にてプロダクトマネージャーとして従事し、事業責任者を歴任。パーソナライゼーション施策によりAmebaアプリのDAUを成長させ、Ameba Owndの課金率向上やSMB支援事業の立ち上げによるV字回復を実現し、全社MVP受賞。次世代経営幹部育成プログラム選出。2025年10月にBaseMeにジョインし、プロダクト開発、ユーザーマーケティングを統括。2026年2月より現職に就任。
<就任コメント>
このたび、株式会社ベースミーの執行役員（VPoP）に就任いたしました、彦坂です。
BaseMeに参画して以来、プロダクトマネージャーとしてプロダクト開発を主軸に、ユーザーマーケティング、採用、組織づくりまで、会社の成長に必要なことには領域を限定せず向き合ってきました。今回の就任は、その延長線上にある責任の拡張だと捉えています。
私がBaseMeで挑んでいるのは、単なるプロダクト開発ではありません。
「人が自分の価値観に納得し、ワクワクしながらキャリアを選べる状態を、社会のスタンダードにすること」
そのためのプロダクト構造・事業戦略・組織のあり方を一体でつくることです。
CEOの勝見が描く大胆なビジョンに対し、私はそのビジョンを「勝てる戦略」に落とし込み、具体的な山の登り方を設計し、実行しきる役割を担います。
プロダクト・AI・ユーザー・組織・グローバル開発を一つの戦略に束ね、BaseMeをキャリア領域におけるグローバルNo.1プロダクトへと進化させていきます。
AIの進化によって、プロダクトは簡単に模倣される時代に入っています。
だからこそ私たちは、機能や効率だけでなく、思想があり、血が通い、ユーザーと共創されるプロダクトを追求します。
「BaseMeを使ったことが、人生の原体験になった」
そう言ってもらえる体験を、プロダクトとして、組織として、本気でつくりにいきます。
BaseMeはまだ未完成で、カオスで、難易度の高い挑戦の連続です。
それでもこのチームなら、そしてこの思想を信じる仲間となら、世界を獲りにいけると確信しています。
引き続き、BaseMeの挑戦にご期待ください。
note：https://note.com/hiko3685/n/n9c89c2a81796
■ 新経営体制
代表取締役CEO 勝見仁泰
執行役員COO 影山由美子
執行役員VP of Product 彦坂真一
株式会社ベースミーについて
社名:株式会社ベースミー
代表者:代表取締役CEO 勝見仁泰
本社所在地:東京都渋谷区
事業内容:AI技術を活用したキャリアプラットフォーム「BaseMe」の開発・運営
URL：https://baseme.co.jp/