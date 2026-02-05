CAMPERLAB（カンペールラボ） 2026 FALL/WINTER コレクション発表

株式会社カンペールジャパン

CAMPERLAB（カンペールラボ）とブランドのクリエイティブ・ディレクターであるAchilles Ion Gabriel（アキレス・イオン・ガブリエル）は、2026年1月22日（木）にパリ5区に位置する歴史的なアールデコ様式の劇場、MAISON DE LA MUTUALITE（メゾン・ド・ラ・ミュチュアリテ）にて 2026年秋冬コレクションを発表しました。



ラップランド地方の極地の冬の記憶に根ざしたこのシーズンは、フィンランド最北端で過ごしたアキレスの幼少期への頌歌です。激しい吹雪の中を舞台にしたこのショーは、観客を孤独な存在へと誘います。厳しい自然の中にあっても、突然の静けさと清らかさが訪れる瞬間が訪れるのです。

プレゼンテーションには、モデル、タレント、さらにはストリートキャストによる約20名の風になびく人物像が登場しました。氷点下に染まった彼らは、コテージを温めるために薪を集めてきたような者から、長い極夜を耐え抜くための装備を身にまとう者まで、多様な姿を見せました。

シルエットは縮みとルーズの間を揺れ動き、ダメージ加工や多様な加工、ウォッシュ加工が施されています。その結果、偶然の産物ともいえるハーモニーを保ちながらも、深いパーソナルな感覚を抱かせるコレクションが誕生しました。カラーパレットは、ブラウン、ホワイト、グレー、ライトブルーといった冷たく使い古されたトーンを基調とし、オーロラをイメージしたピンクとペトロールのアクセントが効いています。注目すべき素材には、風合いのあるホワイトのオーストリッチエンボスレザー、厚手のワックスコットン、ロングパイルウール、シグネチャーのブラッシングオフレザー、そしてCAMPERLABならではの加工デニムとクラシックなプリントデニムのミックスなどが挙げられます。

フットウェアでは、猛吹雪にもふさわしい安定感のある「TERROSO」ブーツ、細長いフォルムのヒール「ESCANDALO」ローファーとブーツが登場。さらに、3Dプリントされたアウトソールに連結されたケーブルで構成された、荒削りなデザインの「CANICULA」レザースニーカーも登場。レザーアクセサリーでは、シグネチャーバッグ「LAUKKU」 と「LUNSSI」がよりコンパクトな新サイズに縮小され、歪んだメタルバックルを配した新ベルトも初お目見えしました。

荒涼とした旅路は、Pandora’s Jukeboxによるオリジナルのサウンドスケープにより際立ち、観客をさらに寒冷の世界へと引き込みました。ショーは、Annahstasia（Enuke）による生々しくも忘れがたいライブパフォーマンスで幕を閉じ、彼女の薄暗く催眠的な歌声は、登場人物たちを舞台から退場へと導きました。

また、吹雪から一時的に抜け出し、緑のフィールドへと視点を移すように、マヨルカ島を代表するサッカーチームである RCD Mallorca とのコラボレーションコレクションも初披露。共通するローカルヘリテージに根ざした継続的なパートナーシップを祝うこのカプセルコレクションでは、クラシックなジャージーの要素に加え、芝の汚れを思わせるデニムジーンズや、伝統的なウールのフットボールマフラーをシルキーでサロン仕様に再解釈したアイテムが登場しました。

MAKE UP: INGE GROGNARD

HAIR: LOUIS GHEWY

CASTING: CHOUAÏB ARIF

MUSIC: PANDORA’S JUKEBOX

LIVE PERFORMANCE: ANNAHSTASIA