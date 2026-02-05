応募総数 過去最多11,554件、日本No.1小学生プログラマーが誕生する「Tech Kids Grand Prix 2025」supported by Cygames ファイナリスト8名が決定

株式会社CA Tech Kids

子ども向けプログラミング教育事業を行う株式会社CA Tech Kids（読み：シーエーテックキッズ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上野朝大）と株式会社テレビ朝日（本社：東京都港区、代表取締役社長：西 新、以下テレビ朝日）は、共催する日本No.1小学生プログラマーを決定するプログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2025」（読み：テックキッズグランプリ2025）において、2026年2月28日（土）に開催する本選決勝プレゼンテーションに進出するファイナリスト8名を決定いたしました。

「Tech Kids Grand Prix」は、『21世紀を創るのは、君たちだ。』をスローガンに掲げ、2018年より開催している国内最大の小学生向けプログラミングコンテストです。第8回となる2025年度大会では、全国から過去最多となる 11,554件 のご応募が寄せられました。

今年度は、全国6エリアで予選を実施。関東エリアでは新たな試みとして、テレビ朝日本社での現地開催形式による予選決勝を行い、例年以上の盛り上がりを見せました。厳正な審査を経て選ばれたファイナリスト8名は、社会課題の解決や自身の探求心を形にした、独創的かつ技術力の高い作品を披露します。

2026年1月に行われたエリア予選の様子

◎「Tech Kids Grand Prix 2025」ファイナリスト8名について

◎本選決勝プレゼンテーションについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103130/table/52_1_6c652e9430c3aa10a6b7eff95501e605.jpg?v=202602050121 ]

【開催日時】 2026年2月28日（土） 14:00～18:00（予定）

【開催場所】 東京・渋谷ヒカリエ（オンラインにて生中継、会場での一般観覧はございません）

本選決勝プレゼンテーションでは、ファイナリストが自ら開発した作品のプレゼンテーションを行います。厳正な審査のもと、総合優勝賞金40万円を含む、賞金総額100万円の行方が決定します。また、協賛企業が独自の視点で選ぶ「協賛企業賞」も設けています。本選決勝の様子はオンラインでライブ配信を予定しており、どなたでも無料で視聴いただけます。

また、今年度の本選決勝では、テレビ朝日の林美桜アナウンサーが司会を務める予定です。子どもたちの緊張と期待が交錯するステージを、温かく盛り上げます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UX0nJh4VANk ]

Tech Kids Grand Prix 2025 ライブ配信ページ(https://www.youtube.com/watch?v=UX0nJh4VANk)

■「Tech Kids Grand Prix 2025」開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103130/table/52_2_2a275817d672f755ebee724a0eec6e97.jpg?v=202602050121 ]

■CA Tech Kids について

当社は2013年の設立より、直営教室として小学生のためのプログラミングスクール「Tech Kids School（テックキッズスクール）(https://techkidsschool.jp/)」 を運営しています。プログラミングの基礎から本格的なプログラミング技術を学習するコースを体系的に提供し、iPhoneアプリをリリースする生徒や各種プログラミングコンテストでの受賞者を毎年輩出しております。

また、全国No.1小学生プログラマーを決定する「Tech Kids Grand Prix」の開催や、多様な企業・団体とのコラボレーション企画のほか、地方や公教育のプログラミング教育支援など多面的に展開しています。

2019年には、個別指導事業などを展開する株式会社スプリックスとの合弁会社として株式会社キュレオを設立し、独自の教材を全国の塾事業者へ提供する「QUREOプログラミング教室(https://qureo.jp/)」の運営を開始しました。現在では47都道府県に3,000教室以上を展開し、小学生向けプログラミング教室数国内No.1（※）の規模を誇ります。プログラミング初心者のお子さまに向けて、全国各地で本格的なプログラミング学習を提供しております。

※小学生対象のプログラミング教室事業者（アプリケーションやゲームの開発を主とするソフトウェアプログラミング系およびロボットプログラミング系を含む）において、プログラミング教室掲載数No.1比較サイト「コエテコ」または各社ホームページにて公開されている教室数を当社にて調査した結果（2024年12月時点）

■会社概要

社名 ：株式会社CA Tech Kids https://techkidsschool.jp/company/

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者 ：代表取締役社長 上野 朝大

事業内容：小学生向けプログラミング教育事業