「モンスターハンターフェスタ′26」の会場内で楽しめるコンテンツのさらなる追加情報を公開！

株式会社カプコン

全国のハンターが集結する、「モンスターハンター」ファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」。

今回は「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内で楽しめるコンテンツの一部を追加公開！

2月22日(日)モンハンフェスタへのご来場、お待ちしております！

■『モンスターハンターワイルズ』チャレンジクエストコーナー（シングルプレイ）

3つのチャレンジクエストから１つを選んで、制限時間内でのクリアを目指そう！

参加賞として、「モンスターハンターワイルズ オリジナル救急絆創膏」をご用意。

さらに、「ランクＡ」以上でクリアできた方にはクリア賞として「モンスターハンターワイルズ ハンドタオル」をプレゼント致します。

※シングルプレイのみの実施となります。

※本コーナーのオープンは「狩王決定戦」大会予選エリア終了後、準備でき次第となります。

【３つのチャレンジクエスト】

・チャレンジクエスト「竜谷の跡地のドシャグマ」（討伐対象：ドシャグマ）

・チャレンジクエスト「あわき朱華のうつろひ心」（討伐対象：タマミツネ）

・チャレンジクエスト「刃翼の那由他」（討伐対象：セルレギオス）

参加賞：「モンスターハンターワイルズ オリジナル救急絆創膏」

Aランク以上でのクリア賞：「モンスターハンターワイルズ ハンドタオル」

■会場限定「小学生以下限定 サコッシュ/救急絆創膏プレゼント」キャンペーン情報

「モンスターハンターフェスタ‘26」会場内の【案内所】にて【小学生以下限定】で、

「オリジナルサコッシュ」／「オリジナル救急絆創膏」のどちらかを先着順でプレゼント致します。

ぜひ、小学生以下の皆様も、親子で、お友達と会場にお越しください。

※数に限りがございます。先着順の配布となるため、無くなり次第終了となります。

物販コーナー情報

物販コーナー「イーカプコン出張所」からは「モンスターハンターフェスタ’26」で販売するPUMA、一蘭、神戸風月堂とのコラボ商品をご紹介！

このほか、カプコングッズの先行販売品や新商品など多数の商品を取り揃えて、皆様のご来店をお待ちしております！

■「カプセルトイ」コーナー（有料コンテンツ：1回400円）

「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内には、いろんな装備やポーズが可愛い新商品の「オトモアイルーアクリルスタンド」をはじめ、様々な『モンスターハンターワイルズ』のカプセルトイ商品をご用意いたします。

ご来場のお土産に、ぜひお買い求めください！

■モンハン部企画 「来場者参加型 レア素材ビンゴ」企画

モンハン部マネージャーたちと協力し、モンスターを狩猟して、モンスターのレア素材を集めよう！

「レア素材」は3×3マスのビンゴになっており、レア素材ビンゴを完成すれば、1ビンゴごとにステージで開催される大抽選会のグッズが追加！ 一緒にプレイした方には参加賞のプレゼントをご用意。

ぜひ会場でご参加ください！

※ゲームプレイはカプコンが用意したセーブデータでプレイしていただきます。

■協賛企業：「SUUMO」来場者ノベルティープレゼント情報

株式会社リクルートが運営する不動産・住宅情報サイト「SUUMO」が「モンスターハンターフェスタ’26」に協賛決定。「モンスターハンターフェスタ'26」全体の来場者特典として、「コラボステッカー」を配布いたします。なお、2月2日(月)より「モンスターハンター」とコラボレーションし、“もしモンスターが「SUUMO」の『地図から検索』で住まい探しをしたら？"を表現したビジュアルを駅広告として展開しております。

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』キャンペーン情報

『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』をお持ちのスマートフォンにダウンロードして、タイトル画面を「案内所」で提示すると、『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』ステッカーをプレゼント致します。

ぜひ、事前に本作をダウンロードして、会場にお越しください。

▼『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』ステッカー

※本ステッカーは数に限りがございます。先着順の配布となるため、無くなり次第終了となります。

▼『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』ダウンロードURL

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

===========================================

【イベント開催概要】

■名称：モンスターハンターフェスタ'26

■日時：2026年2月22日(日)

■時間：10：00～18：00 ※最終入場17：00（予定）

※場内の混雑状況により、安全のため入場規制や入場制限をかける場合がございます。

■会場：東京会場 幕張メッセ 2・3ホール

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/

■入場無料・フリー入場制

■「モンスターハンターフェスタ'26」特設サイト

https://www.monsterhunter.com/festa/2026/japan/

【狩王決定戦 開催概要】

■名称：「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」

■日時： 2026年2月22日(日)

■「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」特設サイト

https://www.monsterhunter.com/championship/2026/japan/

「モンスターハンターフェスタ’26」 Supported by

株式会社 一蘭

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

SUUMO

Amazon Web Services

(C)ICHIRAN

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

(C) Recruit

(C) 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.All rights reserved.

===========================================

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

※本リリースに掲載の内容は、発表時点のもので変更となる場合があります。

※画面は開発中のものです。