屋根や外壁のリフォームで太陽光発電システムの製品代が実質0円(※1)で設置できる「建て得 やね・かべリフォーム」を展開









































屋根や外壁には、過酷化する自然現象にも耐える高耐久性能が求められます。屋根材においては、太陽光パネルの寿命（30年以上）と同等の耐久性がないと屋根のリフォームの度に太陽光パネルの脱着が必要になります。LIXILの鋼板屋根材「T・ルーフ」は、耐食性に優れたガルバリウム鋼板に天然石を吹き付け、30年間塗り替え不要の丈夫な屋根材なので、リフォームの頻度を減らすことができます。また、一般的な外壁は約10年〜15年で塗り替えや張り替えが必要といわれていますが、LIXILの外壁材「Danサイディング」は「フッ素系樹脂塗料」で仕上げ塗装することで塗膜を長持ちさせ、上級グレードの製品では、試験の結果20年間でも顕著な劣化が見られませんでした。また、Danサイディングの芯材は優れた断熱性を持つ硬質発泡ポリウレタンを使用しているため、断熱性や防音性が期待できます。屋根材や、外壁をリフォームする際には、お得な「建て得 やね・かべリフォーム」をぜひご活用ください。※1 設置工事費は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入を15年間ご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0円にすることをいいます。※2 併設される設備等によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございます。詳しくは『建て得ご利用条件』をご確認ください。※3 リフォーム面積により、必要条件は異なります。〈参考資料〉■「建て得 やね・かべリフォーム」について・対象の屋根や外壁をリフォームすると太陽光発電システムの製品代が実質0円(※1)で太陽光発電システムを設置可能お客様のご自宅の余剰電力売電収入を LTSP社にいただく代わりに、お客様にご購入いただく太陽光発電システム製品代のローン支払負担が「実質0円(※1)」になります。・毎月の電気代がぐぐっとお安くZEHや省エネ住宅は、断熱性能や省エネ性能が高い建材・設備を使用することで、消費電力が大きく低減できるのが特徴です。さらに、建て得では昼間に太陽光発電で発電した電気が0円で使い放題(※2)のため、月々の電気代が大幅に削減できます。あわせて、LTSP社では電力も提供します。（電気契約はお客様の任意契約です。）※1 設置工事費は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入を15年間ご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0円にすることをいいます。※2 併設される設備等によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございます。詳しくは『建て得ご利用条件』をご確認ください。・対象のLIXIL商材について「建て得 やね・かべリフォーム」は、下記に記載のリフォームを実施することで、ご利用できます。・塗り替えるよりも、長い目で見るとお得にDanサイディング 深絞りシリーズ iD塗装品による重ね張りリフォームの場合、初期費用は高くなりますが、20年間のトータル費用でみると、電気代の削減効果により、リフォーム費用の一部を回収することができます。※試算条件等詳細はHPをご覧ください。HP：https://www.lixiltepco-sp.co.jp/■T・ルーフについてLIXILの鋼板屋根材「T・ルーフ」は、耐食性に優れたガルバリウム鋼板に天然石を吹き付け、30年間塗り替え不要の丈夫な屋根材です。瓦の1/7、化粧スレートの1/3の軽量仕様となっています。また、スレート屋根のような平坦な屋根ならば既存の屋根の上から重ねて葺くカバー工法も可能で、廃材の処分を少なくして短い工期で葺き替えることができます。HP:https://www.lixil.co.jp/lineup/solar_roof_outerwall/t-roof/