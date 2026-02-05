【累計発行1,000万部突破の参考書】の就活版に「玉手箱」が新登場！「就活をひとつひとつ」シリーズ2028年度版が、新たに3冊同時発売
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月5日に『2028年度版 就活の基本をひとつひとつわかりやすく。』『2028年度版 自己分析と自己PRをひとつひとつわかりやすく。』『2028年度版 玉手箱をひとつひとつわかりやすく。』を発売いたしました。
■オールカラーでわかりやすい！ やさしく丁寧にサポートしてくれる就活対策書
「就活をひとつひとつ」シリーズは、累計発行部数1,000万部突破※のロングセラー参考書「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズの「就活版」です。
「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズのコンセプトを踏襲し、全ページ見やすいオールカラー。「就活生に寄り添う対策本を作りたい」という思いから誕生した「やさしく、わかりやすい」就活対策本です。「丁寧でわかりやすい」「やさしい雰囲気があってホッとする」という就活生の声も届いています。
▼「就活をひとつひとつ」シリーズ公式サイト
https://gakken-ep.jp/extra/shukatsu-hitotsu/
※「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズ累計発行部数（2026年2月時点／Gakken調べ）。
■「就活をひとつひとつ」シリーズに新たに3冊が登場！ 選考プロセスごとの悩みにあった1冊を選べる
2025年12月に発売した『SPI3をひとつひとつわかりやすく。』 『一般常識と時事問題をひとつひとつわかりやすく。』 『一問一答 一般常識と時事問題』に加えて、今回新たに『就活の基本をひとつひとつわかりやすく。』 『自己分析と自己PRをひとつひとつわかりやすく。』 『玉手箱をひとつひとつわかりやすく。』の3冊が仲間入りします。
選考プロセスごとの「悩み」にあわせて選べるラインナップになっているので、就活準備から実践演習まで、このシリーズで対策することができます。
▼就活準備に役立つ1冊！『就活の基本をひとつひとつわかりやすく。』
就活スケジュールやビジネスマナーのような基本的な内容から、インターンシップ、自己分析、企業研究、ES、適性検査、面接など、就活を進めるうえで知っておきたい基本情報がこの1冊にしっかりまとまっています。これから就活をはじめる方に特におすすめです。
▼自己分析からES・面接対策まで！『自己分析と自己PRをひとつひとつわかりやすく。』
自己分析の具体的なやり方と、それを生かしたESの書き方や面接のコツがわかる1冊です。これからインターンシップや本選考にエントリーを考えている方に特におすすめです。
▼難関テスト「玉手箱」の対策はこれでバッチリ！『玉手箱をひとつひとつわかりやすく。』
適性検査の中でも、特に難易度が高いといわれている「玉手箱」の対策ができる1冊です。計算や論理、英語など、難しい問題の解き方をひとつひとつ丁寧に解説しています。「玉手箱」対策をしたい方におすすめです。
■就活に役立つ！ 3大デジタル特典つき
購入者限定で、スマホで見られる便利なデジタル特典を展開しています。
【1】シリーズ全冊、本の半分がスマホで読めちゃう！【試し読みキャンペーン】
シリーズどれか1冊を買うだけで、「就活をひとつひとつ」シリーズのそれぞれ半分の内容をスマホで読むことができます。
▲1冊買うと、この6冊のそれぞれ半分の内容が試し読みできます。
【2】面接突破のコツがつかめる！【よくある面接の質問TOP10】
面接でよく聞かれる質問とセットで「質問の狙い」を紹介しています。面接官の意図や質問への答え方をあらかじめ押さえておき、準備万端で本番に臨みましょう。
▲本シリーズを購入した方は、専用サイトから読むことができます。
【3】志望動機を深掘り！【業界はやわかりMAP】
おもな業種と売上規模が一目瞭然。各業界の概要や職種、適性・スキルをわかりやすくまとめました。これを読めば志望動機をさらに深掘りできます。
▲本シリーズを購入した方は、専用サイトから読むことができます。
ぜひ「就活をひとつひとつ」シリーズで就活対策のはじめの一歩を踏み出しましょう！
［商品概要］
■『2028年度版 就活の基本をひとつひとつわかりやすく。』
監修：内定塾
価格：1,540円（税込）
発売日：2026年2月5日
判型：A5／188ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-802613-7
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380261300
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4058026138
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466707/
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/9784058026137
■『2028年度版 自己分析と自己PRをひとつひとつわかりやすく。』
著者：占部礼二
価格：1,540円（税込）
発売日：2026年2月5日
判型：A5／236ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-802612-0
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380261200
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/405802612X
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466709/
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/9784058026120
■『2028年度版 玉手箱をひとつひとつわかりやすく。』
編：Gakken
価格：1,540円（税込）
発売日：2026年2月5日
判型：A5／240ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-802614-4
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380261400
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4058026146
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466708/
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/9784058026144
▶シリーズ公式サイト：https://gakken-ep.jp/extra/shukatsu-hitotsu/(https://gakken-ep.jp/extra/shukatsu-hitotsu/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開