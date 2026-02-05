¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡Û²¹Àô¤ÈÈ¯¹Ú¡¢½Õ¤Î·Ú°æÂô»¶ºö¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Î¹½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖKaruizawa Wellness Retreat¡×¤òÈ¯Çä
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÊÄ¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÂçÊ¿ ·óÂÀÏº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤«¤é¿·ÎÐ¤Îµ¨Àá¤Ø¤È°Ü¤í¤¦·Ú°æÂô¤Ç¡¢²¹Àô¤ä»¶ºö¡¢È¯¹Ú¤òÍÑ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖKaruizawa Wellness Retreat¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àã²ò¤±¤È¤È¤â¤ËÀÅ¤«¤Ë½Õ¤ò·Þ¤¨¤ë·Ú°æÂô¡£ÑÛ¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¼«Á³¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£Àõ´Ö»³¤òË¾¤à¹â¸¶¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤è¤ê¤âÃÙ¤ì¤Æºé¤¯ºù¤¬ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢¡ÈÆóÅÙÌÜ¤Î¤ª²Ö¸«¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤³¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤ä¤¬¤Æ¿·ÎÐ¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¿¹¤ä·Ê¿§¤¬¡¢·Ú°æÂô¤Î½Õ¤Î±ü¹Ô¤¤È¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤òÊÒ¼ê¤ËÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç¹â¸¶¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤ò½ä¤ë½Õ¤Î»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢µÒ¼¼²¹Àô¤ÈÂçÍá¾ì¡¢£²¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÀô¼Á¤ÎÅò¤á¤°¤ê¤Ç¿´¿È¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£²¹Àô¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÆþ¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ØÆî½ñ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Àô¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë²¹Àô¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´Å¼ò¥â¥¯¥Æ¥ë¤È¡¢ÌîÂôºÚ¤È¥Á¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·Ú°æÂôÇ§Äê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKaruizawa Plus¡×¤Ë¤è¤ë¡¢·Ú°æÂô»º¥Ï¡¼¥Ö100¡ó»ÈÍÑ¤Î¥Ð¥¹¥Ï¡¼¥Öºî¤ê¤â¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´Í¼¿©¤Ë¤Ï¡¢½Ü¤Î¿®½£¿©ºà¤ÈÄ¹Ìî¤ËÂ©¤Å¤¯È¯¹ÚÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥·¥§¥ÕÞÕ¿È¤ÎÆÃÀ½¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¤´Äó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÅÄ¼òÂ¤¤ÎÌµÅº²ÃÆüËÜ¼ò¤ÈÊÆ¹í¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢½Õ¤ÎÍ®»Ò¤äÛØÍÕ¡Ê¤Ò¤Ð¡Ë¤Î¹á¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿È¯¹Ú¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Á³Í³Íè¤Î¹á¤ê¤È²º¤ä¤«¤Ê¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»¶ºö¡¢²¹Àô¡¢È¯¹Ú¤òÄÌ¤·¤Æµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤ë¡¢·Ú°æÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Æ¥¤¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖKaruizawa Wellness Retreat¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÆÃÄ§➀¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤Ç½Õ¤Î·Ú°æÂô¤ò»¶ºö¡Û
½Õ¤Î·Ú°æÂô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢½Õ¤Î·Ú°æÂô»¶ºö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤äÅÌÊâ¤Ç½ä¤ë3¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àã²ò¤±¤«¤éºù¡¢¿·ÎÐ¤Ø¤È°Ü¤í¤¦µ¨Àá¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú°æÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤Ë¤â¤¼¤Ò¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÄ§¢¡¡2¼ï¤ÎÀô¼Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Û
