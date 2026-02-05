【大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション】濃厚な甘みと酸味のハーモニー とろける味わいのブランドいちご　春限定　伊賀満天星（いがどうだん）いちご(R)アフタヌーンティー

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発いちごの季節のフィナーレを彩る、甘みも酸味も濃厚な『伊賀満天星いちご(R)』のアフタヌーンティー

「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」（「大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション」以下「大阪ステーションホテル」）（大阪市北区 総支配人 佐藤伸二）は、2026年3月9日（月）から4月26日（日）まで、「ファーマーズキタガワ」が生産する『伊賀満天星（いがどうだん）いちご(R)』を主役にした、「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des Iga do-dan fraises」（以下、アフタヌーンティー）の提供を開始することをお知らせいたします。

日々の細やかな手入れにより、食べ頃へと育つ『伊賀満天星いちご(R)』

季節ごとに移り変わる美しい風景に出会う旅のように、美味しい季節の果物をつかまえる旅をしていただきたい、との想いを込めた、「大阪ステーションホテル」のアフタヌーンティー「Afternoon Tea “VOYAGE”」。上質な国産フルーツを主役に、その魅力が一番高まる時期に提供することにこだわっています。

いちごがテーブルを彩る季節のフィナーレとして、3月9日（月）から4月26日（日）まで、昨年に続き「ファーマーズキタガワ」のブランド『伊賀満天星いちご(R)』を堪能いただけるアフタヌーンティーが登場。フランス菓子の伝統に現代のテイストを取り入れつつ、果物の魅力を追求するペストリーチームが、贅沢に熟した味わいを最大限に引き立て、いちご好きのための濃密で甘やかなティータイムをお届けします。

■「大阪ステーションホテル」の果物へのこだわり

いちごをチョコにくぐらせ、ほんのりビターな味わいハリのある大粒いちごの果汁を、パルフェで堪能

優れた素材がもつ豊かな味と香りを、一番おいしい時期に楽しんでいただきたい、そんな想いから、エグゼクティブペストリーシェフ 吉田修と青果のスペシャリストが、全国の生産者とのつながりを大切に、日本各地の果物から丁寧に選び抜いています。昨年ご好評をいただいた「ファーマーズキタガワ」のブランドいちご『伊賀満天星いちご(R)』は、甘みと酸味の際立った濃厚さが特徴。春の味と香りを運ぶアフタヌーンティーの主役に据えました。

■満天の星空の下、大切に育まれた『伊賀満天星いちご(R)』

自然の恵みをたっぷり受け、夫婦二人の想いが詰まったこだわりのブランド『伊賀満天星いちご(R)』

三重県伊賀市の山あいにある農場「ファーマーズキタガワ」で愛情いっぱいに育てられている『伊賀満天星いちご(R)』。美しい情景が目に浮かぶブランド名は、生産者の北川敏匡さんが、夜に農場から見上げた満点の星空からインスピレーションを得て命名。

伊賀の夜空に瞬く星々をモチーフにした、『伊賀満天星いちご(R)』のブランドロゴ

昼夜の寒暖差が大きい伊賀の気候のもと、夜間の厳しい寒さに耐えることで、甘みも酸味も充実した濃厚な味わいに。夫婦二人三脚ならではの細やかな生産管理や工夫など、こだわりがたくさん詰まったいちごのおいしさをご堪能ください。

■『伊賀満天星いちご(R)』が春を知らせるウェルカムモクテル

「ファーマーズキタガワ」の詳細はこちら :https://www.instagram.com/farmers_kitagawa/チョコレートのデコレーションが愛らしい、ミルキーで甘酸っぱい味わいの一杯

艶やかないちごと、たっぷりのミルクが織りなす、まろやかな口当たりのオリジナルモクテル「Ruby Fraise Melt」。トップには、きめ細かなフォームドミルクとフレッシュないちごのスライスをあしらって。ルビーチョコの華やかな香りに包まれる、“リッチないちごミルク”は格別の味わい。いちごラバーを魅了する、至福の時間がはじまります。

■多彩なアプローチでいちごの魅力を極める 深紅に輝くスイーツたち

いちごが彩る赤くきらめくスイーツが勢ぞろい。14種類の紅茶から、自分好みの組み合わせを見つけて

とろりとしたカスタードに、いちごの甘酸っぱさがじゅわっと広がる「いちごタルト」、つるんと丸みのあるフォルムが愛らしい「いちごボンボンショコラ」、ほんのりビターなコクが、『伊賀満天星いちご(R)』の濃厚な甘みを引き立てる「いちごチョコフォンデュ」など。様々にアレンジを施した甘美なスイーツとともに、深い味わいに浸る午後のひとときを。

