【バレンタイン・ホワイトデー新定番】二人の絆を深める「誕生石」を無料進呈。代官山のペアリング作り体験「Debut icci 代官山」が、期間限定のペア特典イベントを実施

株式会社icci

手作りペアリング工房「Debut icci 代官山」（所在地：東京都渋谷区代官山町）は、2026年2月4日（水）から3月3日（火）までの期間、シルバーペアリング制作を体験されるお客様を対象に、誕生石を1ピース進呈する特別イベントを開催いたします。

■ イベント背景：指輪に「物語」を宿す特別な体験を

Debut icci 代官山は、初めて指輪作りを体験する方々へ向けて、代官山の落ち着いた空間でプロの職人とともに自分たちだけの宝物を作る喜びを提供しています。

今回のイベントテーマは『ONE STORY ONE STONE』。 記念日や名前を刻む「レーザー刻印」は、お二人だけの物語（STORY）を形にする工程です。そこに、お守りとしての意味を持つ誕生石（STONE）を添えることで、より深く、一生の記憶に残る指輪にしていただきたいという想いから本キャンペーンを企画いたしました。

■ イベント概要

期間中、シルバー素材のペアリング制作をご予約いただき、オプションの「レーザー刻印」をお申し込みいただいた全てのお客様に、指輪の内側または外側に留めることができる誕生石（1.3mmサイズ）を1ピース無料でプレゼントいたします。

【開催期間】

2026年2月4日（水）～2026年3月3日（火）

【対象となるお客様】

シルバーペアリング制作をご体験の方

オプションメニューの「レーザー刻印」をオーダーいただいた方

※石留め代金は別途頂戴いたします。

【プレゼント内容】

誕生石 1ピース（サイズ：1.3mm）

1月から12月までの各月の誕生石をご用意しております。

お互いの誕生石を交換して留めたり、お二人の記念月の石を添えたりと、自由なカスタマイズが可能です。

■ Debut icci 代官山のこだわり

■ 店舗情報

- 初心者でも安心のプロサポート「不器用だから心配」という方でも、熟練の職人がマンツーマンでサポート。叩いて伸ばす、磨き上げるという本格的な彫金工程を楽しみながら、既製品にはない温かみのある仕上がりを実現します。- 精緻なレーザー刻印今回のキャンペーンの条件でもあるレーザー刻印では、お二人のイニシャル、大切な記念日、あるいは愛のメッセージなどを鮮明に刻むことができます。手書きのイラストをそのまま刻印することも可能で、世界に一つだけのデザインが完成します。- 洗練された空間での思い出作り代官山の閑静なエリアに位置するアトリエは、ものづくりに没頭できる心地よい空間。指輪という「モノ」だけでなく、二人で過ごした「時間」そのものがかけがえのない思い出になります。

店舗名： Debut icci 代官山（デビュー イッチ ダイカンヤマ）

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町１２－３

予約方法：https://coubic.com/debuticcidaikanyama/4646785/book/course_type

会社概要

株式会社ｉｃｃｉ

会社HP

https://www.1-daikanyama.jp/

ご予約フォーム

https://www.1-daikanyama.jp/reserve/

アクセス

https://www.1-daikanyama.jp/access/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社icci広報担当

E-mail: 1@1-daikanyama.jp