µÒ¼¼Æâ²¹Àô¡Ö±öÂô²¹Àô¡×¤ÈÂçÍá¾ì¡Ö¾®À¥²¹Àô¡×
¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¾±ö²½Êª¡¦Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¤ÇÊÝ²¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¡ÈÇ®¤ÎÅò¡É¡Ö±öÂô²¹Àô¡×¤È¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢³Ñ¼Á¤äÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¾®À¥²¹Àô¡×¡£Åò¾å¤¬¤ê¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¸å¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Àô¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ò¡¢ìÔÂô¤ËÆþ¤êÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡Ö²¹ÀôÆþÍá»ØÆî½ñ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Àô¼Á¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤ÊÆþÍáÊýË¡¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¾å¼Á¤Ê²¹ÀôÂÎ¸³¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÄ§£¡¡¿®½£¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿½Ü¤Î¿®½£¿©ºà¤òÌ£¤ï¤¦¡Û
£±¡¥½Õ¤Î·Ú°æÂô¤òºÌ¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥Ç¥£¥Ê¡¼
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¢¡¥¢¥ß¥å¡¼¥º
ÌîÂôºÚÆþ¤êºù¤¨¤Ó¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È
¢¡Á°ºÚ
¿®½£¥µ¡¼¥â¥ó±ö¹í¥Þ¥ê¥Í¡¡½Õ¤ÎÂ©¿á¡¡ºùÉ÷Ì£¡¡
¥¦¥É¡¦¥¦¥ë¥¤¡¦¤³¤´¤ß¤Î¥ì¥â¥ó¥ô¥£¥Í¥°¥ì¥Ã¥ÈÅº¤¨¡¡
¢¡Á°ºÚ£²
¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¥Ñ¥¤¡¡¥Û¥¿¥ë¥¤¥«Åº¤¨
Ä¹Ìî¸©»º¿ÝÌ£Á¹Æþ¤ê¥Ù¥¢¥ë¥Í¡¼¥º¥½¡¼¥¹
¢¡¥¹¡¼¥×
¤¤¿¤ä¤Ä¥Ï¥à¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¤È½ÕÌîºÚ¤Î¥¬¥ë¥Ó¥å¡¼¥ë
¢¡µûÎÁÍý
ºùÂä¤Î¥Ý¥ï¥ì¡¡ºÚ¤Î²Ö¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¡¼«²ÈÀ½ÉùÌ£Á¹¤Èºù±öÅº¤¨¡¡ºÚ¤Î²Ö¡¢¤«¤Ö¤Ê¤É¤Î½ÕÌîºÚ¤È¶¦¤Ë
¢¡ÆùÎÁÍý
¹ñ»ºµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¡¡Ä¹Ìî¸©»º¤¢¤é¤Ó¤Í®»Ò¸ÕÜ¥¥½¡¼¥¹¡¡¿·¶ÌÇ¬¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤Î¥í¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë
¢¡¥Ç¥¶¡¼¥È
çõ¤Î¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡¡¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅº¤¨
£²¡¥ºù¥â¥¯¥Æ¥ë¤ÈÌîÂôºÚ¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È
¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤Î·Ú°æÂô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´Å¼ò¤ò»È¤Ã¤¿ºù¥â¥¯¥Æ¥ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤Î¡¢Æó¼ï¤ÎÈ¯¹Ú¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤ÄÌîÂôºÚ¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î»¶ºö¤ä²¹Àô¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤¿¸å¤Ï¡¢¹á¤êË¤«¤ÊÈ¯¹Ú¤ÎÉ÷Ì£¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥Åò¾å¤ê¤Î´Å¼ò¥¢¥¤¥¹¤ÈÊÆäñ¥ß¥ë¥¯
Åò¾å¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿®½£ Ì£Á¹Â¢¤¿¤«¤à¤é¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤¶¤±¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¡×¤È¡¢¥Þ¥ë¥³¥á³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥×¥é¥¹äñ ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´Å¼ò¤¬¹á¤ë¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¿®½£»º¥ß¥ë¥¯¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Î´Å¼ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆäñ¤ÎÈ¯¹Úµ»½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¡Ö¥×¥é¥¹äñ ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤°û¤ß¿´ÃÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Åò¾å¤ê¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯À÷¤ß¤ï¤¿¤ëÈ¯¹Ú¤Î·Ã¤ß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÄ§¤¡¡½Õ¤ÎÈ¯¹Ú¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡Û¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
