スマートリサーチ、子育て世代を全力応援する「子ども手当」を2026年3月1日より開始

株式会社スマートリサーチ

株式会社スマートリサーチ（本社：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F、代表取締役：安平 健人、以下「当社」）は、子育てと仕事の両立を支援し、安心して長期的に働ける環境づくりを目的として、2026年3月1日より「子ども手当」制度を新設します。



本制度は、0～18歳の子どもを養育する従業員に対し、子ども1人あたり月1万円を支給するものです。人数の上限は設けず、条件を満たした時点で正社員に限らずアルバイトも含めて適用します。

制度導入の背景

近年、子育て世代の就業継続や働き方の多様化が進む一方で、家計負担や時間制約により、キャリア形成が難しくなる課題も指摘されています。当社は「子育て世代が安心して挑戦できる環境」を整備することが、個人の成長だけでなく、組織の持続的な成長につながると考えています。

そこで当社は、子育ての負担を少しでも軽減し、仕事と家庭を両立しながら力を発揮できる職場づくりの一環として、本制度を開始します。

「子ども手当」制度 概要

支給額

・子ども手当：月1万円（1人あたり）

・人数上限なし（何人でも可）

・対象年齢：0～18歳

適用条件

・勤続1年以上

・月間86時間以上の勤務（※勤務実績により判定）

・アルバイトも対象

上記条件を満たした時点で、各自に適用

採用強化に向けて

当社では、事業成長に伴い採用を強化しています。子育て中でも働きやすく、個々の事情に合わせて活躍できる環境整備を進めることで、多様な人材が長期的に能力を発揮できる職場づくりを目指します。

採用情報は当社採用ページ（ https://smart-r.co.jp/recruit ）よりご確認ください。

会社情報

株式会社スマートリサーチについて

「企業価値の見える化」をミッションとして、

マーケティングリサーチ事業を主軸に、非財務領域へのアプローチや

ノンコア業務のアウトソース等、対象企業の真の価値の顕在化を目指しています。

・社名：株式会社スマートリサーチ

・代表取締役：安平 健人

・事業内容：マーケティングリサーチ事業

中小～中堅企業向けアウトソース「Smartブランド」の企画、開発及び販売事業

・設立：2023年8月8日

・本社：〒106-6116 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

・ベルギー営業所：Stephanie,square,centre,avenue,louise65,Box11,Bruxelles,1050

・企業URL：https://smart-r.co.jp/

・電話番号：03-6687-4484（担当：礒崎）