今治タオルの魅力を体感！吉井タオル「タオルが好き。」南青山店でポップアップを開催

今治タオル工業組合今治タオル 南青山店（左上）と 吉井タオル 「コンパクトバスタオル（シャツストライプ）」

今治タオル工業組合（愛媛県今治市 理事長 田中良史）により推進されるジャパンブランド「今治タオル」は、オフィシャルショップ「今治タオル 南青山店」にて、メーカーポップアップイベントを開催しています。第21回は、吉井タオル(株)が 「タオルが好き。」 をテーマに、部屋干しの続く季節にぴったりの薄くて軽く乾きやすい「コンパクトバスタオル」や、ワッフル生地やガーゼ生地のタオルなどバラエティ豊かなタオルシリーズを、2026年2月19日(木) から3月2日(月) の期間中、展示・販売します。

■ 第21回 今治タオルメーカーポップアップ 吉井タオル「タオルが好き。」

吉井タオルは、インド綿シャンカール６をリングコーマ紡績機で紡いだ糸を、常温常圧で時間と手間暇をかけて晒してパイル糸にすることで、良く水を吸って良く乾き、綿と糸のもつやさしいやわらかさの持続するタオルづくりを実現しています。また、用途・目的・T.P.O.を踏まえた使い心地良く使い勝手の良い」タオルづくりにこだわりがあり、普段の生活に馴染みやすいタオルをバラエティ豊かに取り揃えています。ぜひ今治タオル 南青山店にお越しいただき、手に取って今治タオルの魅力を体感してください。

ポップアップ期間

2026年2月19日(木)～ 3月2日(月)

販売商品例

コンパクトバスタオル

部屋干しの続く季節、バスタオルは洗濯乾燥するのが大変。フェイスタオルじゃもの足りないと思われる方々に試していただきたいのが、中間サイズのコンパクトバスタオル（50X120cm）。両面パイルのタイプと片側ガーゼ片側パイルのより薄くて軽い≒乾きの早いタイプを用意しています。大切な人やお世話になる人に“手渡し”できて、携行に便利でA4の書類も収まる『タオルが好き。

』PP袋入り（または袋付き）で販売します。

プレゼント企画

期間中に、吉井タオルの商品を、2,000円(税別)以上購入された方に、ハンカチタオル（25X25cm）１枚プレゼントします。

販売商品について

▶ メール

MERE［メール］はフランス語で母の意味。赤ちゃんをそっと包むように優しい肌触り。綿本来の特性を生かし良く水を吸うタオル。おろしたてでも水を良く吸い、洗うほどにふんわりボリュームがでて、毛羽立ちが少なく柔らかさが持続

[種類] コンパクトバスタオル(8色)

バスタオル・フェイスタオル・ウォッシュタオル(各4色)

▶ ペール

PERE［ペール］はフランス語で父の意味。厚めの生地で、優しい風合いの中にもコシのある力強さを感じるタオル

[種類] バスタオル・フェイスタオル・ウォッシュタオル(各4色)

▶ 今治細わた多織る

パイルに細くて柔らかな糸を使い、ガーゼヘム仕様でタオル全体が繊細な柔らかさ

▶ ワッフル＆ガーゼ

凹凸の弾力感がふっくらと気持ちのよいワッフルガーゼタイプ。吸水性・ 通気性にも優れている。

▶ ガーゼ＆パイル

ふんわりと軽やかで、やわらかな肌触りのガーゼパイルタイプ。乾きも早く、たたむとコンパクトになる使いやすいタオル

今治細わた多織る

吉井タオル担当者のコメント

用途・目的・T.P.O.を踏まえ、お好みのサイズボリューム・色柄で、氣がつけばいつもそばにある、使い心地良く使い勝手の良い、良質で本物と評価されるタオルを手にとっていただくお手伝いをさせていただきます。寒い時期ではありますが“推しのタオル探しに”今治タオル 南青山店へご来店ください。

吉井タオルについて

スイス製ドビー織りタオル織機を活用し、日本屈指の軟水を頼みに晒した（精練漂白した）糸を織り上げて染める、先晒後染めの無地カラータオルづくりに注力しています。今治タオルのブランディング開始時のパイロット商品として知られている『今治生まれの白いタオル』やワタに触れるような触り心地の『今治細わた多織る』を製造しています。

今治生まれの白いタオル

会社名 ：吉井タオル株式会社

代表者 ：吉井 智己

創業 ：1958年（昭和33年）4月

所在地 ：愛媛県今治市町谷50番地の1

電話番号：0898-48-3677

資本金 ：3,000万円

従業員数：47名

事業内容：タオル製造・加工・販売

会社URL：https://yoshiitowel.co.jp

オンラインストア：https://towelshop441.shop-pro.jp

Instagram @towelshop_441(https://www.instagram.com/towelshop_441/)

facebook @TowelShop441(https://www.facebook.com/people/TowelShop441/100057607832317/)

■ 今治タオルメーカーポップアップとは

今治タオルメーカーポップアップは、今治タオル工業組合に所属する今治タオルを生産しているメーカーにスポットを当て、普段ものづくりを行うメーカーとユーザーが直接交流できるイベントです。

今治タオルは、130年に亘り、愛媛県今治地域でつくられています。2006年、「今治タオル」プロジェクトをスタートさせ、ロゴマークを付けた今治タオルは、「安心・安全・高品質」であり、ジャパンクオリティの代表製品として広く認知され、国内外に広く知られるブランドへと成長しています。今治タオルは75社のメーカーが作っており、それぞれのタオル会社ごとで商品の特徴は異なります。今治タオルメーカーポップアップを通して、「今治タオル＝ひとつのメーカーではない」ということを消費者に知っていただき、メーカーごとの特徴を体感し、ぜひその中から自分好みの一枚やお気に入りのメーカーを見つけてみてください。

■ 開催場所 「今治タオル 南青山店」

住所 ：東京都港区南青山5-3-10 FROM-1st 2F 203号

電話番号 ：03-6427-2941

営業時間 ：10：30 ～ 19：00

定休日 ：毎月第2火曜日

休業日 ：8月 第2日曜日 / 2月 第3日曜日 / 年末年始

※臨時休業日がある場合があります。ホームページよりご確認ください。

https://www.imabaritowel.jp/store#aoyama

東京メトロ 銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」 A5出口を出て右手方向に徒歩5分

■ 今治タオルメーカーポップアップの開催実績

これまでの各メーカーのポップアップ開催実績は今治タオル公式ブランドサイト IMABARI LIFE よりご確認いただけます。

今治タオル公式ブランドサイト IMABARI LIFE https://www.imabaritowel.jp/imabari_life/popup

■ 今治タオル工業組合概要

代表者 ：理事長 田中 良史

住所 ：〒794-0033愛媛県今治市東門町5丁目14番3号

電話番号：0898-32-7000

URL ：https://www.itia.or.jp

設立 ：昭和27年11月1日

組合員 ：75社

出資金 ：98,252千円

事業内容：タオル製造業に関する指導及び教育、タオル製造業に関する情報又は資料の収集及び提供、タオル製造業に関する調査研究、組合員のために行う組合ブランド推進事業、共同購買事業、共同金融事業他

公式SNS ：Facebook @imabaritowel(https://www.facebook.com/imabaritowel/?locale=ja_JP)

Instagram ＠imabaritowelofficial(https://www.instagram.com/imabaritowelofficial/)

デジタルアートギャラリー：https://www.imabaritowel.jp/digital-art-gallery