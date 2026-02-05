Netflixと同価格でLYPプレミアムの全特典が利用できる新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」の提供を開始

LINEヤフー株式会社「LYPプレミアム with Netflix」入会ページ：https://lin.ee/aTeiwnz

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、月額制サービス「LYPプレミアム」（以下、LYPプレミアム）と、世界最大級の動画配信サービスNetflixのセットプラン「LYPプレミアム with Netflix」（以下、本プラン）の提供を開始しました。本プランの登録は「LYPプレミアム with Netflix」入会ページより可能です。本プランの提供は「LINE」上で段階的に行っており、今後1週間をめどに順次全てのユーザーへ提供予定です。

本プランは、Netflixの各プランと同額（月額890円（税込）～）で、Netflixの視聴に加え、LYPプレミアムの全ての特典を利用できるおトクなセットプランです（※1）。LYPプレミアムとNetflixに未登録のユーザーはもちろん、すでにどちらかの会員であってもプランの切り替えが可能です（※2）。さらに、LYPプレミアムとNetflixがどちらも初めての方に限り、1か月分の月額相当のPayPayポイント（※3）を付与します。

※1 プレスリリース：LINEヤフーとNetflix、新セットプランの提供に向け業務提携に合意 「LYPプレミアム with Netflix」を2026年2月より提供開始（https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/020018/）

※2 すでにNetflixの会員の方については、ご登録のタイミングによって、Netflixの月額費用と「LYPプレミアム with Netflix」の両方の月額費用が発生する可能性があります。また、他社Netflixパッケージサービスをご契約の方は、解約などの手続きが必要になる場合がございます。現在のご契約状況をご確認の上、お申し込みください

※3 付与・利用条件あり。出金・譲渡不可。詳しくは入会時の「特典内容と条件」をご確認ください

※本プランは、「LINE」のバージョンがiOS「26.1.0以上」、Android「26.1.1以上」で利用できます

■会員ステータス別の入会方法について

現在の会員状況に応じて、以下の方法で入会いただけます。すでにLYPプレミアムやNetflixの会員の場合も、現在の会員状況に応じたフローで登録できます。会員解約が必要なフローもありますが、期間内に手順に沿って手続きすることでこれまでのデータに影響はありません。

＜Netflix解約による影響＞

視聴履歴やオススメの作品、作品につけた評価などのデータは、解約後一定期間保存されます。この期間内に再登録することで、データは削除されずに引き続き利用できます。

＜LYPプレミアム解約による影響＞

「LINE」のバックアップやアルバムのデータは有効期限の満了日から30日間保存されます。この期間内に再登録いただければ、データは削除されずに引き続きご利用いただけます。

＜Netflix・LYPプレミアムともに未登録の方／Netflix会員で、LYPプレミアムが未登録の方＞

「LYPプレミアム with Netflix」入会ページより、案内に沿って登録することで、両サービスをまとめて利用開始できます。

- すでにNetflixの会員の方は、最後のNetflixのページにて、現在利用しているNetflixアカウントと同一のEメールアドレスを登録すると、既存のプロフィールやマイリストを引き継ぐことができます。- ご登録のタイミングによっては、Netflixの月額費用と「LYPプレミアム with Netflix」の両方の月額費用が発生する可能性があります。なお、他社Netflixパッケージサービスをご契約の方は、解約などの手続きが必要になる場合がございます。現在の契約を解約の上、上記と同様の登録をいただくことで、本プランにてご利用が再開できます。

＜「LYPプレミアム」（ウェブ版） に登録している方＞

登録の前に、下記をご対応ください。

- ［ウェブ版（Yahoo!ウォレット決済）］を解約（詳しくはこちら(https://support.yahoo-net.jp/PccPremium/s/article/H000006740)をご確認ください。）

その後、上記＜Netflix・LYPプレミアムともに未登録の方／Netflix会員で、LYPプレミアムが未登録の方＞の手順に沿って登録できます。

＜LYPプレミアム会員で、Netflixが未登録の方＞

「LINE」内のLYPプレミアムの登録情報ページから「LYPプレミアム with Netflix」を選択し、Netflixの利用開始手続きを行うことで、セットプランへ切り替えが可能です。

