【新サービスリリース】大切な友達との思い出を″にこいち″でプリント『にこぷり』を提供開始。卒業や日常の思い出を“お揃い”で残し、友達や家族と気軽にシェアできる写真を簡単に作成可能。キャンペーンも実施中

株式会社サムライソードコンビニプリント『にこぷり』

株式会社サムライソード（本社：東京都豊島区、代表取締役：比企 良公）は、スマートフォンに取り込んだ写真などの画像を、お好みの色合いやネガフィルム風に加工し、コンビニでプリントできる新サービス『にこぷり』の提供を開始しました。

本サービスは、一枚の写真を二分割して楽しめる写真プリントに対応したサービスです。

パートナーや友人、家族と“お揃い”で持ったり、スマホケースに挟んで持ち歩いたり、手帳やアルバムに貼ったりと、日常から特別なシーンまで幅広く活用できます。

作成したデータは、全国約30,000店舗のコンビニエンスストアで即日印刷が可能。

スマートフォンの中に眠っている思い出を、気軽に“手に取れるかたち”に変える新しい写真体験を提案します。

『にこぷり』サービスサイト：https://mynoshigami.net/nicopuri/(https://mynoshigami.net/nicopuri/)

■ コンビニプリント『にこぷり』の使い方

今回提供を開始する『にこぷり』は、好きな背景色やネガフィルム風のデザインを選択し、画像データを自由に配置して出力できる写真プリントサービスです。

写真を飾るだけでなく、

- 友達の誕生日や卒業時に、写真を貼った手作りアルバムを贈る- 写真にコメントやイラストを書き込み、世界にひとつだけの一枚に仕上げる- 思い出の写真をスマホケースに挟んで、いつも持ち歩く

など、利用者の好みに合わせた自由なアレンジを楽しめます。

シンプル3ステップで誰でも簡単に作成可能。

スマートフォン操作に不慣れな方でも、直感的に使える設計となっています。

『にこぷり』サービスサイト：https://mynoshigami.net/nicopuri/(https://mynoshigami.net/nicopuri/)

■ リリースの背景・経緯

お気に入りの写真でスマホデコ！プレゼントに添えてオリジナルギフトに！実際の印刷イメージ

当社ではこれまで、「贈り物」をテーマに、『マイのし紙』『マイ水引きシール』など、利用者のライフスタイルやワークスタイルに合わせたプリントサービスを提供してきました。

この約30年で、日本の写真文化は大きく変化しました。

デジタルカメラの登場、そしてスマートフォンの普及により、写真は手軽に撮影・保存できるものになりました。一方で、スマートフォンの中には、友達や家族との大切な思い出が数えきれないほど保存されたままになっています。

そうしたデジタル時代だからこそ、

写真を「保存するだけ」で終わらせず、思い出として“共有し、持ち歩き、贈れる形”にできないかと考えました。

写真を貼った手作りアルバムを贈ったり、コメントを書き添えたり、手のひらサイズの写真をスマートフォンに挟んで持ち歩いたり。利用者それぞれの好みに合わせて、思い出を自由に楽しめる新しい写真体験として、『にこぷり』を開発しました。

『にこぷり』は、写真をそのままの色合いでプリントできるだけでなく、ネガフィルムの雰囲気や構図を崩さずに仕上げられるのも特長です。

さらに、中央でカットして2枚に分けられるシェアプリント機能により、友人・家族・恋人と“お揃い”で持てるのも魅力のひとつです。

スマホケースやフォトフォルダーに入れて、いつでも持ち歩けるからこそ、卒業や日常の思い出を、自然に、そして長く残し続けることができます。

これから春に向けて、

スマートフォンで撮った思い出の写真を「保存したまま」「自分だけで保管」してしまうのは、少しもったいないかもしれません。

大切な一枚に込めた想いや、楽しかった記憶、伝えきれなかった気持ちを、

ぜひプリントというかたちで残してみませんか。

友達と過ごす放課後の時間、体育祭や文化祭などの学校行事、何気ない日常の瞬間まで。

『にこぷり』は、そんな写真を気軽に、そして楽しくプリントし、思い出を“かたち”に残せるサービスです。

卒業やお祝いのタイミングに、ちょっとしたプレゼントとして。

ぜひ、季節やシーンに合わせたオリジナルデザインをご活用ください。

『にこぷり』サービスサイト：https://mynoshigami.net/nicopuri/(https://mynoshigami.net/nicopuri/)

