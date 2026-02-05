【2月7日・8日開催！】梅田で世界に触れよう！｜JICA関西

独立行政法人国際協力機構

2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間、大阪・梅田スカイビルにて開催される、西日本最大級の国際協力イベント「第33回ワン・ワールド・フェスティバル」（https://onefes.net/）に独立行政法人国際協力機構 関西センター（以下、JICA関西）は実行委員会の一員として参画いたします。

ワン・ワールド・フェスティバルについて

ワン・ワールド・フェスティバルとは、1993年から毎年開催している西日本最大級の国際協力・交流のイベントです。

国際協力の大切さ「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けた具体的な取り組みを多くの方に知っていただき、世界とつながるイベントです。

関西を中心に、国際協力・交流に関わるNPO／NGO、政府機関、国際機関、教育機関、自治体、企業などが連携して開催しています。

今回の第33回は、紛争・自然災害・難民・貧困など様々な危機に直面している時代だからこそ「～今こそ想う みんなのいのち～共に生きる世界を」をテーマに、いのちの大切さや重さについて来場者と一緒に考え情報を共有する新たなプログラムが用意されています。

JICA関西も、セミナーやブース展示を通じて、皆さまと世界をつなぐ架け橋として参加いたします。

詳細を見る :https://onefes.net/33pamphlet/【開催概要】

■日時

2026年2月7日（土）10:00～17:00（キャンドルナイトは20:00まで）

2026年2月8日（日）10:00～16:30

■会場

大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル1階・3階・22階

■参加費

入場無料（飲食等は有料）

JICA関西主催プログラム

JICA関西は、開発途上国での活動経験を持つスタッフや専門家による、リアルな世界の今を伝える多彩なプログラムをご用意しています。

防災×国際協力×大阪・関西万博 ～ベストプラクティスを受賞したJICAの取組を知ろう！～

（2月7日 15:15～15:45）

阪神・淡路大震災の経験を世界に活かすため、JICAと兵庫県が設立した国際防災研修センター（DRLC）の取り組みを紹介。

フィリピン・東ティモール・ソロモンで防災に携わる行政官も登壇し、自国の現状や課題を語ります。日本から学んだことや各国が描く未来像について、４名の登壇者にお話を伺います。

大阪・関西万博「ベストプラクティス」において、約2,500件の応募の中からベスト25に選出された注目事例です。

JICA関西教師海外研修報告会（2月7日 13:45～14:45）

JICA関西は、次世代の開発教育／国際理解教育を担う教員の育成を目的に「教師海外研修」を実施しています。2025年度は、8月に関西圏の教員12名がペルーを訪問し、JICAの事業現場や現地の教育・社会情勢を視察し、9月以降に所属校にて開発教育／国際理解教育の授業を実践しました。

本報告会では、参加教員が現地での学びを日本の教室へどう還元し、子どもたちの教育に活かしていくか、実践授業の成果を発表します。

他にも様々な魅力的なプログラムが目白押し

1.家族で楽しめる「体験型プログラム」

お子様から大人まで、五感で楽しむ体験型コーナーが充実しています。

健康機器体験ゾーン： 大阪・関西万博に出展した「健康タイムマシン」が登場。AI搭載チェアでの血管測定と質問回答により、血管年齢や将来の生活習慣病発症率を約5分で算出します。

みんなのキッチン： マラサダやバインミー、シュラスコなど、14台のキッチンカーで世界一周気分を味わえます。

みんなでスポーツ： 大阪プロレスのスペシャルマッチのほか、ボッチャやモンゴルの伝統遊び「テベグ」を体験できます。

民族衣装体験： 世界各国の色鮮やかな衣装を試着して写真撮影が楽しめます。

難民テント展示： UNHCRによる本物の難民キャンプ用テントを展示。内部に入り、現地の生活に思いを馳せる疑似体験が可能です。

健康タイムマシン | DIGITAL HEALTH SARAYAみんなのキッチン五感で楽しむ体験型コーナー2. 世界を知る「スペシャルセミナー」

ジェノサイド、いまガザでおきていること

ーこどもたちの命、私たちへの呼びかけー

（2月8日14:10～15:15）

困難な状況で医療支援を継続する世界の医療団、国境なき医師団、また、ジェノサイドを止める国内外のキャンペーンを展開するアムネスティが登壇し、パレスチナのガザで起きていることをテーマに、トークセッションを展開します。

現場で今何が起こっているのか、そしてジェノサイドに抗う市民の抵抗など、国際協力NGOの視点から、ガザ状況を伝えます。

NGO・NPO・国際機関・政府機関教育機関・企業など86団体（90ブース）の活動を紹介する『展示ブース』をはじめ、ほかにもたくさんのプログラムが開催されます。