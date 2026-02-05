高い表現力で注目を集めるMAZZELがGirlsAward初出演！さらに、MEN’S NON-NOスペシャルステージに鈴鹿央士、豊田裕大、水沢林太郎、野村康太ら専属モデルが集結！

株式会社Award

株式会社Award(代表取締役社長：長谷勇希)は、日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」を、2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催いたします。

この度、追加決定した豪華出演者を発表いたします。

アーティストには、BMSGが打ち出す8人組新世代ダンス＆ボーカルグループとして、高い表現力で注目を集めるMAZZELが決定！昨年には4th Single『Only You』で音楽チャート44冠を獲得し話題を集め、4月から最新アルバム『Banquet』を引っ提げたグループ初となる全国アリーナツアーを開催するなど人気急上昇中のMAZZELが、初出演のGirlsAwardでパフォーマンスを披露します。

さらに、豪華専属モデルによるMEN’S NON-NOスペシャルステージが決定！韓国大人気ウェブトゥーンの実写化となるNetflixシリーズ『喧嘩独学』の主演に抜擢されたことでも話題の鈴鹿央士、フジテレビ系ドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』でW主演の一角を担う豊田裕大、多くのドラマ・映画に出演し、本日自身初の写真集『輪-ワッカ-』が発売された水沢林太郎、夏に公開予定の映画『ブルーロック』への出演が先日発表された今大注目のイケメン俳優 野村康太ら人気専属モデルが集結し、会場を盛り上げます。

ランウェイを彩るモデルには、放送中のTBS系ドラマ『未来のムスコ』に出演する大友花恋をはじめ、紺野彩夏、武田玲奈ら数々の作品に出演する女優陣や、AKB48の絶対的エースとしてグループを牽引する一方、ドラマ出演やビジュアルブックの発売など個人活動も注目を集める小栗有以、雑誌『andGIRL』専属モデルとしても活躍する鈴木ゆうからが決定！

またゲストとして、日本人男性音楽アーティスト1位のTikTokフォロワー数を誇り、海外でも高い人気を集めるONE N‘ ONLYから草川直弥、高尾颯斗がランウェイに登場します。

今後も豪華出演者及びスペシャルコンテンツを随時発表してまいります。

Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER 開催概要

［日時］2026年4月18日(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

［会場］国立代々木競技場第一体育館 (住所：東京都渋谷区神南2丁目1－1)

［テーマ］『CUTE WITH A BITE. - "カワイイ"で終わらせない。』

［特別協賛］楽天グループ株式会社および楽天グループ各社(楽天カード、楽天市場、楽天チケット 等)

［チケット］オフィシャル先行販売第2弾 (先着) https://girls-award.com/ticket/

＜申込期間＞～3月9日(月)23:59 ※予定枚数がなくなり次第受付終了となります。

＜チケット料金＞早割スタンド指定席 \10,000

［お問い合わせ先］キョードー東京 http://kyodotokyo.com/

0570-550-799 (平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00)

［公式WEBサイト］https://girls-award.com/

［公式SNS］●TikTok：https://www.tiktok.com/@girlsaward.official

●X：https://x.com/GirlsAward

●LINE：https://line.me/R/ti/p/@192egcvw

●YouTube：https://www.youtube.com/@GirlsAward_official

●Instagram：https://www.instagram.com/girlsaward_official/

●Threads：https://www.threads.com/@girlsaward_official

■出演者

＜MODEL＞※五十音順

青島心 / 有坂心花 / 板倉可奈(CUTIE STREET) / 板野友美 / 入江美沙希 / 王林 / 大友花恋 /

小川桜花(Girls²) / 小國舞羽 / 小栗有以(AKB48) / 葛西杏也菜 / 梶原叶渚 / 加藤栞 / 香音 /

川口ゆりな / 黒瀬ひな / 小室安未 / 紺野彩夏 / 雑賀サクラ / 鈴木瞳美(≠ME) / 鈴木ゆうか /

高比良由菜 / 武田玲奈 / 田鍋梨々花 / 谷崎早耶(≠ME) / 津代美月(Jams Collection) / 鶴嶋乃愛 /

鶴屋美咲(Girls²) / 中島瑠菜 / 永瀬莉子 / なごみ / 那須ほほみ / 生見愛瑠 / 土方エミリ / 藤井サチ /

ブリッジマン遊七 / 星乃夢奈 / 堀越麗禾 / 本田紗来 / 真鍋凪咲(CUTIE STREET) / ミチ /

水瀬さらら(Jams Collection) / MINAMI / 三原羽衣 / 村上愛花 / 山口綺羅(Girls²) / 山本望叶 /

ゆうちゃみ 他

＜MEN’S NON-NO MODEL＞

中田圭祐 / 鈴木仁 / 鈴鹿央士 / 豊田裕大 / 水沢林太郎 / 樋之津琳太郎 / 高橋璃央 / 小方蒼介 /

栄莉弥 / 鈴々木響 / 高橋大翔 / 野村康太 / 四坂亮翔 / 松井大奈 / 海谷遠音 / 石川愛大 / 嵐翔真 /

籠宮壮太朗 / 松岡光 / 高橋紅輝 他

＜GUEST＞※五十音順

小川史記(BUDDiiS) / 草川直弥(ONE N' ONLY) / こーくん / 高尾颯斗(ONE N' ONLY) / とうあ /

松本怜生 / もーりーしゅーと / よしあき 他

＜ARTIST＞※五十音順

CANDY TUNE / GPP / 超特急 / MAZZEL 他

＜MC＞

山里亮太(南海キャンディーズ) / 森香澄 他

Awardとは

日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を年２回(春・秋)開催しています。日本のカルチャーを世界へ配信することを目的に、様々な規模感のイベント運営を行い、これまでにない魅力溢れるイベントを創出してきました。また、長年にわたり培ってきたリソースを最大限に活用し、新たなビジネスモデルを拡大しています。イベントプロデュース事業を始め、 企業コラボや商品開発、PR、広告代理店事業など幅広い業務を行い、ワンストップマーケティングを可能に致しました。今後もさらなる発展を目指し、国内に留まらず世界も視野にいれ展開してまいります。