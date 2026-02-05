Instagramフォロワー31万人超のぴょり氏による「人生まるごと片づけるオンラインサロン」がFANTSで開設！

株式会社スタジアム

株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）が提供するオンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS（ファンツ）」にて、整理収納アドバイザー・認定講師の黒崎ひかり（ぴょり）氏が主宰するオンラインサロン「人生まるごと片づけるオンラインサロン」が開設されました。

本サロンは、Instagramフォロワー31万人超、著書『400kg捨てたら人生まるごと片づいた』でAmazonベストセラー1位を獲得した実績を持つぴょり氏が、片づけを通じて人生を見つめ直すことを目的に立ち上げた実践型コミュニティです。開設から約1ヶ月で入会者130名を突破し、多くのユーザーから注目を集めています。

■主宰者メッセージ

33年間、汚部屋で過ごし、片づけができないことで人生にまで自信が持てなかった私。

けれど「片づけ」と出会ってから、暮らしだけでなく、時間・お金・心までもが整い、人生が少しずつ好転しはじめました。

このサロンでは、「片づけが続かない」「すぐにリバウンドする」と悩む方でも、自然と習慣化できる仕組みを大切にしています。

片づけ＝モノを減らすことではなく、自分を大切にする力を育てること。不要なモノや執着を手放して、「わたしはこうしたい」と選べる人生へ。

片づけを通して、心地よく生きる感覚を一緒に育てていきましょう。

■主宰者プロフィール

黒崎ひかり（ぴょり）

整理収納アドバイザー・認定講師

33年汚部屋住みの人生から片づけで人生を一変。現在は、整理収納アドバイザーとして起業し、「夢収納(R)メソッド」を提唱。方眼ノートシニアトレーナーとしても活動中。著書『400kg捨てたら人生まるごと片づいた』はAmazonベストセラー1位を獲得。

・Instagram：https://www.instagram.com/pyori_ismart

・TikTok：https://www.tiktok.com/@pyori_ismart

・X：https://x.com/Py0Ri

・コミュニティ入会サイト：https://laugh-rough-salon.fants.jp

■コンテンツ内容

「人生まるごと片づけるオンラインサロン」は、学ぶだけで終わらない実践型のコミュニティです。会員さまの行動を促し、知識の定着、習慣化に繋げるコンテンツが揃っています。

- アウトプット部屋＆成果報告部屋日々の活動や成果を投稿すると、"片づけポイント"が貯まり、好きな景品と交換可能。モチベーションを維持しながら、達成感を得られます。- 夢活（朝活）毎朝5:00～8:00にZoomで朝活を開催。作業内容は自由で、途中入退室・ビデオOFFもOK。気軽にご参加いただけます。- 電子書籍が読み放題片づけに関する電子書籍（有料note）が読み放題。※一部の書籍は、実現コース限定となります。- イベント開催「片づけ相談会」や「実現会議」など、リアルタイムで一緒に手を動かすイベントを毎月開催。インプットだけで終わらず、実践までサポートします。- スポンサープレゼント企画日々の取り組みに応じて、企業スポンサーからの豪華プレゼントがもらえるチャンスも。継続を楽しめる工夫が満載です。

【スポンサー企業一覧】（敬称略）

株式会社Morght、ブラザー工業株式会社、株式会社PFU、株式会社オズビジョン

■料金プラン

アウトプット部屋や作業会に加え、一部の電子書籍コンテンツがご利用いただけます。



片づけコース 月額 2,980円（税込）実現コース 月額 6,980円（税込）

実現会議、添削・個別相談、イベントの優先案内を含む、すべてのコンテンツがご利用いただけます。

お申し込みはこちら(https://laugh-rough-salon.fants.jp)

※ページに遷移していただき、月額利用費を確認し、【入会して人生を片づける！】をクリックしてください。

■FANTSで広がる暮らし×実践型コミュニティ

FANTSではこれまで、キャリア支援、ヘルスケア、教育など、さまざまな分野でオンラインコミュニティの立ち上げを支援してきました。近年では、暮らしに関する学びを提供する実践型のコミュニティが注目を集めています。

「人生まるごと片づけるオンラインサロン」は、片づけを通じて暮らしや思考を整えたい方に向けて、学んで終わりではなく、実際に手を動かし、習慣として定着させるための仕組みが整っています。

投稿に応じてポイントが貯まるリワード機能、相談会やセミナーなどのイベント、学びを深めるストックコンテンツなど、FANTSの新機能を活用した設計により、ユーザーの習慣化をしっかりサポート。暮らしの変化を後押しする実践の場として広がっています。

■FANTS（ファンツ）について

FANTSは、クリエイターが自分らしく生きられることを支援し、クリエイターがファンと文化を作っていく世界を作っていきます。

クリエイターや事業者が自身のスキルやコンテンツをオンラインで提供・販売し、ビジネスとして継続的に運営していくためのビジネス統合プラットフォームです。ノーコードで利用でき、販売・決済・顧客管理・コンテンツ提供といったオンラインビジネスに必要な機能を一つの基盤で提供しています。

FANTSでは、「FANTSオンラインコミュニティ」と「FANTSサービス販売」の2つを展開しており、クリエイタービジネスをより一層サポートします。FANTSは今後も、クリエイターが、無理なく・長く活動を続けられる環境づくりを目指し、サービスの拡張を進めていきます。

FANTSオンラインコミュニティ：https://fants.jp/

FANTSサービス販売：https://servicesales.fants.jp/

■株式会社スタジアムについて

株式会社スタジアム は、「めぐる情熱で、組織とひとが輝く世界をつくる。」を理念に、個人や事業者が情熱をビジネスとして継続的に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

これまで、オンラインコミュニティプラットフォームとして継続的な関係構築を支援し、500以上のコミュニティを運営サポートし、累計決済金額は25億円を突破しています。教育、美容、フィットネス、キャリア支援など、多様な分野において個人から法人まで幅広い事業のオンライン展開を支えてきました。

株式会社スタジアムでは、クリエイターが自分らしく好きを継続して創作活動ができる世界を目指して、プロダクト開発を進めていきます。

所在地： 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者： 代表取締役 森川智仁

会社HP：https://stadium.fan/

株主： 株式会社スタメン（東証グロース上場）100%