°Ã¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÍ®»Ò¤Ò¤Ð¡ß¹í¥¢¥í¥Þ¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ê60Ê¬¡¦22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆ¤È¹í¡¢ÉðÂº»³¤ÎÉúÎ®¿å¤Î¤ß¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿ÅÚÅÄ¼òÂ¤¤ÎÌµÅº²ÃÆüËÜ¼ò¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ú¤³¤¦¤¸¤Î·Ã¡Û¥Ü¥Ç¥£¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡£Í®»Ò¤ÈÛØÍÕ¡Ê¤Ò¤Ð¡Ë¤ÎÀºÌý¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¤Ì¤«Ìý¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖKaruizawa Wellness Retreat¡×³µÍ×
´ü´Ö¡¡¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ÎÁ¶â¡¡¡§Âç¿Í1Ì¾¡¢2Ì¾1¼¼ÎÁ¶â 55,000±ß¡Á
ÆâÍÆ¡¡¡§¡¦²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï²¹Àô¥Ó¥å¡¼¥Ð¥¹ÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à(39Ö)¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Í¼¿©¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ë
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©¡Ê¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö·Ú°æÂô¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¡×
¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡Öºù¥â¥¯¥Æ¥ë¤ÈÌîÂôºÚ¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È¡×
¡¦Åò¾å¤ê¤Ë¡Ö´Å¼ò¥¢¥¤¥¹¤ÈÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¡×
¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼´Æ½¤¡Ö²¹ÀôÆþÍá»ØÆî½ñ¡×
¡¦Karuizawa Plus¡Ö·Ú°æÂô»º¥Ï¡¼¥Ö¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥¹¥Ï¡¼¥ÖÂÎ¸³¡×
¡¦°Ã¥¹¥Ñ¤ÇÈ¯¹ÚÍ³Íè¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡ÖÍ®»Ò¤Ò¤Ð¡ß¹í¥¢¥í¥Þ¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÊÄÉ²ÃÎÁ¶â ¤ª1¿ÍÍÍ 22,000±ß¡Ë
¢¨5ÆüÁ°17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´Í½Ìó¤Ï2Ì¾ÍÍ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï¡¢2Ì¾ÍÍ¤´ÍøÍÑ»þ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥â¥Ç¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
12:00¡¡¥Û¥Æ¥ëÅþÃå¡¢¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤òÊÒ¼ê¤Ë·Ú°æÂô»¶ºö
15:00¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦ÂçÍá¾ì¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
16:00¡¡¥é¥¦¥ó¥¸¤Çºù¥â¥¯¥Æ¥ë¤ÈÌîÂôºÚ¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È
16:30¡¡·Ú°æÂô»º¥Ï¡¼¥Ö¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥¹¥Ï¡¼¥ÖÂÎ¸³
18:00¡¡½Ü¤Î¿®½£¿©ºà¤ÈÈ¯¹Ú¤ò³Ú¤·¤à¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥Ç¥£¥Ê¡¼
20:00¡¡°Ã¥¹¥Ñ¤Ë¤Æ¡ÖÍ®»Ò¤Ò¤Ð¡ß¹í¥¢¥í¥Þ¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
21:00¡¡µÒ¼¼²¹Àô¤Ç´²¤®¤Î»þ´Ö
22:00¡¡´Å¼ò¥¢¥¤¥¹¤ÈÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¤ÇÅò¾å¤ê¥¿¥¤¥à
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡TEL¡§0267-46-6611¡¡URL¡§https://www.karuizawa-marriott.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡TEL¡§0267-46-6611¡¡URL¡§https://www.karuizawa-marriott.com
