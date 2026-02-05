【累計発行1,000万部突破の参考書】の就活版に「玉手箱」が新登場！「就活をひとつひとつ」シリーズ2028年度版が、新たに3冊同時発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月5日に『2028年度版 就活の基本をひとつひとつわかりやすく。』『2028年度版 自己分析と自己PRをひとつひとつわかりやすく。』『2028年度版 玉手箱をひとつひとつわかりやすく。』を発売いたしました。

■オールカラーでわかりやすい！ やさしく丁寧にサポートしてくれる就活対策書

「就活をひとつひとつ」シリーズは、累計発行部数1,000万部突破※のロングセラー参考書「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズの「就活版」です。

「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズのコンセプトを踏襲し、全ページ見やすいオールカラー。「就活生に寄り添う対策本を作りたい」という思いから誕生した「やさしく、わかりやすい」就活対策本です。「丁寧でわかりやすい」「やさしい雰囲気があってホッとする」という就活生の声も届いています。

▼「就活をひとつひとつ」シリーズ公式サイト

https://gakken-ep.jp/extra/shukatsu-hitotsu/

※「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズ累計発行部数（2026年2月時点／Gakken調べ）。

■「就活をひとつひとつ」シリーズに新たに3冊が登場！ 選考プロセスごとの悩みにあった1冊を選べる

2025年12月に発売した『SPI3をひとつひとつわかりやすく。』 『一般常識と時事問題をひとつひとつわかりやすく。』 『一問一答 一般常識と時事問題』に加えて、今回新たに『就活の基本をひとつひとつわかりやすく。』 『自己分析と自己PRをひとつひとつわかりやすく。』 『玉手箱をひとつひとつわかりやすく。』の3冊が仲間入りします。

選考プロセスごとの「悩み」にあわせて選べるラインナップになっているので、就活準備から実践演習まで、このシリーズで対策することができます。

▼就活準備に役立つ1冊！『就活の基本をひとつひとつわかりやすく。』

就活スケジュールやビジネスマナーのような基本的な内容から、インターンシップ、自己分析、企業研究、ES、適性検査、面接など、就活を進めるうえで知っておきたい基本情報がこの1冊にしっかりまとまっています。これから就活をはじめる方に特におすすめです。

▼自己分析からES・面接対策まで！『自己分析と自己PRをひとつひとつわかりやすく。』

自己分析の具体的なやり方と、それを生かしたESの書き方や面接のコツがわかる1冊です。これからインターンシップや本選考にエントリーを考えている方に特におすすめです。

▼難関テスト「玉手箱」の対策はこれでバッチリ！『玉手箱をひとつひとつわかりやすく。』

適性検査の中でも、特に難易度が高いといわれている「玉手箱」の対策ができる1冊です。計算や論理、英語など、難しい問題の解き方をひとつひとつ丁寧に解説しています。「玉手箱」対策をしたい方におすすめです。

■就活に役立つ！ 3大デジタル特典つき

購入者限定で、スマホで見られる便利なデジタル特典を展開しています。

【1】シリーズ全冊、本の半分がスマホで読めちゃう！【試し読みキャンペーン】

シリーズどれか1冊を買うだけで、「就活をひとつひとつ」シリーズのそれぞれ半分の内容をスマホで読むことができます。

▲1冊買うと、この6冊のそれぞれ半分の内容が試し読みできます。

【2】面接突破のコツがつかめる！【よくある面接の質問TOP10】

面接でよく聞かれる質問とセットで「質問の狙い」を紹介しています。面接官の意図や質問への答え方をあらかじめ押さえておき、準備万端で本番に臨みましょう。

▲本シリーズを購入した方は、専用サイトから読むことができます。【3】志望動機を深掘り！【業界はやわかりMAP】

おもな業種と売上規模が一目瞭然。各業界の概要や職種、適性・スキルをわかりやすくまとめました。これを読めば志望動機をさらに深掘りできます。

▲本シリーズを購入した方は、専用サイトから読むことができます。

ぜひ「就活をひとつひとつ」シリーズで就活対策のはじめの一歩を踏み出しましょう！

［商品概要］

■『2028年度版 就活の基本をひとつひとつわかりやすく。』

監修：内定塾

価格：1,540円（税込）

発売日：2026年2月5日

判型：A5／188ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802613-7

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380261300

■『2028年度版 自己分析と自己PRをひとつひとつわかりやすく。』

著者：占部礼二

価格：1,540円（税込）

発売日：2026年2月5日

判型：A5／236ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802612-0

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380261200

■『2028年度版 玉手箱をひとつひとつわかりやすく。』

編：Gakken

価格：1,540円（税込）

発売日：2026年2月5日

判型：A5／240ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802614-4

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380261400

