社会課題解決の一助を目指し、希少なジビエ肉「クマ肉」の取扱いを開始　認知の拡大による新たな食文化醸成へ

株式会社プレコフーズ

東京都の飲食店約3割(※1)に食材を届ける株式会社プレコフーズ(本社：東京都品川区、代表：高波幸夫※2)は、当社初の取り組みとして希少なジビエ肉であるヒグマ肉の完全予約販売の受付を2026年2月10日(火)より開始します。

■販売背景

冬眠時期のはずの現在もなお、クマ出没の報道が相次ぐなどクマの話題が絶えない昨今。「食べることで適切な数に」とクマ肉への関心も高まる一方で、ハンターや処理施設の数など様々な課題から、一般的には一部地域や専門店などでしか、食べることができない現状もあります。当社としては、東京の飲食店の約3割(※1)に食材を届ける流通網を生かし、クマ肉流通の活性化に貢献することで、より多くの方にクマの有害駆除の課題や、命を無駄にせず美味しくいただくことを考えるきっかけとなり、認知の拡大による食文化醸成の一助になりたいと考えました。

(※1:総務省統計局の2021年度経済センサス（5年毎更新）を分母に、当社顧客登録軒数にて算出)

■商品情報

クマ肉は、濃厚な赤身肉と、甘くコクのある脂の両方を持つことが特徴。適切に解体処理した北海道産ヒグマ肉は、栄養を蓄えた芳醇な風味により、赤身に濃厚な旨みがあります。流通量の限られた希少な味わいをぜひご賞味ください。

【予約受付時期】

2026年2月10日（火）～2月28日(土)

※最短お届け日は2月18日(水)となります。以降、入荷順次商品をお届けします。

※狩猟状況により数量限定のため、受注期間内でも販売終了する場合がございます。

【商品ラインナップ】

商品：ヒグマ しんたま

特徴：濃厚な旨みが強く感じられる、焼き調理に向いた赤身肉。

規格：北海道産/冷凍/1pc単位/1pc=約1.0～3.0kg

価格：\9,800/kg (税別)

商品：ヒグマ すね肉

特徴：コラーゲンのある筋を含む旨みの濃い部位。煮込みにおすすめ。

規格：北海道産/冷凍/1pc単位/1pc=約1.0～3.0kg

価格：\9,800/kg (税別)

商品：ヒグマ 肩肉

特徴：濃厚なコクと旨味がある赤身で、煮込みや鍋に向いています。

規格：北海道産/冷凍/1pc単位/1pc=約1.0～4.0kg

価格：\9,800/kg (税別)

※各商品、十分に加熱してからご提供ください。

※商品は天然物である為、形状及び肉質等に個体差がございます。予めご了承ください

■当社プレコグループについて

“食の楽しみと笑顔の創造企業”

当社は“新鮮食材のスペシャリスト”として、『安全』『品質』『鮮度』の高い食品を笑顔と共にお届けしています。2025年4月、事業譲受により誕生した食品製造部門では、スーパーマーケットや飲食店にお届けする惣菜を製造。また飲食店の印象を左右するクレンリネス分野においては、飲食店を知り尽くした当社ならではのサービスを展開しています。

一都三県約35,000軒に食材を届ける当社配送車両

現在の顧客数は一都三県を中心に約35,000軒以上。飲食店をメインに、学校、病院、保育・介護施設などに食材をお届けし、東京都にある飲食店のうち約31.7%(※１)が当社のお客様です。

飲食店発展の良きパートナーとなり、これまでの食品卸の概念を超え、豊かな食文化に貢献する事業展開を目指しています。

(※1:総務省統計局の2021年度経済センサス（5年毎更新）を分母に、当社顧客登録軒数にて算出)

社名：株式会社プレコフーズ

代表：代表取締役社長 高波 幸夫（※2 高はハシゴダカ）

創業：1955年

従業員数：1378名（グループ合計/2026年1月1日時点）

売上高：304億(グループ合計/2025年3月期)

URL：https://www.precofoods.co.jp/

本社：東京都品川区大崎1丁目2番2号 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー9階

本社機能が入るアートヴィレッジ大崎セントラルタワー