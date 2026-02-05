『バイオハザード』の「t-ウィルス」や″翼が生える成分配合″のエナジードリンクなど、最先端バイオテクノロジーを応用した最新コラボアートを渋谷PARCOで世界初公開 - LOM BABY

Transeeds株式会社LOM BABY × Umbrella/BIOHAZARD

『バイオハザード』の象徴である「t-ウィルス」を最先端バイオテクノロジーにより合成。

非病原性・不活化した「t-ウィルス」を厳重な管理体制のもと専用カプセルに保管し、渋谷PARCOで世界初公開いたします。

※本展示は科学的視点に基づいたフィクションであり、実在の「t-ウィルス」ではありません。

渋谷を拠点に活動する LOM BABYのオフィス／ラボ（研究室）を2日間限定で渋谷PARCOに移設。

“翼が生える成分(ペガサスのDNA)”配合のエナジードリンクや、

万博で話題を集めた「龍肉」「人工宇宙人（DNAフィギュア）」など、

LOM BABYの最新テクノロジーと美学を、制作・研究の現場そのものとして立ち上げます。



AIからALife（人工生命）へ

特報【第二弾】

バイオ3Dプリンターの展示 [CYFUSE] / 人工細胞マテリアルのレプリカを公開

自律映像生成AI「ZQ」最新アップデートの体験 [東北新社]

DNA×ブロックチェーンにより永遠の生命を与える装置 [PLUS ULTRA×＄villain]

and more... 「脳波を応用したAI」など近日公開



LIVE

Acidclank / 北村蕗

[レセプション (招待制)]

Acidclank北村蕗

展示詳細

■展示名

THE AUTHENTIC OFFICE

ジ・オーセンティック・オフィス

■会場

渋谷PARCO [PBOX]

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町１５－１ 渋谷PARCO 10F

■日程

2026年2月13日（金）- 2月14日（土）

2月13日（金）

18:00 - 22:00 レセプション（招待制）

2月14日（土）

11:00 - 20:30 一般公開

(※記載時間は予定であり、当日までに変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。)

Official Collaboration

株式会社カプコン(CAPCOM CO., LTD.)

『バイオハザード』シリーズとは

BIOHAZARD 30th ANNIVERSARY

「バイオハザード」シリーズは、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくサバイバルホラーゲームで、1996年に第1作を発売しました。

登場から25年以上経過した今なお、世界中から高い支持を集めています。

▽『バイオハザード』公式ポータルサイトはこちら

URL：https://game.capcom.com/residentevil/

権利表記：(C)CAPCOM

株式会社カプコンについて

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。

本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

https://www.capcom.co.jp/

特別後援

株式会社 東北新社

アソビシステム株式会社

協賛

株式会社サイフューズ

HAVNA株式会社

＄villain

技術協力

ツジカワ株式会社

ツジカワ東京デザインセンター

株式会社ヤマテ・サイン



主宰

Transeeds Inc.

DIG SHIBUYA 2026イベント概要

正式名称：DIG SHIBUYA 2026 (ディグシブヤ)

開催日程：2026年2月13日(金)から2月15日(日)の3日間

開催場所：渋谷公園通り周辺エリア 他

参加費用：無料（ただし、一部のプログラムは有料）

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

共催：渋谷区

後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

LOM BABYとは

「生命の誕生」をテーマに、

アーティスト・エンジニア・科学者などのメンバーから構成されたサイエンスコレクティブ

World Trade Center（ニューヨーク）での発表を皮切りに、LIQUIDROOM（東京渋谷）で個展を開催。Grand Palais（パリ）の展示では2日間で約4500人を動員。

KDDIとのコラボレーションにより実現した大規模個展『LOM BABY_PLUS ULTRA』では、展示作品の全てが完売。会場である、GINZA 456 Created by KDDIの最高来場者数と取引額を更新するなど、国内外で高い評価を得ています。

また、国立新美術館で発表した「龍肉」が大きな反響を呼び、日本経済新聞など多数のメディアで特集。

EXPO2025 大阪・関西万博では、万博公式ハイライトに選出されるという快挙を達成。

世界的ビジネス誌『Forbes』が注目する「NEXT100」では、表紙・目次と共に特集掲載されるなど、注目のバイオアート集団として評価されています。

LOM BABY

https://lombaby.io



Transeeds Inc.

https://transeeds.com



LOM BABY by Transeeds Inc.