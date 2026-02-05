インスタグラム自動化ツール「エルグラム」リリースから2周年

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社:福岡県福岡市、代表:鈴木隆宏）が運営する「エルグラム」は、2026年1月12日（月）にサービスリリース2周年を迎えました。

エルグラムは、個人事業主から企業まで幅広く導入され、Instagram運用の効率化を支援しています。

エルグラム2周年の軌跡

エルグラムは、Instagram運用の効率化を支援する自動化ツールとして2024年に提供を開始しました。多くのお客様にご利用いただき、この度、2026年1月にリリース2周年を迎えました。2025年9月には導入実績が20,000件を突破し、多くの事業者様にご利用いただいております。

また、エルグラムはMeta社公式API（アプリや外部システムを連携させるための仕組み）を活用し、安全性と信頼性を確保しながらサービスを提供しています。今後も、Instagram運用の課題解決につながる機能改善とサポート体制の充実化を進めてまいります。

エルグラムとは

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラムマニュアルサイト」でご案内しています。



以下のリンク内の各種窓口からお気軽にお問い合わせください。

https://lgram.jp/manual/contact/

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

まずは無料でお試しいただけるフリープランもご用意していますので、ぜひご体験ください。

https://lgram.jp/?prtimes