■大粒いちごの贅沢パルフェ ハリのある食感とあふれる果汁を堪能

濃厚な甘みの『伊賀満天星いちご(R)』を、ひんやりアイスと香ばしいシュトロイゼルでさらに味わい深く

『伊賀満天星いちご(R)』そのものの美味しさを存分に堪能できるよう、赤く輝く大粒のいちごをあえてシンプルなレシピで。トップに添えたストロベリーアイスに、フランボワーズソースのほどよい爽やかさ、シュトロイゼルのサクサク食感が重なり合い、口に運ぶごとに幸福感に満たされます。いちごの豊かな甘みと酸味が奏でるハーモニーに、心ゆくまで酔いしれて。

■季節の移ろいを映した 彩り豊かなセイボリー

フォワグラやサーモン、尾崎牛など、小さくても味わい豊かで存在感たっぷりのセイボリー

なめらかなムースのコクにほどよい塩味とほろ苦さ、いちごの風味がアクセントを添える「フォワグラのテリーヌ カカオといちご」、まろやかなクリームチーズがサーモンの旨みを引き立てる軽やかなタルト、尾崎牛を100％使用したミニバーガーや、温かいじゃがいものスープなど。ミニサイズながらも多彩な味わいで、ランチ代わりにもお楽しみいただけます。

■Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des Iga do-dan fraises 販売概要

・場所：THE LOBBY LOUNGE

・期間：2026年3月9日（月）～ 4月26日（日）

・時間：12:00-16:30スタート ※30分刻みで予約受付 ※3日前正午までの予約制

・料金：\10,000 ※2時間30分制（ドリンクフリーフローは開始から2時間）

メニューの詳細はこちら :https://osakastation-hotel.jp/news-topics/308/

■DAMMANN FRÈRES

1692年創業、フランスの紅茶文化を彩る名門ブランド。フリーフローで提供するブレンドティーは全14種類。今回のアフタヌーンティーでは、ジューシーで甘酸っぱい香りが口いっぱいに広がる「4レッドフルーツ」が特におすすめ。チェリー、ストロベリー、ラズベリー、レッドカラントの果実感あふれる味わいは、濃厚な甘みと酸味が魅力の『伊賀満天星いちご(R)』と相性抜群です。

ダマンフレール公式サイト：https://dammann.jp/

■THE LOBBY LOUNGE

初代大阪駅の切妻屋根をモチーフにした天井高約10メートルの『光の屋根』と線路に見立てた巨大なアートが象徴的なロビーラウンジ。旅人たちの想いや時間に寄り添い、その一服のひとときに、心を込めて、おもてなしいたします。

・営業時間：11:00-19:00（L.O.18:30）

・席数：81席

・アクセス：THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection 29階

JR大阪駅西口直結「ＪＰタワー大阪」内

・ホテル公式HP：https://osakastation-hotel.jp/

・ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/osakastation_hotel/

THE LOBBY LOUNGE 詳細 :https://osakastation-hotel.jp/restaurants-bar/the-lobby-lounge/【JR西日本ホテルズについて】

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクションは、50以上の国と地域の中でも最も魅力的な場所に佇む330軒以上の独立系ホテルそれぞれが持つ個性を尊重し、オリジナリティを提唱しています。どのホテルも、はっきりとしたビジョン、精神、そして個性的で特別な“唯一無二”のホテルを形作るストーリーにインスパイアされた、情熱に満ちたホテルとなっています。オートグラフ コレクション ホテルは、その土地ならではのクラフトや、独自の視点で作り上げられるデザインとホスピタリティによって厳選され、生涯忘れられない思い出を刻む豊かでイマーシブなひとときを提供します。詳しくは、https://autograph-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。また、Instagram、X、Facebookで、#ExactlyLikeNothingElse（唯一無二）な瞬間の数々を検索してみてください。また、オートグラフ コレクションは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバルな旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Moments(TM)での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、https://www.marriott.co.jp/default.miをご覧ください。

※掲載の料金は消費税・サービス料を含みます。

※画像は全てイメージです。

※料理内容は仕入れ等の都合により変更する場合がございます。