厚生労働省主催「第1回CARISO Caretech Startup Awards」を開催します
介護系スタートアップ支援事業（powered by CARISO）では、介護テクノロジーの開発を行うスタートアップやアカデミア、起業前の個人、介護領域に新規参入する企業等を対象として、資金調達、知財、海外展開、市場普及まで、実用化に向けた課題に関する相談窓口の設置等の様々なプログラムを提供しています。
その一環として、この度2026年3月2日（月）に第1回CARISO Caretech Startup Awardsを開催することとなりました。介護現場における生産性とケアの質の両立を実現する革新的な製品・サービス事業に挑戦する介護系スタートアップを表彰し、社会的認知度を高めることでそれらスタートアップの成長を促すことを目的としています。
この度、当日会場での一般来場者を募集致します。ぜひ会場でスタートアップのピッチをご覧ください。
詳細はこちら :
https://cariso-su.mhlw.go.jp/topics_page/caretech_startup_awards_2026/
開催概要第1回CARISO Caretech Startup Awards
【主催】厚生労働省
【開催日時】2026年3月2日（月）10:00-13:00（予定）
【開催場所】イイノホール（東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング）
【参加費】無料
【申込締切】2026年2月16日（月）
ファイナリスト（順不同）
- 株式会社ジョシュ
- 株式会社LYNXS
- aba株式会社
- イントロン・スペース株式会社
- BS Code 株式会社
- Rehabilitation3.0株式会社
※詳細な留意事項等は以下を参照ください。
https://cariso-su.mhlw.go.jp/topics_page/caretech_startup_awards_2026/
お申込みはこちら :
https://lmsg.jp/form/43746/LuP5bDY6
イベントに関するお問合せ
厚生労働省委託 「介護系スタートアップ支援事業 powered by CARISO」事務局
第１回 CARISO Caretech Startup Awards担当
（株式会社三菱総合研究所 創薬・健康エコシステム本部 内）
担当：江本、中嶋、山口
メールアドレス：info-cariso-su_awards@ml.mri.co.jp
報道・メディア関係者からのお問合せ
事前の取材依頼は以下よりお問い合わせください。
メールアドレス：kaigoseisansei@mhlw.go.jp
担当者：厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室 佐藤