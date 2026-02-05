【Yahoo!ファイナンス】有料会員向けサービス「VIP倶楽部」をリニューアル

LINEヤフー株式会社

URL：https://finance.yahoo.co.jp/feature/promotion/vip/information

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する金融情報総合サービス「Yahoo!ファイナンス」は、有料会員向けサービス「VIP倶楽部」をリニューアルしました。今回のリニューアルでは、ユーザーの閲覧データを活用した「今注目の日本株ランキング」や、2008年度以降の業績推移を一括で俯瞰できる業績グラフ機能の拡充、さらに金融資産1億円超の個人投資家のインタビュー記事やPER・PBRの過去推移データの提供など、新たなコンテンツを追加しました。これにより、銘柄の発見から分析、投資判断までのプロセスをより効率的に行える環境を提供します。

■ リニューアルの背景

個人投資家の裾野が拡大する一方で、銘柄選定の難易度や情報収集の負荷は依然として高い状況にあります。「Yahoo!ファイナンス」では、投資家の関心が高まる銘柄や企業業績の変化を直感的に把握できる仕組みを強化することで、投資判断のスピードと精度向上を支援します。新NISA制度の普及により市場参加者が増える中、初心者から上級者まで幅広い層のニーズに応える機能拡充を進めています。

■ 新機能および拡充ポイント

・今注目の日本株ランキング（新機能）

「Yahoo!ファイナンス」上の銘柄ページ閲覧データをもとに、ユーザーの関心が高まっている銘柄をランキング形式で表示します。株価や出来高だけでは捉えにくい「注目度の変化」を可視化することで、投資家が次に注目される可能性のある銘柄を早期に把握できるようになります。また、注目要因に関する参考情報も併せて掲載し、効率的な銘柄分析をサポートします（※1）。今後もランキング精度向上や関連機能の追加を予定しています。

・業績情報のグラフ表示機能を拡充

売上高・営業利益・キャッシュフローなどの主要業績が、2008年度以降のデータで俯瞰できるようになりました。長期的な財務体質や成長性が視覚的に理解しやすくなり、企業分析における判断材料を強化します。

・金融資産1億円超の個人投資家インタビュー

経験豊富な投資家への取材を通じて、成功要因や失敗談、投資スタイルなどを紹介します。リアルな事例をもとに、投資初心者から経験者まで学びにつながる内容を提供します。

・PER・PBRの過去推移データの提供開始

株価時系列で過去最大14期分のPER・PBR推移の閲覧とCSVデータでのダウンロードが可能になりました。現在の株価水準が過去と比べて割安・割高なのかを一目で定量的に把握でき、売買判断を強力に支援します。

■「VIP倶楽部」の利用について

「VIP倶楽部」は月額2,838円（税込）の有料会員向けサービスで、「Yahoo!ウォレット」での登録と購入手続きのみで利用できます。購入月は無料で体験できます（2か月ご利用いただいたお客様に限る）（※2）。アプリ・Webの双方で機能を利用でき、スマートフォンでも快適に閲覧できる設計により、日常の投資情報収集をスムーズに行えます。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーが提供する「Yahoo!ファイナンス」は、今後もユーザーの声を反映しながら、より良い投資体験を実現するサービス開発を進めていきます。また、新機能の提供や改善を継続し、日本の投資市場の活性化に貢献していきます。

※1：参考情報について必ずしも注目要因になるとは限らないため、銘柄ページの掲示板やその他情報もあわせてご参考ください。

※2：初月中に解約した場合は1か月分の料金が発生します。