【「LYPプレミアム：月額プラン」 （iOSアプリ版）に登録する場合】

1）「LINE」の[設定]アイコン>[LYPプレミアム]>[あなたのプレミアム特典]>[登録情報]をタップ

2）登録情報ページにて、[プランを変更する]をタップ

3）[サブスクリプションの編集]>[全プラン]をタップ

4）ご利用可能なプランから、登録したいプランを選択し、決済

5）「LYPプレミアムお知らせ」のLINE公式アカウントで届く利用開始手続きに関するメッセージの「確認する」をタップし、利用開始手続きに進む

6）Netflixのページにて、手順に沿って利用開始手続きを行う

【「LYPプレミアム：月額プラン」 （Androidアプリ版）に登録する場合】

1）「LINE」の[設定]アイコン>[LYPプレミアム]> [あなたのプレミアム特典]>[登録情報]をタップ

2）登録情報ページにて、[プランを変更する]をタップ

3）プラン一覧から、登録したいプランを選択する

4）[プランを変更する]をタップ

5）「LYPプレミアムお知らせ」のLINE公式アカウントで届く利用開始手続きに関するメッセージの「確認する」をタップし、利用開始手続きに進む

6）Netflixのページにて、手順に沿って利用開始手続きを行う

なお、ソフトバンクおよびワイモバイルをご契約中の方は、追加料金なしでLYPプレミアムをご利用いただけます。本プランに加入することも可能ですが、ソフトバンクが提供するNetflixセットプランや、ワイモバイルが2月中旬以降に実施予定のキャンペーンにお申し込みいただくほうがおトクにご利用いただける場合があります。以下URLより詳細をご確認の上、最適なプランをご検討ください。

ソフトバンクのNetflixセットプラン：https://stn.mb.softbank.jp/E6G1d

ソフトバンク株式会社からのプレスリリース：https://stn.mb.softbank.jp/X3V0r

■「LYPプレミアム with Netflix」について

2026年1月に提供を発表した「LYPプレミアム with Netflix」は、Netflixのエンターテインメント体験と、「LINE」を中心にした「LYPプレミアム」の多彩な特典を組み合わせた新しいセットプランです。Netflixに個別加入する場合と同じ価格で、「LYPプレミアム」の全特典が利用可能です。

作品を“観る”楽しさが、そのまま“話す”“共有する”体験へと自然につながり、日常のコミュニケーションをより豊かにしていくことを目指します。

＜プラン概要＞

プラン名称 ：LYPプレミアム with Netflix

月額料金 ：広告つきスタンダード 890円（税込）

スタンダード 1,590円（税込）

プレミアム 2,290円（税込）

特設サイト ：https://lin.ee/klxC5vJ

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』というミッションを掲げるLINEヤフーが提供するLYPプレミアムは、一人ひとりのユーザーごとに異なるニーズに向き合いながら、コミュニケーションや暮らしをさらに楽しく、おトクに、便利にする特典を通じ、新たな付加価値を提供していきます。また、世界最大級の動画配信サービスNetflixとの提携を通じ、今後も両社の強みを生かし、“見る”“話す”が自然に循環する連携を進めてまいります。

■「LYPプレミアム」について

「LYPプレミアム」は、LINE、ヤフー、PayPayがもっと楽しく便利になる特典を月額508円（税込）から利用できる月額制サービスです。1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題になる「LINEスタンプ プレミアム」（月額240円・税込）を追加費用無しで利用できたり（※4）、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、通知をせずに送信取消できる通知なしで送信取消機能といった、多種多様なニーズに合わせた便利な「LINE」特典が利用できます。また「Yahoo!ショッピング」の利用で「PayPayポイント（期間限定）」が+2%貯まる、会員限定の「PayPayクーポン」が利用できるなど、おトクで便利な特典を利用できます。（※5）

なお、ソフトバンク端末でスマートログイン設定をしている場合、またはワイモバイル端末でY!mobileサービスの初期登録をしている場合は、追加料金なしで「LYPプレミアム」の特典を利用できます。

※4 「LYPプレミアム」で利用できる「LINEスタンプ プレミアム」はベーシックコースが対象となります。すでに「LINEスタンプ プレミアム」を利用中のユーザーはお支払いが重複してしまうため、ご自身で「LINEスタンプ プレミアム」の解約手続きをお願いします

※5 全ての特典を利用するには、「LINE」とYahoo! JAPANのアカウント連携が必須となります。また、「PayPayポイント」や「PayPayクーポン」などのPayPayの特典を利用するにはYahoo! JAPANとPayPayのアカウントの連携が必要になります。「LYPプレミアム」会員特典は予告なく変更および一部が提供停止される場合があります。提供中の特典については「LYPプレミアム」のホームページでご確認ください