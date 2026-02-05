『バイオハザード』の「t-ウィルス」や″翼が生える成分配合″のエナジードリンクなど、最先端バイオテクノロジーを応用した最新コラボアートを渋谷PARCOで世界初公開 - LOM BABY
LOM BABY × Umbrella/BIOHAZARD
『バイオハザード』の象徴である「t-ウィルス」を最先端バイオテクノロジーにより合成。
非病原性・不活化した「t-ウィルス」を厳重な管理体制のもと専用カプセルに保管し、渋谷PARCOで世界初公開いたします。
※本展示は科学的視点に基づいたフィクションであり、実在の「t-ウィルス」ではありません。
渋谷を拠点に活動する LOM BABYのオフィス／ラボ（研究室）を2日間限定で渋谷PARCOに移設。
“翼が生える成分(ペガサスのDNA)”配合のエナジードリンクや、
万博で話題を集めた「龍肉」「人工宇宙人（DNAフィギュア）」など、
LOM BABYの最新テクノロジーと美学を、制作・研究の現場そのものとして立ち上げます。
AIからALife（人工生命）へ
特報【第二弾】
バイオ3Dプリンターの展示 [CYFUSE] / 人工細胞マテリアルのレプリカを公開
自律映像生成AI「ZQ」最新アップデートの体験 [東北新社]
DNA×ブロックチェーンにより永遠の生命を与える装置 [PLUS ULTRA×＄villain]
and more... 「脳波を応用したAI」など近日公開
LIVE
Acidclank / 北村蕗
[レセプション (招待制)]
Acidclank
北村蕗
展示詳細
■展示名
THE AUTHENTIC OFFICE
ジ・オーセンティック・オフィス
■会場
渋谷PARCO [PBOX]
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町１５－１ 渋谷PARCO 10F
■日程
2026年2月13日（金）- 2月14日（土）
2月13日（金）
18:00 - 22:00 レセプション（招待制）
2月14日（土）
11:00 - 20:30 一般公開
(※記載時間は予定であり、当日までに変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。)
Official Collaboration
株式会社カプコン(CAPCOM CO., LTD.)
BIOHAZARD 30th ANNIVERSARY
『バイオハザード』シリーズとは
「バイオハザード」シリーズは、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくサバイバルホラーゲームで、1996年に第1作を発売しました。
登場から25年以上経過した今なお、世界中から高い支持を集めています。
▽『バイオハザード』公式ポータルサイトはこちら
URL：https://game.capcom.com/residentevil/
権利表記：(C)CAPCOM
株式会社カプコンについて
1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。
本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。
https://www.capcom.co.jp/
特別後援
株式会社 東北新社
アソビシステム株式会社
協賛
株式会社サイフューズ
HAVNA株式会社
＄villain
技術協力
ツジカワ株式会社
ツジカワ東京デザインセンター
株式会社ヤマテ・サイン
主宰
Transeeds Inc.
DIG SHIBUYA 2026イベント概要
正式名称：DIG SHIBUYA 2026 (ディグシブヤ)
開催日程：2026年2月13日(金)から2月15日(日)の3日間
開催場所：渋谷公園通り周辺エリア 他
参加費用：無料（ただし、一部のプログラムは有料）
主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁
共催：渋谷区
後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン
LOM BABYとは
「生命の誕生」をテーマに、
アーティスト・エンジニア・科学者などのメンバーから構成されたサイエンスコレクティブ
World Trade Center（ニューヨーク）での発表を皮切りに、LIQUIDROOM（東京渋谷）で個展を開催。Grand Palais（パリ）の展示では2日間で約4500人を動員。
KDDIとのコラボレーションにより実現した大規模個展『LOM BABY_PLUS ULTRA』では、展示作品の全てが完売。会場である、GINZA 456 Created by KDDIの最高来場者数と取引額を更新するなど、国内外で高い評価を得ています。
また、国立新美術館で発表した「龍肉」が大きな反響を呼び、日本経済新聞など多数のメディアで特集。
EXPO2025 大阪・関西万博では、万博公式ハイライトに選出されるという快挙を達成。
世界的ビジネス誌『Forbes』が注目する「NEXT100」では、表紙・目次と共に特集掲載されるなど、注目のバイオアート集団として評価されています。
LOM BABY
https://lombaby.io
Transeeds Inc.
https://transeeds.com
お問い合わせ
https://transeeds.com/contact
LOM BABY by Transeeds Inc.