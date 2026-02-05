元サイバーエージェント新規事業責任者の彦坂真一がベースミー執行役員VP of Productに就任

株式会社ベースミー執行役員VP of Product 彦坂真一(Shinichi Hikosaka)

■ 新任執行役員について

経歴

新卒でサイバーエージェントに入社し、AmebaLIFE事業本部にてプロダクトマネージャーとして従事し、事業責任者を歴任。パーソナライゼーション施策によりAmebaアプリのDAUを成長させ、Ameba Owndの課金率向上やSMB支援事業の立ち上げによるV字回復を実現し、全社MVP受賞。次世代経営幹部育成プログラム選出。2025年10月にBaseMeにジョインし、プロダクト開発、ユーザーマーケティングを統括。2026年2月より現職に就任。

<就任コメント>

このたび、株式会社ベースミーの執行役員（VPoP）に就任いたしました、彦坂です。

BaseMeに参画して以来、プロダクトマネージャーとしてプロダクト開発を主軸に、ユーザーマーケティング、採用、組織づくりまで、会社の成長に必要なことには領域を限定せず向き合ってきました。今回の就任は、その延長線上にある責任の拡張だと捉えています。

私がBaseMeで挑んでいるのは、単なるプロダクト開発ではありません。

「人が自分の価値観に納得し、ワクワクしながらキャリアを選べる状態を、社会のスタンダードにすること」

そのためのプロダクト構造・事業戦略・組織のあり方を一体でつくることです。

CEOの勝見が描く大胆なビジョンに対し、私はそのビジョンを「勝てる戦略」に落とし込み、具体的な山の登り方を設計し、実行しきる役割を担います。

プロダクト・AI・ユーザー・組織・グローバル開発を一つの戦略に束ね、BaseMeをキャリア領域におけるグローバルNo.1プロダクトへと進化させていきます。

AIの進化によって、プロダクトは簡単に模倣される時代に入っています。

だからこそ私たちは、機能や効率だけでなく、思想があり、血が通い、ユーザーと共創されるプロダクトを追求します。

「BaseMeを使ったことが、人生の原体験になった」

そう言ってもらえる体験を、プロダクトとして、組織として、本気でつくりにいきます。

BaseMeはまだ未完成で、カオスで、難易度の高い挑戦の連続です。

それでもこのチームなら、そしてこの思想を信じる仲間となら、世界を獲りにいけると確信しています。

引き続き、BaseMeの挑戦にご期待ください。

note：https://note.com/hiko3685/n/n9c89c2a81796

■ 新経営体制

代表取締役CEO 勝見仁泰

執行役員COO 影山由美子

執行役員VP of Product 彦坂真一

株式会社ベースミーについて

社名:株式会社ベースミー

代表者:代表取締役CEO 勝見仁泰

本社所在地:東京都渋谷区

事業内容:AI技術を活用したキャリアプラットフォーム「BaseMe」の開発・運営

URL：https://baseme.co.jp/