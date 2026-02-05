いわてお互い様「恩送り」プロジェクトCooperation withクロステラス盛岡開催中！

特定非営利活動法人Future Seeds

いわてお互い様「恩送り」プロジェクトCooperation withクロステラス盛岡を12月19日～2月28日まで開催しています！ ・

本プロジェクトは、私たち大人がこれまで多くの方々に頂いた“恩”をこれからの未来を担う子どもたち“送る”もので、三田農林株式会社様の協力を得て実施いたします。

クロステラス盛岡の各テナント様にご協力いただき募金箱を設置させていただいています。

是非クロステラス盛岡にお越しください。

御寄附いただいたお金は、全額コミュニティフリッジの活動に活用させていただきます。

ご協力店舗を随時ご紹介いたします！！

💡コミュニティフリッジとは💡

ひとり親家庭や奨学金を受けながら学校に通う学生を対象に食料品や日用品を無償提供する公共冷蔵庫です。

支援を必要とする方が24時間365日好きな時間に必要なものを受け取ることが可能です

本活動は地域の皆様、企業様の寄付により運営しています。

●ご支援のお願い

現在、フードギフトボックスや募金箱の設置にご協力して頂ける企業様や団体様、個人の方を募集しています！DMなどでお気軽にお問い合わせ下さい♪

ご協力宜しくお願い致します！

https://x.gd/hOjAOr