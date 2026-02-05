応募総数 過去最多11,554件、日本No.1小学生プログラマーが誕生する「Tech Kids Grand Prix 2025」ファイナリスト8名が決定

株式会社テレビ朝日

子ども向けプログラミング教育事業を行う株式会社CA Tech Kids（読み：シーエーテックキッズ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上野朝大）と株式会社テレビ朝日（本社：東京都港区、代表取締役社長：西 新、以下テレビ朝日）は、共催する日本No.1小学生プログラマーを決定するプログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2025」（読み：テックキッズグランプリ2025）において、2026年2月28日（土）に開催する本選決勝プレゼンテーションに進出するファイナリスト8名を決定いたしました。

「Tech Kids Grand Prix」は、『21世紀を創るのは、君たちだ。』をスローガンに掲げ、2018年より開催している国内最大の小学生向けプログラミングコンテストです。第8回となる2025年度大会では、全国から過去最多となる 11,554件 のご応募が寄せられました。

今年度は、全国6エリアで予選を実施。関東エリアでは新たな試みとして、テレビ朝日本社での現地開催形式による予選決勝を行い、例年以上の盛り上がりを見せました。厳正な審査を経て選ばれたファイナリスト8名は、社会課題の解決や自身の探求心を形にした、独創的かつ技術力の高い作品を披露します。

◎「Tech Kids Grand Prix 2025」ファイナリスト8名について

【北海道東北エリア代表】

■三浦 彩乃（みうら あやの）／北海道・小学6年生

「夢がない」という同世代の声に向き合い、“好き”から未来を見つける新しい体験づくりに挑戦！

【関東エリア代表】

■野村 秋人（のむら あきと）／埼玉県・小学6年生

昨年本選でPRODUCT AWARD受賞の実力者が再び挑戦。誰もが直面するプログラミング学習の最大の壁を、ワクワクしながら越えていける世界を描く！

【中部エリア代表】

■中田 遥人（なかた はると）／愛知県・小学6年生

博物館公認！「岩石採集」の困りごとを、GPSとデータ管理で解決する地域密着型アプリが登場！

■山口 達樹（やまぐち たつき）／愛知県・小学5年生

姉の進学を機に気づいた“自立”への想い。日常のタスクをクエスト化し、全国の子どもたちを「生活の勇者」に！

【近畿エリア代表】

■細井 教丞（ほそい きょうすけ）／和歌山県・小学6年生

“うっかり”を減らして、家族の約束をそっと支える。家族間アプリの新たな決定版へ！

【中四国エリア代表】

■鎌田 千記理（かまだ ちきり）／香川県・小学6年生

史上最多4年連続ファイナリスト。まちを歩くときに感じる小さな不安を解消し、行きたい場所へ迷わず進める世界を思い描く！

■谷本 陽杜（たにもと はると）／広島県・小学5年生

“お絵かき感覚”で自然とプログラミングの世界へ。小さな子どもたち向けの「魔法のノート」！

【九州沖縄エリア代表】

■名嘉眞 鉄平（なかま てっぺい）／福岡県・小学6年生

美しい演出と、緻密な難易度設計が光る、7×7マスで展開される極限バトルアクション！

◎本選決勝プレゼンテーションについて

【開催日時】 2026年2月28日（土） 14:00～18:00（予定）

【開催場所】 東京・渋谷ヒカリエ（オンラインにて生中継、会場での一般観覧はございません）

2026年2月28日（土）の本選決勝プレゼンテーションでは、ファイナリストが自ら開発した作品のプレゼンテーションを行います。厳正な審査のもと、総合優勝賞金40万円を含む、賞金総額100万円の行方が決定します。また、協賛企業が独自の視点で選ぶ「協賛企業賞」も設けています。本選決勝の様子はオンラインでライブ配信を予定しており、どなたでも無料で視聴いただけます。

▼Tech Kids Grand Prix 2025 ライブ配信ページ

https://www.youtube.com/watch?v=UX0nJh4VANk

今年度の本選決勝では、テレビ朝日の林美桜アナウンサーが司会を務める予定です。子どもたちの緊張と期待が交錯するステージを、温かく盛り上げます。

■「Tech Kids Grand Prix 2025」開催概要

名称：Tech Kids Grand Prix 2025 （テックキッズグランプリ2025）

内容：小学生のためのプログラミングコンテスト

対象：すべての小学生（生年月日が2013年4月2日～2019年4月1日の方）

募集作品：コンピュータープログラミングを用いて開発されたアプリケーションやゲーム作品（ロボットや電子工作等、特殊なハードウェアを必要とする作品は不可）

言語：指定なし

表彰：総合優勝、協賛企業賞 ほか

賞金：総額100万円

詳細：HPをご覧ください https://techkidsschool.jp/grandprix/

主催：株式会社CA Tech Kids / 株式会社テレビ朝日

協賛：株式会社Cygames、Facebook Japan合同会社、日本マイクロソフト株式会社、アドビ株式会社、東急株式会社、株式会社サイバーエージェント、株式会社MIXI、Twitter Japan株式会社、株式会社スプリックス、株式会社RKKCS、公益財団法人 孫正義育英財団、株式会社ジンズ、GMOインターネットグループ株式会社、LINEヤフー株式会社（2026年2月5日現在）

後援：文部科学省、経済産業省、デジタル庁、北海道教育委員会、青森県教育委員会、岩手県教育委員会、宮城県教育委員会、秋田県教育委員会、山形県教育委員会、福島県教育委員会、茨城県教育委員会、栃木県教育委員会、群馬県教育委員会、千葉県教育委員会、東京都教育委員会、新潟県教育委員会、富山県教育委員会、福井県教育委員会、山梨県教育委員会、長野県教育委員会、静岡県教育委員会、愛知県教育委員会、三重県教育委員会、滋賀県教育委員会、京都府教育委員会、大阪府教育委員会、兵庫県教育委員会、奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会、鳥取県教育委員会、島根県教育委員会、岡山県教育委員会、広島県教育委員会、香川県教育委員会、高知県教育委員会、愛媛県教育委員会、福岡県教育委員会、大分県教育委員会、熊本県教育委員会、長崎県教育委員会、宮崎県教育委員会、鹿児島県教育委員会、沖縄県教育委員会（2026年2月5日現在）

運営協力：株式会社山形テレビ、株式会社広島ホームテレビ、株式会社瀬戸内海放送、大分朝日放送株式会社、熊本朝日放送株式会社