■ コンビニプリント『にこぷり』について

『にこぷり』は、スマートフォンで撮った写真を、もっと気軽に、もっと楽しく“かたち”に残すための写真プリントサービスです。

作る・持つ・分け合うまでをシンプルにし、思い出を日常の中で楽しめる体験を提供します。

◆ 1．サービスサイトから簡単に作成、即日印刷が可能

会員登録不要で、Webサイトからすぐに作成できます。

全国のローソン、ファミリーマート、ミニストップをはじめとした約30,000店舗のマルチコピー機で利用可能。

24時間365日、スマホの写真を1枚から印刷できる利便性と、人気のデザイン素材を組み合わせた、新しい写真プリント体験を提供します。

◆ 2．友達と見せ合いたくなる、手のひらサイズの縦型プリント

プリントサイズは、縦89mm × 横50mmの16:9縦型フォーマット。

スマホケースに挟んだり、バッグに入れたり、友達と見せ合ったりと、日常の中で思い出を共有できます。「見せる」「整理する」「集める」そんな写真コミュニケーションを、より楽しくする体験が詰まっています。

◆ 3．背景色・デザインフレームの選択

お好みの背景色やフレームを選んで仕上げることができます。

リリース時点では、ネガフィルム風デザインを用意しており、懐かしさと新しさを感じられる仕上がりを楽しめます。

◆ 4．2人で楽しめる分割プリント仕様

フレーム中央のガイドに沿ってカットすることで、1枚の写真を2枚に分けて楽しめるプリント仕様を採用しています。

- 卒業やクラス替え前に、友達とお揃いで持つ- お気に入りを集めてスマホケースに入れて持ち歩く- 恋人や夫婦の思い出をプレゼントする- 子どもの成長記録を家族や祖父母とシェアする

など、思い出の楽しみ方が自然に広がります。

分け合い、持ち歩き、共有するという新しい写真体験を提供します。

『にこぷり』サービスサイト：https://mynoshigami.net/nicopuri/(https://mynoshigami.net/nicopuri/)

■ フレームラインナップ

フレーム一覧

リリース時には下記フレームをラインナップしております。

■ さらに「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」実施中

- ネガフィルム風- シンプル- リボン- ハート- 一生仲仔- カートゥーン「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たる！

2026年2月2日（月）から3月31日（火）までの期間、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは第2弾として、マイシリーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@myseries_ss(https://x.com/myseries_ss)）をフォローのうえ、対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

卒業・卒園という人生の大切な節目を迎える皆さまに、

仲間や家族とともに、かけがえのない思い出を形にして残してほしい――

そんな想いから、本キャンペーンを企画しました。

コンビニプリントなら、思い出の写真やメッセージを手軽にプリントすることができ、特別な準備をしなくても、その瞬間の気持ちをすぐに形に残すことができます。

新しい一歩を踏み出す皆さまの門出を、当社のコンビニプリントサービスとともにお祝いできれば幸いです。

ぜひこの機会に、思い出の詰まった一枚をプリントし、最高の思い出を手元に残してください。

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://cp.myseriesprint.com/cp/2

■ 卒業・卒園シーズンに使用できるおすすめサービス

卒業・卒園という節目のシーズンに、思い出づくりから新生活準備まで幅広く活用いただける、マイシリーズのプリントサービスをご紹介します。

コンビニプリント『マイメッセージカード』（2026/02/02リリース）

卒業・送別のタイミングに、感謝や応援の気持ちを一言添えて。

大切な人に想いを届ける、メッセージの贈り物です。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)

コンビニプリント『マイ表彰状』

送別・退職・転職・転勤・留学・卒業など、特別な瞬間に、世界にひとつだけの表彰状を。

感謝や労いを“かたち”に残せます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/(https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/)

コンビニプリント『マイのし紙』

卒業祝いや人事異動の贈り物に。

未来を応援する気持ちを、丁寧に包んで届けられます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/(https://mynoshigami.net/service/)

コンビニプリント『マイ証明写真』

就職活動シーズン到来。

スマホで撮影して、コンビニで手軽に印刷。証明写真4枚で200円のお手軽価格です。

サービスサイト：https://service.myrireki.net/photo(https://service.myrireki.net/photo)

コンビニプリント『にこぷり』（2026/02/05リリース）

クラスや部活、仲間との大切な思い出をプリントして、ずっと手元に。

友達と“おそろい”で持てる思い出プリントです。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/nicopuri/(https://mynoshigami.net/nicopuri/)



コンビニプリント『プロフィーちゃん』（2026/02/06リリース）

懐かしのプロフィールシートが、令和に全国へ復活。

卒業前の思い出づくりや、友達同士の交換におすすめです。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/(https://mynoshigami.net/myprofile/)

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/