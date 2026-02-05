【DRESSY CAFE NAGOYA】2月のディスプレイドレスは「ISAMU MORITA BRIDE」のウェディングドレスを期間限定でお届けいたします。

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、ウェディングドレスをもっと身近に、もっと気軽に、体感できる「DRESSY CAFE」にて「ISAMU MORITA BRIDE」のウェディングドレスを展示することをお知らせいたします。

ウェディングのテーマパークカフェ“DRESSY CAFE” 2月の展示ドレス

フォロワー数255万人を超えるSNSアカウント「PLACOLE ＆ DRESSY」がプロデュースする「DRESSY CAFE」-きらめく魔法にかかる空間- は、日常で気軽に利用できる「煌めく魔法の場所」という新しい選択肢を増やしたい。ウェディングドレスは特別な時だけのものではなく、もっと身近に、もっと気軽に、体感できる空間となっています。紅茶やスイーツを楽しんでいただきながら、ウェディングドレスの魔法にかかり癒される空間を演出。すべての女の子へ毎月テーマに合わせたウェディングドレスのディスプレイをお届けいたします。2月は、「ISAMU MORITA BRIDE」のウェディングドレスを期間限定でお届けいたします。

2026年2月1日(日)～2月15日(日) IC-127(RE)

ビックシルエットのボリュームのグリッターチュールが眩い輝きを放つ、トレンドのカクテルドレス。

デコルテラインを優美に魅せる、ショルダーと胸元のデザインは一度は袖を通してもらいたい珠玉のデザインに仕上がっています。

2026年2月16日(月)～2月27日(金) IC-160(RE)

グリッターレースを贅沢に使用した繊細な煌めきが美しいドレスです。ふわふわのケープは取り外し可能。柔らかくエアリー感のある全体感が春婚の花嫁様におススメ。

ISAMU MORITA BRIDE

イサムモリタが表現する「切ないほどに美しい花嫁」

胸が苦しいほどの美しさ、静まりかえるような静寂を伴う美しさ。

本当の美しさは切なさと隣り合わせ。

男性デザイナーイサムモリタが生涯をかけて表現する「切ないほどの美しさ」

問い合わせ先：https://isamumorita.com/

Instagram：https://www.instagram.com/isamumorita136/

DRESSY CAFE 名古屋店

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー「ＫＩＴＴＥ名古屋」3F

※JR名古屋駅から徒歩1分 名古屋駅は東海道新幹線をはじめJR・名鉄・近鉄・市営地下鉄・バスが乗り入れる総合ターミナルです。ＫＩＴＴＥ名古屋へのアクセスは2F歩行者通路・地下通路で直結しています。



営業時間：9:30～20:00 (金曜・土曜・祝前日は21:00)

※テーブル席コンセント・Wi-Fi完備

［店舗HP］

https://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

［SNS］

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

ご予約は食べログから：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23084838/

今月のカバーモデル

■2月号表紙

カバーモデル：俳優/モデル 田鍋梨々花

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202602-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