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÊÄ¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÂçÊ¿ ·óÂÀÏº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤«¤é¿·ÎÐ¤Îµ¨Àá¤Ø¤È°Ü¤í¤¦·Ú°æÂô¤Ç¡¢²¹Àô¤ä»¶ºö¡¢È¯¹Ú¤òÍÑ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖKaruizawa Wellness Retreat¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤òÊÒ¼ê¤ËÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç¹â¸¶¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤ò½ä¤ë½Õ¤Î»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢µÒ¼¼²¹Àô¤ÈÂçÍá¾ì¡¢£²¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÀô¼Á¤ÎÅò¤á¤°¤ê¤Ç¿´¿È¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£²¹Àô¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÆþ¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ØÆî½ñ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Àô¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë²¹Àô¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´Å¼ò¥â¥¯¥Æ¥ë¤È¡¢ÌîÂôºÚ¤È¥Á¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·Ú°æÂôÇ§Äê¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKaruizawa Plus¡×¤Ë¤è¤ë¡¢·Ú°æÂô»º¥Ï¡¼¥Ö100¡ó»ÈÍÑ¤Î¥Ð¥¹¥Ï¡¼¥Öºî¤ê¤â¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´Í¼¿©¤Ë¤Ï¡¢½Ü¤Î¿®½£¿©ºà¤ÈÄ¹Ìî¤ËÂ©¤Å¤¯È¯¹ÚÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥·¥§¥ÕÞÕ¿È¤ÎÆÃÀ½¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¤´Äó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÚÅÄ¼òÂ¤¤ÎÌµÅº²ÃÆüËÜ¼ò¤ÈÊÆ¹í¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢½Õ¤ÎÍ®»Ò¤äÛØÍÕ¡Ê¤Ò¤Ð¡Ë¤Î¹á¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿È¯¹Ú¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Á³Í³Íè¤Î¹á¤ê¤È²º¤ä¤«¤Ê¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»¶ºö¡¢²¹Àô¡¢È¯¹Ú¤òÄÌ¤·¤Æµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤ë¡¢·Ú°æÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Æ¥¤¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖKaruizawa Wellness Retreat¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½Õ¤Î·Ú°æÂô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Á³¤äÊ¸²½¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¹¥Æ¥¤¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥×¤òÊÒ¼ê¤ËÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤ÇÄ®Æâ¤ò½ä¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢µÒ¼¼²¹Àô¤ÈÂçÍá¾ì¡¢Àô¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î²¹Àô¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¤´Í¼¿©Á°¤Ë¤Ï¡¢·Ú°æÂô»º¥Ï¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥Ï¡¼¥Öºî¤êÂÎ¸³¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´Í¼¿©¤Ë¤Ï¡¢½Ü¤Î¿®½£¿©ºà¤ÈÈ¯¹Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢Ê»Àß¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¯¹Ú¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î·Ú°æÂô¤ò¸Þ´¶¤ÇËþµÊ¤¹¤ë¡¢¾å¼Á¤ÊÂÚºß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÄ§➀¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤Ç½Õ¤Î·Ú°æÂô¤ò»¶ºö¡Û
½Õ¤Î·Ú°æÂô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤ò»²¹Í¤Ë¡¢½Õ¤Î·Ú°æÂô»¶ºö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤äÅÌÊâ¤Ç½ä¤ë3¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Àã²ò¤±¤«¤éºù¡¢¿·ÎÐ¤Ø¤È°Ü¤í¤¦µ¨Àá¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú°æÂô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤Ë¤â¤¼¤Ò¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÄ§¢¡¡2¼ï¤ÎÀô¼Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Û
