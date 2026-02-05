ウィーン　チェロ・アンサンブル ５＋１　３年ぶりの帰還

株式会社コンサートサービス写真左からゲルハルト・カウフマン Gerhard KAUFMANN（Vc）、ヤン・リスカ Jan RYSKA（Vc）、ラファエル・ドレシャル Raffael DOLEZAL（Vc）、ベルンハルト・直樹・ヘーデンボルク Berhard Naoki HEDENBORG（Vc）、ヴォルフガング・ヘルテル Wolfgang HAERTEL（Vc）、写真中央：ソフィー・デルヴォー Sophie DERVAUX（Fg）

「私が長年思い描いていた夢が実現したのが２００８年のことだった。夢、すなわちトラディショナルではないチェロ・アンサンブルを創ること。クラシック音楽の世界で新しい小径を作ろうとしたのだ。（Ｇ.カウフマン 元ウィーン・フィル団員）」

元ウィーン・フィルの名チェリスト、ゲルハルト・カウフマンによって設立されたウィーン チェロ・アンサンブル５＋１。ドイツ語圏のみにとどまらず、北京や上海といった中国の都市でも大歓迎され、日常的に招待されるまでになった。２０１７年５月初来日公演を京都、６月に兵庫で果たし好評を博したのち、２０１９年２月福岡シンフォニーホール、東京サントリーホールデビュー公演実施、京都コンサートホール再演でさらに人気を不動のものとした。２０２３年５月の再来日ではウィーンフィルの笛姫カリン・ボネッリ（フルート）をプラスワンに迎え、お馴染みの福岡、加えて金沢、三島、武蔵野の各市でデビューを果たす。

そして２０２６年４月、３年ぶりの帰還となる今回は、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団在籍のファゴット奏者、ソフィー・デルヴォーを迎えての公演となる。聴衆には、完璧な演奏や有名なクラシックだけを聴くのではなく、コンサートを楽しんで上機嫌で家路についてほしい――そんなカウフマンの想いが詰まったプログラムと共に、低音楽器の奏でる美しく温かい音色がフィーチャーされた特別な演奏は必聴だ。

■ツアー日程・チケット発売

秋田 ／ 2026年4月5日（日）あきた芸術劇場ミルハス

公演詳細はこちら(http://www.concert.co.jp/concert/detail/2447/)

【お申込み・お問合せ】

・コンサートイマジン（日・祝を除く10:00～18:00）

03-3235-3777

・あきた芸術劇場ミルハス 018-838-5822

・アートオフィスサイチ（千田佐市商店 文化事業部）

018-874-9215（店頭・電話※水日祝日を除く8:30～17:00）

・さきがけNewsCafe

018-874-8171（10:00～19:00）

・チケットぴあ(https://t.pia.jp/) [Pコード：313-851]

東京 ／ 2026年4月7日（火）すみだトリフォニーホール

公演詳細はこちら(http://www.concert.co.jp/concert/detail/2444/)

【お申込み・お問合せ】

・コンサートイマジン（日・祝を除く10:00～18:00）

03-3235-3777

・トリフォニーホールチケットセンター

03-5608-1212

・チケットぴあ(https://t.pia.jp/) [Pコード：312-392]

・e+（イープラス）(https://eplus.jp/)

・ローソンチケット(https://l-tike.com/) [Lコード：31592]

名古屋 ／ 2026年4月8日（水）電気文化会館

公演詳細はこちら(http://www.concert.co.jp/concert/detail/2454/)

【お申込み・お問合せ】

・クラシック名古屋(https://clanago.com/) 052-678-5310

・アイ・チケット(https://clanago.com/i-ticket) 0570（00）5310

・チケットぴあ(https://t.pia.jp/)

・ローソンチケット(https://l-tike.com/)

・芸文プレイガイド 052（972）0430

・栄プレチケ 052（953）0777

横浜 ／ 2026年4月9日（木）神奈川県立音楽堂

公演詳細はこちら(http://www.concert.co.jp/concert/detail/2453/)

【お申込み・お問合せ】

・コンサートイマジン（日・祝を除く10:00～18:00）

03-3235-3777

・チケットかながわ 0570-015-415

・チケットぴあ(https://t.pia.jp/) [Pコード：312-393]

・e+（イープラス）(https://eplus.jp/)

ソフィー・デルヴォー Sophie DERVAUX（Fg）

２０１３年から２０１５年までベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席コントラ・ファゴット奏者として活躍する。その後、２０１５年にはウィーン国立歌劇場管弦楽団／ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者に就任。２０１３年ミュンヘン国際音楽コンクールで２位（１位該当無し）を受賞する他、多くの国際コンクールで受賞。２０１５年にはボンでベートーヴェン・リング・アワードも受賞した。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aUeysGoPFTk ]

ウィーン チェロ・アンサンブル ５+１のメンバーは世代を越えた５人の男性と１人の女性によって構成されており、演者同士が秘めた緊張感を表現する。全員がソリストであり、アンサンブル奏者だ。協奏曲を含めたクラシックの傑作群を筆頭にレパートリーも幅広く、一挺のチェロを4人と4本の弓で演奏するラヴェル「ボレロ」のYoutube動画は１５０万再生を突破した。