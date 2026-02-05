ミモザイエローのギフトで広がる幸福感！ライフスタイルホテル「slash 川崎」にて国際女性デーの象徴である、「ミモザ」をテーマとした宿泊プランと限定メニューが登場。

株式会社 グローバルエージェンツ

株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、全国に6ブランド12棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com)を運営しています。このたび、ライフスタイルホテル「slash 川崎」より、3月8日「国際女性デー」を象徴する“ミモザ”をテーマとした宿泊プランと限定メニューを、2026年2月16日（月）～ 3月22日（日）期間中提供いたします。

イタリアでは、毎年3月8日に日頃の感謝を込めて女性にミモザの花を贈る「フェスタ・デッラ・ドンナ（Festa Della Donna）」という習慣が親しまれています。このようなライフスタイルを当ホテルへお越しいただくお客さまにもご体験していただきたいという想いから、2026年2月16日（月）～ 3月22日（日）の期間中、ミモザをテーマとした宿泊プランと限定メニューを提供いたします。

■ 日常に溶け込むミモザのギフトとブーケ付き宿泊プラン

大切な方に日頃の感謝を込めてミモザの花を贈る「フェスタ・デッラ・ドンナ（Festa Della Donna）」の習慣を、slash 川崎で滞在しながらご体験いただける宿泊プランをご用意いたしました。「日常に溶け込む、ミモザの小さな贈り物」をテーマに、大切な方にお贈りいただける手のひらサイズのミモザブーケ、ミモザ香るハンドケアアメニティが入ったオリジナルクリアEVAポーチのギフトと、1階のバーでお楽しみいただけるミモザのカクテルが付いた宿泊プランです。

ミモザ特有の幸福感あふれるイエローを活かしたミモザブーケは、コンパクトなサイズ感に仕上げているため、滞在中の客室を彩るだけでなく、チェックアウト後もお手持ちのバッグに入れて軽やかにお持ち帰りいただけます。

柔軟性と耐水性に優れたクリアなEVAポーチには、ミモザを香りでお楽しみいただけるハンドケアアメニティを入れてご用意しました。

全室に備え付けているプロジェクターに、お気に入りの映像や写真を投影してブーケと一緒に撮影をしたり、1階のバーでカクテルを片手に語り合ったり。 お好きなスタイルでホテル滞在を楽しみながら、ミモザのギフトと一緒に、大切な方へ「ありがとう」を伝えるひとときをお過ごしください。

宿泊プラン概要- プラン名：【春のミモザステイ】ミモザギフト＆春のカクテル付《朝食付》- 期 間：2026年2月16日（月）～ 3月22日（日）- 料 金：2名1室 13,800円～- 特 典：- - ミモザのハンドクリームとネイルオイル入りオリジナルEVAポーチ（1室につき1セット）- - ミモザのブーケ（1室につき1セット）- - ミモザのカクテル（宿泊人数分）ご予約はこちら :https://bit.ly/45Hf0uw*2月16日以降にご希望の宿泊日を設定してご確認ください。

■ ミモザのブーケのような、期間限定ランチメニューが登場

ホテル1階の「slash cafe & bar 川崎」では、”ミモザのブーケ”をイメージしたランチメニュー「鶏肉のコンフィ サツマイモとサフランソース添え」が登場します。香ばしいチキンコンフィに、古代より「愛」と深い結びつきのあるサフランと、サツマイモを使用したヴルーテソースを合わせ、皿の上に咲くミモザの花を表現しました。サツマイモの自然な甘みとサフランの香りが溶け合うソースは、お肉の旨味を引き立てるだけでなく、バゲットとも相性抜群。最後まで余すことなくお楽しみいただけます。

愛する人や大切な方と共に、ミモザの幸福感を味覚でもご堪能ください。

ランチメニュー概要

- メニュー名：鶏肉のコンフィ サツマイモとサフランソース添え- 提供期間：2026年2月16日（月）～ 3月22日（日）- 提供時間：11:30 ～ 15:00 (L.O. 14:00)- 提供場所：slash cafe & bar 川崎- 料 金：1,300円(税込)- 利用対象：ご宿泊のお客様・一般利用可能

■ 定番のカクテル「ミモザ」にスパイスを効かせた「スパイシーミモザ」

オレンジジュースとスパークリングワインを合わせた定番のカクテル「ミモザ」に、スパイスを効かせた「スパイシーミモザ」をご用意しました。 ジューシーな果実味と弾ける泡、そしてスパイスのアクセントが心地よく広がります。お酒が苦手な方でもお楽しみいただけるよう、ノンアルコールへ変更も可能です。

ランチタイムに「鶏肉のコンフィ サツマイモとサフランソース添え」と合わせたり、仕事帰りや休日のデートの締めくくりに。大切な方とのひと時を彩る一杯としてお楽しみください。

カクテルメニュー概要

- 提供期間：2026年2月1日（日）～ 3月31日（火）- 提供時間：- - 11:30 ～ 15:00 (L.O 14:00)- - 17:30 ～ 23:00 (L.O 22:00)- 提供場所：slash cafe & bar 川崎、ルームサービス- 料 金：950円(税込)

slash 川崎について

「slash 川崎(スラッシュ川崎)」は、デジタルネイティブの視点で様々なデジタルツールを用いてユニークなゲスト体験を提供する“デジタルホテル”という新しいタイプのホテルです。ホテル内に仕掛けられた様々なデジタルアート、iPad でのチェックイン、iPhone をリモコンとして操作できる客室、スクリーンに自身のスマホをミラーリングできるプロジェクターなど、デジタルツールを駆使してユニークなゲスト体験を創出します。

95 室あるゲストルームは、コンパクトながらかつてないほどの空間設計による居住性とエンターテインメント性の両立を実現しました。独立したシャワー・トイレ・洗面化粧台、そして弊社の別ブランド「The Millennials(ザ ミレニアルズ)」のスマートポッドに使用されているベッド機構や IoT体験を客室内に展開していることが最大の特徴です。



<施設概要>

- 施設名：slash 川崎- 所在地：〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子 2-9-7- アクセス：JR「川崎」駅東口から徒歩 5 分

Web(https://www.livelyhotels.com/slash/) | Instagram(https://www.instagram.com/slashkawasaki/)

株式会社グローバルエージェンツについて

- 会社名 株式会社グローバルエージェンツ- 代表取締役 山崎 剛- 本社所在地 〒150-0011 渋谷区東1丁目29-3

グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業

- LIVE：交流型賃貸マンション「SOCIAL APARTMENT(https://www.social-apartment.com/)」48棟約3,000室を運営- STAY：ライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com)」12棟約1,200室を運営- WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営- DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営- WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID（ソーリキッド）」を運営- LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供