µÒ¼¼Æâ²¹Àô¡Ö±öÂô²¹Àô¡×¤ÈÂçÍá¾ì¡Ö¾®À¥²¹Àô¡×
¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¾±ö²½Êª¡¦Ãº»À¿åÁÇ±öÀô¤ÇÊÝ²¹¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¡ÈÇ®¤ÎÅò¡É¡Ö±öÂô²¹Àô¡×¤È¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢³Ñ¼Á¤äÌÓ·ê¤Î±ø¤ì¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¾®À¥²¹Àô¡×¡£Åò¾å¤¬¤ê¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿´¶¿¨¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¸å¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Àô¼Á¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤ÎÅ·Á³²¹Àô¤ò¡¢ìÔÂô¤ËÆþ¤êÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¡Ö²¹ÀôÆþÍá»ØÆî½ñ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Àô¼Á¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤ÊÆþÍáÊýË¡¤Ê¤É¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¾å¼Á¤Ê²¹ÀôÂÎ¸³¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÄ§£¡¡¿®½£¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿½Ü¤Î¿®½£¿©ºà¤òÌ£¤ï¤¦¡Û
£±¡¥½Õ¤Î·Ú°æÂô¤òºÌ¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥Ç¥£¥Ê¡¼
¡Ú¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
¢¡¥¢¥ß¥å¡¼¥º
ÌîÂôºÚÆþ¤êºù¤¨¤Ó¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È
¢¡Á°ºÚ
¿®½£¥µ¡¼¥â¥ó±ö¹í¥Þ¥ê¥Í¡¡½Õ¤ÎÂ©¿á¡¡ºùÉ÷Ì£¡¡
¥¦¥É¡¦¥¦¥ë¥¤¡¦¤³¤´¤ß¤Î¥ì¥â¥ó¥ô¥£¥Í¥°¥ì¥Ã¥ÈÅº¤¨¡¡
¢¡Á°ºÚ£²
¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Î¥Ñ¥¤¡¡¥Û¥¿¥ë¥¤¥«Åº¤¨
Ä¹Ìî¸©»º¿ÝÌ£Á¹Æþ¤ê¥Ù¥¢¥ë¥Í¡¼¥º¥½¡¼¥¹
¢¡¥¹¡¼¥×
¤¤¿¤ä¤Ä¥Ï¥à¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¤È½ÕÌîºÚ¤Î¥¬¥ë¥Ó¥å¡¼¥ë
¢¡µûÎÁÍý
ºùÂä¤Î¥Ý¥ï¥ì¡¡ºÚ¤Î²Ö¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¡¼«²ÈÀ½ÉùÌ£Á¹¤Èºù±öÅº¤¨¡¡ºÚ¤Î²Ö¡¢¤«¤Ö¤Ê¤É¤Î½ÕÌîºÚ¤È¶¦¤Ë
¢¡ÆùÎÁÍý
¹ñ»ºµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¡¡Ä¹Ìî¸©»º¤¢¤é¤Ó¤Í®»Ò¸ÕÜ¥¥½¡¼¥¹¡¡¿·¶ÌÇ¬¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤Î¥í¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë
¢¡¥Ç¥¶¡¼¥È
çõ¤Î¥È¥é¥¤¥Õ¥ë¡¡¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅº¤¨
£²¡¥ºù¥â¥¯¥Æ¥ë¤ÈÌîÂôºÚ¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È
¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤Î·Ú°æÂô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´Å¼ò¤ò»È¤Ã¤¿ºù¥â¥¯¥Æ¥ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤Î¡¢Æó¼ï¤ÎÈ¯¹Ú¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤ÄÌîÂôºÚ¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î»¶ºö¤ä²¹Àô¤Ç¿´¿È¤òÀ°¤¨¤¿¸å¤Ï¡¢¹á¤êË¤«¤ÊÈ¯¹Ú¤ÎÉ÷Ì£¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥Åò¾å¤ê¤Î´Å¼ò¥¢¥¤¥¹¤ÈÊÆäñ¥ß¥ë¥¯
Åò¾å¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿®½£ Ì£Á¹Â¢¤¿¤«¤à¤é¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤¶¤±¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¡×¤È¡¢¥Þ¥ë¥³¥á³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥×¥é¥¹äñ ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´Å¼ò¤¬¹á¤ë¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¿®½£»º¥ß¥ë¥¯¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Î´Å¼ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆäñ¤ÎÈ¯¹Úµ»½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¡Ö¥×¥é¥¹äñ ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤°û¤ß¿´ÃÏ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Åò¾å¤ê¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯À÷¤ß¤ï¤¿¤ëÈ¯¹Ú¤Î·Ã¤ß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÄ§¤¡¡½Õ¤ÎÈ¯¹Ú¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡Û¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
°Ã¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÍ®»Ò¤Ò¤Ð¡ß¹í¥¢¥í¥Þ¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ê60Ê¬¡¦22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆ¤È¹í¡¢ÉðÂº»³¤ÎÉúÎ®¿å¤Î¤ß¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿ÅÚÅÄ¼òÂ¤¤ÎÌµÅº²ÃÆüËÜ¼ò¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ú¤³¤¦¤¸¤Î·Ã¡Û¥Ü¥Ç¥£¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡£Í®»Ò¤ÈÛØÍÕ¡Ê¤Ò¤Ð¡Ë¤ÎÀºÌý¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¤Ì¤«Ìý¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖKaruizawa Wellness Retreat¡×³µÍ×
´ü´Ö¡¡¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ÎÁ¶â¡¡¡§Âç¿Í1Ì¾¡¢2Ì¾1¼¼ÎÁ¶â 55,000±ß¡Á
ÆâÍÆ¡¡¡§¡¦²¹ÀôÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï²¹Àô¥Ó¥å¡¼¥Ð¥¹ÉÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ë¡¼¥à(39Ö)¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Í¼¿©¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ë
¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¤´Ä«¿©¡Ê¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö·Ú°æÂô¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¡×
¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡Öºù¥â¥¯¥Æ¥ë¤ÈÌîÂôºÚ¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È¡×
¡¦Åò¾å¤ê¤Ë¡Ö´Å¼ò¥¢¥¤¥¹¤ÈÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¡×
¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î²¹Àô¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼´Æ½¤¡Ö²¹ÀôÆþÍá»ØÆî½ñ¡×
¡¦Karuizawa Plus¡Ö·Ú°æÂô»º¥Ï¡¼¥Ö¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥¹¥Ï¡¼¥ÖÂÎ¸³¡×
¡¦°Ã¥¹¥Ñ¤ÇÈ¯¹ÚÍ³Íè¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡ÖÍ®»Ò¤Ò¤Ð¡ß¹í¥¢¥í¥Þ¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÊÄÉ²ÃÎÁ¶â ¤ª1¿ÍÍÍ 22,000±ß¡Ë
¢¨5ÆüÁ°17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´Í½Ìó¤Ï2Ì¾ÍÍ¤è¤ê¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï¡¢2Ì¾ÍÍ¤´ÍøÍÑ»þ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢ÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥â¥Ç¥ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
12:00¡¡¥Û¥Æ¥ëÅþÃå¡¢¼þÍ·¥Þ¥Ã¥×¤òÊÒ¼ê¤Ë·Ú°æÂô»¶ºö
15:00¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦ÂçÍá¾ì¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
16:00¡¡¥é¥¦¥ó¥¸¤Çºù¥â¥¯¥Æ¥ë¤ÈÌîÂôºÚ¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È
16:30¡¡·Ú°æÂô»º¥Ï¡¼¥Ö¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥¹¥Ï¡¼¥ÖÂÎ¸³
18:00¡¡½Ü¤Î¿®½£¿©ºà¤ÈÈ¯¹Ú¤ò³Ú¤·¤à¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥Ç¥£¥Ê¡¼
20:00¡¡°Ã¥¹¥Ñ¤Ë¤Æ¡ÖÍ®»Ò¤Ò¤Ð¡ß¹í¥¢¥í¥Þ¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
21:00¡¡µÒ¼¼²¹Àô¤Ç´²¤®¤Î»þ´Ö
22:00¡¡´Å¼ò¥¢¥¤¥¹¤ÈÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¤ÇÅò¾å¤ê¥¿¥¤¥à
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡TEL¡§0267-46-6611¡¡URL¡§https://www.karuizawa-marriott.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
·Ú°æÂô¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡¡TEL¡§0267-46-6611¡¡URL¡§https://www.karuizawa-marriott.com